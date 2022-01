Vízágyút és könnygázt is bevetett a rendőrség Brüsszelben az oltási igazolvány ellen tüntető tömeggel szemben

Fotó: HATIM KAGHAT/AFP

Erőszakba fordult egy covid-ellenes intézkedésekkel szemben meghirdetett tömegtüntetés vasárnap Brüsszelben. A demonstrációt azért hívták össze, mert bár a belga kormány pénteken némi járványügyi enyhítést is bejelentett, azt is közölték, hogy aki nem adatja be a harmadik oltást, az elveszíti az oltottsági igazolványát. Ami ott az alapfeltétele annak, hogy az ember étterembe, múzeumba és hasonló publikus helyekre járhasson.



Fotó: HATIM KAGHAT/Belga via AFP

A szervezők közleményükben előzetesen azt írták, hogy



„a koronavírus terjedése, a kórházak túlzsúfoltsága és a rossz egészségügyi állapotú emberek halála nem lehet ok arra, hogy a kormányok eltérjenek az alapvető szabadságjogok biztosításától”.

Fotó: HATIM KAGHAT/AFP

A kormánydöntés elleni tiltakozás jó ideig békés volt, hogy a tüntetők egy csoportja Brüsszel uniós negyedébe érve összecsapjon a rendőrökkel, majd autókat és épületeket rongáljon meg. A Reuters jelentése szerint a rendőrség erre vízágyú és könnygáz bevetésével reagált.