Senki sem támogatta Varga Zs. András előterjesztését a Bírói Tanácsban, hogy ítéljék el az ellenzék alkotmányozási terveit

Az Országos Bírói Tanács január 5-i ülésén nem támogatta Varga Zs. András, a Kúria elnökének arra vonatkozó javaslatát, hogy az OBT nyilatkozatban álljon ki „az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos rendjének védelmében”, és ezzel ítélje el - legalábbis indirekt módon - az ellenzék alkotmányozási terveit - írja a Magyar Narancs.

A most nyilvánosságra hozott jegyzőkönyv szerint a 15 tagú testület 14:1 arányban szavazta le Varga Zs. javaslatát. (Az alkotmányos váltás terveiről Miklósi Gábor készített interjút Fleck Zoltánnal, aki Márki-Zay Péter közjogi stábját vezeti.)

Varga Zs. András, akkor még csak a Kúria elnökjelöltjeként. Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

Decemberben Sulyok Tamás, az Alkotmánybíróság elnöke írt nyílt levelet Áder Jánosnak, Kövér Lászlónak és Orbán Viktornak címezve, az ellenzék terveire reagálva. „Nem lehet vita abban, hogy az alkotmányt csak olyan többséggel lehet módosítani, ahogy azt a hatályos szabályok megengedik, továbbá abban sem, hogy az Alkotmánybíróság (Ab) tagjai elmozdíthatatlanok” - írta. A levelét támogatta később a legfőbb ügyész, a Kúria elnöke, az Országos Bírósági Hivatal elnöke és az alapvető jogok biztosa is.



Varga most egy hasonló nyilatkozatra akarta rávenni kollégáit, és ezt szorgalmazta a szintén jelenlévő Lajtár István, a legfőbb ügyész helyettese és Répássy Róbert államtitkár is. Lajtár azzal érvelt, hogy ebben a helyzetben ”a hallgatás is egyfajta állásfoglalás látszatát keltheti”, míg Répássy azt mondta, „az ügyészséget már régen elérte ez a legitimációját kétségbe vonó álláspont és nem tartunk messze attól, hogy a bíróságokat is elérje”.

Volt olyan bíró, aki azzal utasította ezt el, hogy tartózkodniuk kell minden olyan állásfoglalástól, „amely esélyt adhatna a politikai térbe kikerülve olyan értelmezéseknek, amelyek kétségbe vonhatnák a bírók pártatlanságát és függetlenségét”, más arra emlékeztette a Kúria elnökét, hogy maga Orbán is blöffnek nevezte az alkotmányozási terveket. Egy harmadik bíra azt mondta, hogy az OBT akkor sem adott ki nyilatkozatot, amikor politikusok a „börtönbizniszt” emlegetve a bírókat is kritizálták, mert nem érezték ezt elég közvetlen sérelemnek az igazságszolgáltatás függetlensége ellen.