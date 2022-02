Peng Suaj legutóbbi interjúja erősen ellenőrzött körülmények közt készült

Peng Suaj kínai teniszező a hétvégén interjút adott, és ismét tagadta, hogy szexuális bántalmazás áldozata lett volna. Most egy nyugati újságnak, a L'Equipe című francia lapnak beszélt, ettől függetlenül az interjú erősen ellenőrzött körülmények között készült. A BBC kínai tudósítója, Stephen McDonell egy propagandagyakorlathoz hasonlította, szerinte az elkészült anyag több kérdést hagyott maga után, mint választ.

A L'Equipe-nek előre be kellett nyújtani a kérdéseket, az interjút pedig a pekingi téli olimpián készítették a Kínai Olimpiai Bizottság képviselőjének jelenlétében, ő fordította le kínairól a Peng Suaj által mondottakat. A teniszező, aki 2021 novemberében még arról tett közzé egy posztot, hogy évekig viszonya volt a kínai miniszterelnök-helyettessel, aki szexre kényszerítette őt, most – ahogy korábban is megtette egyszer – tagadta, hogy szexuális bántalmazás áldozata lett volna. Az interjúban úgy fogalmazott, „soha nem mondtam, hogy szexuálisan bántalmaztak”, illetve azt mondta, „a bejegyzésem hatalmas félreértésre adott okot a külvilágnak”.

Azt nem részletezte, hogy szerinte mit értett félre mindenki korábbi bejegyzésével kapcsolatban, de azt elmondta, hogy ő maga törölte novemberi posztját, azért mert „akarta".