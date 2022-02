Az előválasztáson még Tóth Csabát támogatta, most Gattyán pártjával indul el Hadházy ellen Janicsák István Zuglóban

A Z'Zi Labor frontembere, Janicsák István is elindul a zuglói választókörzetben az országgyűlési választáson. A zenész a Gattyán-féle Megoldás Mozgalom színeiben indul. A párt közleménye szerint a zenész örömmel fogadta Gattyán felkérését, mert szerinte „a kerületben van még tennivaló és hiszi, hogy a Megoldás Mozgalom erejével, korszakváltó politizálásával, kézzelfogható eredményeket kaphatnak a zuglóiak”.

Pedig korábban Janicsáknak nem voltak gondjai azzal, ahogy eddig a kerületben mentek a dolgok, mert szeptemberben, az előválasztáson még a szocialista Tóth Csabát támogatta, akinek aztán a zavaros ügyei miatt vissza kellett lépnie Hadházy Ákossal szemben.

Tóth Csaba és Janicsák István szeptember 16-án Fotó: Tóth Csaba/Facebook

Szeptember 16-án Tóth Csaba kiposztolta, hogy Janicsák is támogatja, a most korszakváltást ígérő zenész pedig nem sokkal később leszerződött a kerület MSZP-s önkormányzatával. Az októberben aláírt megbízási szerződés szerint Janicsák szeptembertől decemberig havi bruttó 500 ezer forintot kapott a kerülettől, hogy kidolgozza Zugló kulturális koncepcióját, miközben az önkormányzatnak van egy külön kulturális tanácsnoka is. A szerződést Horváth Csaba polgármester írta alá.