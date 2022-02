Semjén Zsolt megtartotta a döglött sasok őszödi beszédét

Ritkán hallható beszédet mondott a Fehova vadász- és horgászkiállítás megnyitóján Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes. A vadászat fideszes arca ugyanis önkritikus hangot ütött meg, és nyilvánosan elismerte, hogy amikor ritka, nagy eszmei értékű ragadozó madarak megmérgezéséről szólnak a hírek, akkor a vadászok a ludasak.

Ezt természetesen mindenki tudja, akit érdekelnek a kihalófélben lévő sasok, sólymok és társaik, csak éppen nem szokták bevallani.

„Ki a fácánját védte talán, ki a foglyait” – mondott egy lehetséges okot a 2021-ben a közvéleményt is felkavaró esetekről Semjén. Egyben bejelentve, hogy idén a Nemzeti Nyomozóiroda, az agrártárca, a vadászkamara és a védegylet összefogásával fognak akcióba lépni, hogy megszüntessék ezt az állatokra és emberekre nézve egyaránt életveszélyes gyakorlatot.

Semjén hosszan magyarázta, hogy a ragadozó madarak mérgezett csalival történő pusztítása azért is elfogadhatatlan, mert láncszerűen működik: a csalit, illetve a méregtől elhullott madarakat más állatok ehetik meg, például kutyasétáltatók kedvencei és más ragadozók is. Az ehhez használt mérgek annyira erősek, hogy ha egy erdőjáró ember csak megérint egy elhullott állatot, majd a szeméhez vagy a szájához nyúl, bele is halhat.

“A gondviselés különös kegyelme, hogy ilyenbe még nem haltak bele”

– fogalmazott a teológus végzettségű politikus-vadász.

A kipusztulóban lévő ritka ragadozó madarakat egyébként anyagi érdekből irtják az ilyesmire hajlamos vadászok. A pénzért vadásztatható, előnevelt, a szabad természetben a lelövésük előtt gyakran csak néhány hetet eltöltő fácánokat, foglyokat, illetve nyulakat féltik a konkurenciától.