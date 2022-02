A Magyar Honvédség azt kéri, senki ne osszon meg semmit és sehol a magyar csapatokról

„Bármit is tudsz a magyar csapatokról, ne beszélj!” – olvasható a Magyar Honvédség Facebookon közzétett felhívásán, amiben azt is kérik: „Ne ossz meg semmit telefonon, e-mailben, Ig-n, Facebookon!

Arra kérik a lakosságot, hogy semmilyen platformon ne számoljanak be a magyar csapatok mozgásáról, feladatairól és felszereltségéről, de nevekről vagy rendfokozatokról sem.

Mindezt azután kérték, hogy a Magyar Honvédség Facebook-oldalán az elmúlt napokban több posztban is beszámoltak arról, hogy „honvédségi erőket csoportosítottak a keleti országrészbe”, illetve hogy „a BTR-80 típusú páncélozott szállító harcjárművekből álló konvoj biztosítja a magyar katonák fokozott jelenlétét a beregi térségben, a béke és a biztonság fenntartása érdekében”, ahogy arról is ők számoltak be, hogy „nemcsak a közutakon tűntek fel a Magyar Honvédség eszközei, hanem a légtérben is megjelentek a helikopterek, valamint a Gripen vadászrepülőgépek is”.