Csütörtökön folytatódhatnak az orosz-ukrán tárgyalások

Az orosz tárgyalódelegáció már útnak indult, hogy másodszor is találkozzon az ukrán fél képviselőivel, írja a Belta fehérorosz hírügynökség. Néhány órával korábban a CNN is úgy értesült az ukrán elnök környezetéből, hogy szerda este kerülhet sor az újabb egyeztetésre, egyelőre ismeretlen helyszínen.

Azt írják, mindkét oldalról ugyanazok ülnek asztalhoz, akik a hétfői, eredménytelenül zárult találkozón is részt vettek Belaruszban. Ukrajna - amely Oroszországhoz képest magasabb, miniszteri szinten képviseltette magát - akkor azonnali tűzszünetet és az orosz csapatok kivonulását kérte.

Frissítés (19:15): Úgy tűnik, csak csütörtökön lesz a tárgyalás, ezúttal is Belaruszban, de most a lengyel határ közelében. Az AFP szerint napirendre kerül a tűzszünet is.

A hétfői találkozó Fotó: ALEXANDR KRYAZHEV/Sputnik via AFP

