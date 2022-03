A Kúria úgy döntött, hogy hivatalban lévő képviselő kampány alatt osztogathat laptopokat az iskolákban

Februárban írtunk arról, hogy miután a kormány rendelettel elintézte, hogy a tanárok ne sztrájkolhassanak az alacsony fizetésük miatt, sorra csatlakoztak az iskolák az engedetlenségi mozgalomhoz. Erre és a kampányhajrára reagálhatott Vitályos Eszter, az Emmi államtitkára, aki bejelentette, hogy február 15. és március 31. között 120 ezer notebookot oszt szét országosan pedagógusoknak és diákoknak, és a saját választókörzetében, Szentendrén át is adott 238 notebookot a Móricz Zsigmond Gimnáziumban.

A többi fideszes képviselőjelölt is kihasználja a lehetőséget, hogy állami pénzből vett laptopokkal a kezében pózolhasson az iskolákban, például Bányai Gábor Bács-Kiskun megye 5-ös körzetében.

Az ügyet a Kúriához vitték, ami most úgy döntött, hogy egy hivatalban lévő képviselő az iskolákban is kampányolhat.

A határozat így érvel:

„A hivatalban lévő érintett személynek, ha egyben jelöltként is indul a választásokon, számolnia kell azzal, hogy a választópolgárok szemében a hivatalos minőségben történő megjelenés és a jelölti minőség nem minden esetben választható el egymástól, az szükségképpen összekapcsolódhat. Így amikor az érintett személy kampányidőszakban látja el – nyilvánosság előtt – hivatali tevékenységét, és azáltal adott esetben a választási kampány részévé teszi azt a jelen lévőkön kívüli nyilvánosság felé közvetítéssel, közösségi oldalon, vagyis a nyilvánosság megtöbbszörözésével, be kell tartania a Ve. alapelveit is, mivel azok esetleges megsértése esetén számolnia kell annak jogkövetkezményeivel. A határvonalat – az Alkotmánybíróság megítélése szerint – a Ve. 141. §-a szerinti »kampányidőszakban folytatott tevékenység« és a Ve. 142. §-a szerinti »jogszabályban meghatározott feladat során végzett tevékenység« között esetenként, az adott cselekmény összes körülményeinek figyelembevételével lehet meghúzni. Bár az Alkotmánybíróság ezt a mércét a polgármester, illetve az önkormányzati képviselő megbízatása kapcsán határozta meg, azt azonban a Kúria az országgyűlési képviselő megbízatására is megfelelően alkalmazandónak tartotta.”

A Kúria azt is írja, hogy:

„Az NVB határozata részletesen elemezte – ezzel ellentétes állítást a kérelmező sem fogalmazott meg –, hogy a kifogásolt eseményről szóló, bizonyítékként felhozott híradásokban semmi nem utalt arra, miszerint az eseményen a Jelölt nem képviselői, hanem képviselőjelölti minőségében vett volna részt. Direkt kampányelem (pl. pártszimbólum, kampány felirat, jelmondat, választási szlogen) nem jelent meg, a Jelölt személyes újraválasztásának támogatására nem hívott fel. Az eseményre ugyan kampányidőszakban került sor, de nem igazolt olyan konkrét körülmény, amely alapján felmerülhetett volna, hogy a Jelölt magatartásával az országgyűlési képviselői feladatkörében végzett tevékenységének keretein túllépett volna, és így azt »kampánytevékenységgé« tette volna.”

„Az adott ügyben tehát – a bírósági felülvizsgálati kérelemben foglaltakkal szemben – a kérelmező nem igazolt semmiféle »ünnepélyes átadást«, és »gyermekeket ábrázoló fényképfelvételeket« sem csatolt” – írja a Kúria, bár a helyi lap képein látható, hogy voltak ott gyerekek.

A laptopokat egyébként EU-s pénzből vették.