Négy teljes hete tiltakoznak a tanárok, jövő héten jön a sztrájk

Február 18. óta, négy teljes hete tart a pedagógusok tiltakozása a február 11-i kormányrendelet ellen, amely kiüresíti a sztrájkjogukat. Az első napokban 1-1, később viszont már naponta több intézményben tagadták meg a munkát pár órára vagy egy napra a tanárok, hogy felhívják a döntéshozók figyelmét az elégedetlenségükre.

A pedagógusok régóta harcolnak az közoktatásban uralkodó állapotok javításáért, egyelőre kevés eredménnyel: a két nagy pedagógus-szakszervezet tavaly ősszel kezdett tárgyalni a kormánnyal, magasabb béreket és a munkaterhek csökkentését követelték, a mai napig nem jutottak megegyezésre.

Január végén a tanárok már tartottak egy kétórás figyelmeztető sztrájkot, erre két hétre hozta meg a kormány azt a sztrájkrendeletet, ami ellen máig tiltakoznak. A jogszabály a pedagógusok szerint ellehetetleníti azt, hogy látható, érdekérvényesítésre alkalmas sztrájkot szervezzenek. Megköveteli például, hogy az iskolák és óvodák reggeltől délutánig biztosítsanak gyermekfelügyeletet a sztrájk alatt, mindenkinek a saját osztályában. Az érettségizőknek pedig minden érettségire felkészítő órát meg kell tartani, és a többi tanulónak is minden tárgyból az órák felét meg kell tartani.

A példa nélküli tiltakozó akciósorozat egy kőbányai gimnáziumból indult, azóta más gimnáziumok, szakiskolák, általános iskolák és óvodák csatlakoztak az ország minden részéből, sőt, az ilyen ügyekben általában óvatosabb egyházi iskolák is kiálltak.

“Annyi keserűség gyűlt már össze, hogy borítékolható volt, hogy ez egyszer robbanni fog” - mondta nekünk a tiltakozások első hetének végén Tóth Viktor, az a kőbányai angoltanár, aki kollégáival elsőként állt ki. Bár akkor ez még erős mondásnak tűnt, Tóth úgy gondolta, a polgári engedetlenségi mozgalom kitarthat a március 16-ra meghirdetett határozatlan idejű sztrájkig.

Ez beigazolódni látszik: azóta minden nap volt legalább egy olyan intézmény, ahol részt vettek az akciósorozatban. Pénteken a Budafoki Kossuth Lajos Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tanárai, az Ózdi Árpád Vezér Általános Iskola 9 tanára és a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Újpesti Két Tanítási Nyelvű Technikumának 27 tanára állt ki.

A jövő heti sztrájkot a két nagy pedagógus-szakszervezet, a PDSZ és a PSZ hirdette meg. Ők csütörtökön közös közleményben állították, hogy a szervezést a tankerületek jogellenes intézkedésekkel próbálják akadályozni, ők azonban folytatják az előkészületeket. A szülőket közleményben kérték, hogy ne vigyék be gyerekeiket 16-án, 17-én és 18-án az iskolába, ezzel is kiállva a pedagógusok mellett. Felügyelet lesz az iskolákban a sztrájk alatt is.

Az engedetlenségi akciósorozatot elindító pedagógusok hétfőn pedagógus kollégáik mellett minden munkavállalót arra buzdítottak, hogy március 16-án is éljenek a polgári engedetlenség eszközével, amennyiben a kormány addig nem vonja vissza az érdemi sztrájkot ellehetetlenítő jogszabályt.