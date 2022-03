Egy kémügy miatt Szlovákia kiutasít három orosz diplomatát

Szlovákia kiutasít három, Oroszország pozsonyi nagykövetségén szolgálatot teljesítő diplomatát – jelentette a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség a szlovák külügyminisztérium szóvivőjére hivatkozva.

Katonák Moszkvában, a Vörös téren 2014. december 6-án Illusztráció: Vlagyimir Asztapkovics/RIA Novosti/AFP

A szlovák külügy a döntést azzal indokolta, hogy Pozsony szerint a három diplomata a diplomáciai kapcsolatokról szóló Bécsi Egyezménnyel összeegyeztethetetlen tevékenységet folytatott. A külügyminisztérium továbbá közölte, hogy a döntését a szlovák hírszerzési forrásokból származó információk alapján hozta meg. A három érintett diplomatának 72 órán belül el kell hagynia Szlovákia területét.

„Ez az indokolatlan akció nem marad válasz nélkül” – idézte az orosz külügyminisztérium válaszát a TASZSZ orosz hírügynökség.

A Denník N azt írja, péntek óta tart a NAKA akciója, amiben legalább három embert, köztük a szlovák hadseregnek a védelmi minisztériumban dolgozó egy ezredesét is letartóztatták az oroszoknak való kémkedés gyanújával. A letartóztatottak között van az SIS egyik ügynöke is. A kémkedéssel kapcsolatban utasították ki az orosz nagykövetség három munkatársát is. (MTI, Parameter)