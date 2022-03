"Ez a csőcselék el akarja pusztítani Mariupolt és a mariupoliakat"

Pavlo Kirilenko szerint szándékosan támadták az oroszok a mariupli színházat, ahol a helyi tanács jelentése szerint akár 1200 polgár is meghúzhatta magát azután, hogy a város harmadik hete tartó ostroma során kibombázták őket otthonukból. A donecki régió katonai közigazgatásának vezetője a Telegramon közzétett posztjában nem finomkodott. "Ez a csőcselék fizikai valójában akarja megsemmisíteni Mariupolt és a mariupoliakat" - írta.

A mariupoli városi tanács jelentése szerint az orosz légierő szerda délután bombázta le a város színházát. Áldozatokról egyelőre nem érkezett jelentés - a mariupoli tanács Telegram-csatornáján órák óta nincs friss poszt, a városból az ostrom kezdete óta nagyon nehéz hírt adni, megszakadtak a kommunikációs csatornák. Mindenesetre ha a színház, ahol egyébként a Maxar Technologies március 14-i műholdfelvétele alapján jól láthatóan jelezték, hogy gyerekek is tartózkodnak, valóban tele volt civilekkel, a bombázás az ukrajnai háború eddigi legsúlyosabb attrocitása, nyilvánvaló háborús bűncselekmény volt.

A Maxar Technologies március 14-én készült műholdképén is jól kiolvasható a mariupli színház előtti térre és a mögötti parkolóba felfestett "дети" (gyerekek) felirat. Az épületet két nappal később bombázta le az orosz légierő. Fotó: -/AFP

Kirilenko tájékoztatása szerint az oroszok a színház mellett a Neptune uszodát is bombázták. A színházban az ő beszámolója szerint is "több száz mariupoli keresett menedéket" ott. "Nem tudni, hogy vannak, mert az óvóhely bejáratát elzárják a romok" - írta.

Ahogy azt is, hogy "az oroszok már azt hazudják, hogy a színház az Azov ezred főhadiszállása volt. Pedig tudják, hogy civilek tartózkodtak ott".

Az orosz védelmi minisztérium a bombázás után még azt is tagadta, hogy lebombázták volna az épületet. A múlt héten, amikor a mariupoli szülészeti klinikát bombázták le, az oroszok valóban azt állították, hogy az igazából a várost védő Azov ezred főhadiszállása volt, a bombázás után készült felvételeken látható áldozatok pedig színészek. Egyiküket külön is kipécézték, mert a háború előtt fotómodellként dolgozott, és volt egy szépségblogja is. Mondjuk azon az ostrom előtt közölt, utolsó fényképen jól látható, hogy szinte már minden órás terhes volt, azóta meg is szülte gyermekét.

"A Neptune [uszodában] is csak civilek voltak. Most terhes és gyerekes nők vannak a romok alatt. Ez színtiszta terrorizmus" - írta Kirilenko, aki szerint egyelőre ott se világos, hogy hány áldozata lehet a támadásnak. (Via The Guardian)