A lengyel elnök szerint nagyon sokba fog kerülni Magyarországnak Orbán mostani viselkedése

Újabb erős figyelmeztetést kapott a korábbi szövetségeseitől a magyar miniszterelnök. A TVN24-en arról kérdezték Andrzej Duda lengyel elnököt, hogy bojkottálnia kell-e a világnak Orbán Viktort az orosz-ukrán háború alatt mutatott viselkedése miatt, amire Duda azt mondta:

„Nehezen értem ezt a helyzetet. Ez a politika nagyon sokba fog kerülni Magyarországnak.”

Andrzej Duda egyébként éppen ezen a napon találkozott Joe Biden amerikai elnökkel Varsóban.



Orbán és Duda a Kossuth téren 2016-ban Fotó: ARPAD KURUCZ/Anadolu Agency via AFP

Pedig korábban Duda is közel állt Orbánhoz, 2016. október 23-án még együtt mondtak beszédet a Kossuth téren. Már pénteken látni lehetett, hogy a lengyel vezetés elégedetlen a magyar kormánnyal: a lengyel kormánypárt Jog és Igazságosság párt elnöke, Jaroslaw Kaczynski beszélt arról, hogy nem boldog attól, ahogy a magyar kormány az oroszokkal viselkedik, de megvárja a választások eredményét. Pedig Lengyelország és Magyarország sokáig együtt tiltakozott az ellen, hogy jogállamisági elvekhez kössék az uniós pénzeket, de az ukrajnai háború kitörése óta az ukrán ellenállás egyik legaktívabb támogatóivá váltak. Ugyanezen a napon a cseh védelmi miniszter is lemondta V4-ek védelmi minisztereinek Magyarország találkozóját, mert „az olcsó orosz olaj most fontosabb a magyar politikusoknak, mint az ukrán vér.”

Leginkább azután szaporodtak meg a magyar kormánynak szóló kritikák, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a csütörtök esti EU-csúcson elmondott beszédében külön felszólította a magyar miniszterelnököt, hogy döntse el végre, kivel van, és ne tétovázzon tovább. De Orbán a nekik küldött fegyverszállítmányok átengedésére és az energetikai szankciókra is nemet mondott. És szombaton a kormánypárti lapok már azzal a címmel jelentek meg, hogy „Zelenszkij most minket támad”.