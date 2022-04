Komoly önvizsgálatot vár el a közvélemény-kutatóktól a Medián igazgatója

„A szakmának nagyon komoly önvizsgálatra van szüksége, remélem, ez hamarosan bekövetkezik” - mondta Hann Endre, a Medián igazgatója az RTL Klubnak arról, miért mérte félre mindenki a Fidesz támogatottságát. A kutatócég vasárnap este bemutatott felmérésében még csak 49 százalékos támogatottságot jósolt a Fidesznek(121 mandátum), ezek alapján az egyesült ellenzékre pedig 41 százalék (77 mandátum) szavazott volna. De a többi cég is össze-vissza mért:

A Závecz múlt hétfőn azzal állt elő, hogy a két tábor körülbelül azonos méretű: a Fidesz-KDNP 41 százalék, az Egységben Magyarországért 39 százalék.

A Publicus még szombaton is azt mondta, hogy a biztos szavazók körében 47 százalékon áll a Fidesz és az ellenzéki pártszövetség is.

A Republikon Intézet március 23-án azt mérte, hogy a pártválasztók körében 49 százalék a Fidesz, és 46 százalék az ellenzék támogatottsága.

A CEU Demokrácia Intézete pedig kihozta, hogy a magukat biztos választónak mondók 37 százaléka szavazna a Fideszre és 49 az ellenzéki összefogásra.

Még a kormányközeli Nézőpont Intézet is azt mérte március 21-én, hogy az aktív szavazók közel fele (49 százalék) a Fidesz-KDNP országos listájára szavazna, az ellenzéki összefogás pedig a szavazatok 41 százalékára számíthat.

Ehhez képest a Fidesz 53,29 százalékot (135 mandátum) kapott, az ellenzék csak 34,89 -et (56 mandátum), a Mi Hazánk pedig 6,15 százalékkal (7 mandátum) jutott be. Závecz Tibor most az RTL Klubnak azt mondja, senki sem számított a kétharmadra, szerinte még a Fidesz sem. Azt gyanítja, hogy a háborús kommunikáció miatt az utolsó pillanatban bizonytalan szavazók inkább a Fideszre húztak, ez az, amit nem láttak előre.

Tóka Gábor, a 444-en futó Vox Populi blog választási szakértő blog szerzője már februárban figyelmeztetett arra, hogy a közvélemény-kutatások hibasávja 24 százalék lehet, ami valójában 6 százalékos szórásnak felel meg. A bizonytalanságot jól mutatja, hogy a mostvasarnap.hu nálunk megjelent elemzése és mandátumbecslése is arra jutott, hogy az ellenzéki győzelemre, de az újabb Fidesz kétharmadra is van még esély.