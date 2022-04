Putyin lányait célozzák a legújabb amerikai szankciók

Katerina Tihonova, Vlagyimir Putyin állítólagos lánya Fotó: Wiki4All / YT

A Fehér Ház Nemzeti Gazdasági Tanácsának igazgatója, Brian Deese szerdán bejelentette, hogy a kormányzat újabb szankciókat vezet be Oroszországgal szemben, olyan büntetéseket, amik kifejezetten Vlagyimir Putyin orosz elnök felnőtt gyermekeit és az ország két legnagyobb bankját célozzák.



Deese arról beszélt, hogy a Sberbankot és az Alfa Bankot sújtó szankciók mellett blokkolnak minden Oroszországba irányuló amerikai befektetést, valamint több állami tulajdonban lévő orosz vállalatra, köztük egy repülőgép- és hajóépítő vállalatra is szankciókat vetnek ki.

A lépéseket a G-7-ekkel és az Európai Unióval egyeztetve jelentették be. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter családtagjai ellen is új szankciókat vezetnek be, de Putyin lányai, Marija Putyina és Katerina Tyihonova is a szankciók célpontjai lettek. Putyinnak hivatalosan két lánya ismert, Marija Putyina az egyik, aki 1985-ben született Ludmilla Putyinától.

Tyihonováról viszont sosem ismerte el a Kreml hivatalosan, hogy az elnök lánya lenne, mert nem osztanak meg az elnök családjáról információt, de a nemzetközi sajtó ezt régóta tényként kezeli.

A Putyin-lányokat érintő szankciókról szóló információt már egy magas rangú kormányzati tisztviselő közölte a Wall Street Journal (WSJ) szerint, aki szerdán névtelenség mellett tájékoztatta az újságírókat.

A WSJ azt már órákkal korábban megírta, hogy az Európai Unió vezetői is ugyanezt tervezik: szankciókkal sújtani Putyin lányait.

Az amerikai tisztviselők úgy vélik, hogy Putyin személyes vagyonának nagy része családtagoknál van elrejtve, ezért a nyugati szövetségesek őket veszik célba.



A Washington Post emellett utal rá, hogy az új szankciókra azt követően kerül sor, hogy az ukrán elnök és kormánya folyamatosan sürgeti az Egyesült Államok szigorúbb fellépését az oroszokkal szemben, feltehetően abban reménykedve, hogy az megnehezítheti a háború zavartalan finanszírozását.

A Fehér Ház korábban már felfüggesztette az orosz energia vásárlását az Egyesült Államokban, egy sor egyéb pénzügyi szankció mellett. Ezek a szankciók az elmúlt hetekben eszkalálódtak, de a Fehér Ház továbbra is új célpontokat keres, olyanokat, amik közel állnak az orosz vezető tisztségviselőkhöz. (Washington Post)