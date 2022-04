Az eddigi jelek alapján talán nem gyilkos gázt vetettek be az oroszok Mariupolban

Vérbőség, megemelkedett vérnyomás, száj- és garatszárazság, égő szem. Ezeket a tüneteket mutatják a mariupoli gáztámadás sérültjei az Azov ezred legfrissebb jelentése szerint. A Mariupolt védő alakulat hétfő este jelentette, hogy az orosz csapatok gázt vetettek be. Jelentésüket független forrásból képtelenség ellenőrizni, a gáz bevetésére egyelőre nincs is bizonyíték, de mind az ukrán vezetés, mind az amerikai külügy attól tart, hogy ha eddig nem is, hamarosan bevethet vegyi fegyvereket az orosz hadsereg.

Mindazonáltal az Azov legfrissebb beszámolója szerint a feltételezett vegyi fegyveres támadás sérültjei kielégítő állapotban vannak. Hogy pontosan mit vetettek be az oroszok, azt nekik helyben nincs módjuk vizsgálni, a tények feltárását pedig két tényező is nagyban nehezíti:

egyrészt az Azov szerint az orosz csapatok folyamatosan tűz alatt tartják a feltételezett támadás helyszínét, akadályozva ezzel a vizsgálatokat;

másrészt ha sikerülne is mintát gyűjteniük, azt képtelenség volna kijuttatni a városból ellenőrzésre.

Az Azov által közzétett videón nyilatkozók szerint a sűrű fehér füstként jellemzett gáz azonnali hatása elég brutális volt. Egy menteni induló elbeszélése szerint amikor levegőt vett, csöngeni kezdett a füle, felgyorsult a szívverése, majd összeesett, és mozdulni se tudott. Volt, aki elájult, és háromszor kellett újraéleszteni. Vagyis akármi is volt, a tömegoszlatásra hagyományosan használt gázoknál potensebbnek tűnt, bár halálos áldozata végül tudomásuk szerint nem volt a támadásnak - az Azov nyilatkozó katonája szerint ez tán a bevetett gáz kis mennyisége miatt van így.

Az ukrán védelmi minisztérium is csak feltételezéseket tudott eddig megosztani. Hanna Maliar védelmiminiszter-helyettes szerint "az egyik elmélet, hogy talán foszfortöltetet vetettek be", de ez még nincs megerősítve. Az Orosz védelmi minisztérium egyelőre nem reagált a Reuters megkeresésére, a donyecki szakadárok pedig az Interfax beszámolója szerint közleményben tagadták a vegyi fegyverek bevetését.

A lehetőséggel, hogy az oroszok nem feltétlenül gyilkos vegyi fegyvert fognak bevetni, a nyugati tisztviselők is számoltak eddigi reakcióikban. Míg korábban a nyugati vezetők a vegyi fegyverek bevetését minden határon túlmenő eszkalációként jellemezték, most két brit védelmi tisztviselő, a védelmi minisztérium parlamenti államtitkára, James Heappey és az egykori vezérkari főnök, Richard Dannatt tábornok is arról beszélt, hogy mielőtt bármilyen választ adnának a nyugati szövetségesek egy orosz vegyi támadásra, mérlegelniük kell annak súlyát is.

Heappey a Sky Newsnak nyilatkozva konkrétan említette is a tömegoszlató gázok bevetését, ami nyilván más szint, mintha valóban pusztító vegyi fegyvereket vetnének be. "Nem hasznos, ha túlzottan is binárisan gondolkodunk a helyzetről, mert ezek árnyalt dolgok" - mondta. Dannatt pedig arról beszélt, hogy a NATO helyesen döntött, hogy nem húzott határozott vörös vonalat, mert egy ilyen esetben, ha aztán nem váltaná be fenyegetését, saját szavait ürítené ki.