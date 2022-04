Putyin a bucsai mészárlást akkora kamunak nevezte, mint a szíriai vegyifegyver-bevetéseket

Vlagyimir Putyin ugyanolyan hamisítványnak nevezte a kijevi régióban található Bucsában elkövetett mészárlást, mint amilyen szerinte nemzetközi szervezetek nyilatkozatai voltak a szíriai vegyifegyver-használatról.

Fotó: Jevgenyij Bijatov/Sputnik via AFP

Az orosz diktátor az Aljakszandr Lukasenkával a távol-keleti űrközpontban tartott sajtótájékoztatóján azt mondta:

„Ami Bucsát illeti. Gyakran beszélek nyugati országokból érkezett kollégáimmal, még mindig. És amikor azt mondják, hogy »Bucsa«, megkérdezem tőlük: »Voltak már Rakkában?« Láttad, hogy ez a szír a város teljesen elpusztult, a földig rombolták felülről amerikai repülőgépek, és ott a holttestek hónapokig a romok alatt hevertek és lebomlottak? Több mint száz embert öltek meg egy esküvőkön egy csapással. Csend. Nem volt ekkora csend, amikor provokációkat szerveztek Szíriában, amikor úgy tettek, mintha az Aszad-kormány vegyi fegyvereket használna. Aztán kiderült, hogy hamisítvány volt. Ugyanez a hamisítás történt Bucsában is.”

Putyin azt is állította, hogy Lukasenka „ma dokumentumokat adott neki”, amik szerint ki hogyan ment Bucsába, hogy a provokációt és a hamisítást megszervezze. Lukasenka korábban azt állította, hogy ami Bucsában történt, az a britek speciális művelete volt.

Mióta Szíriában kitört a polgárháború, az oroszok által támogatott Aszad-rezsim többször is vegyi fegyvert vetett be, ezt az ENSZ is megerősítette. Az amerikai légierő azt állította, hogy legalább 106 vegyi támadásról van bizonyítéka Szíriában 2013 szeptembere óta, amikor Aszad aláírta a nemzetközi vegyifegyver-egyezményt, és beleegyezett az ország vegyifegyver-készleteinek megsemmisítésébe. Ugyanakkor Oroszország megpróbálta tagadni, hogy a szíriai rezsim vegyi fegyvereket használt volna. (Ukrajinszka Pravda)