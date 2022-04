Magyar nők az OnlyFans-en: "Semmi más nem adna ekkora szabadságot és fizetést"

A technológia fejlődése mindig is nagy hatással volt a szexiparra: legyen szó az első szexjátékokról az 1880-as években, az erotikus filmekről 1900 környékén vagy az utóbbi években a virtuális valóságba ültetett, azaz VR pornóról. Az elmúlt két év legnagyobb durranása azonban nem valami futurisztikus fejlesztés, hanem egy sima, előfizetés-alapú weboldal, az OnlyFans lett.

A platformot 2016-ban alapította Tim Stokely brit üzletember. A szolgáltatás az első négy évében sem volt sikertelen, de a világjárvány hozta meg az áttörést. 2020 márciusában berobbant a koronavírus, lezárták a határokat, korlátozásokat vezettek be világszerte, és általánossá vált az otthoni munka. Az OnlyFans-felhasználók száma már az első hónapokban megsokszorozódott, több millió új előfizető rohamozta meg az oldalt, és természetesen megugrott a tartalomkészítők száma is, mivel a szexipari munkások számára sem nagyon maradt más lehetőség,

Az OnlyFansre a tartalomgyártók nyilvános profilt készítenek, ahova képeket, videókat, bejegyzéseket tölthetnek fel. A felhasználók pedig feliratkoznak a tartalomgyártók profiljára. Ennek az ára havi $4.99 (1500 Ft) és $49.99 (15 000 Ft) között mozog. De vásárolhatnak akár egyeséve feltöltött képeket, videókat is. Az előfizetők emellett a platformon kommunikálhatnak is a tartalomgyártókkal: a jó reggelt üzenettől a privát videóig bármit kérhetnek – persze további fizetés fejében. Az OnlyFans üzemeltetője minden bevételből 20 százalékot tart meg magának.

A tartalmak változatosak: van, aki edzőként regisztrál az oldalra, más humoristaként, énekesként vagy podcasterként. Ám ahogy a mainstream médiában az OnlyFans az online pornó szinonímájává vált, ezek a tartalmak nagyrészt kiszorultak.



„A mindennapjaimról szoktam posztolni, arról, ahogy az utcán sétálok, vagy ha valami tetszik” – mondta Izabella (nem az igazi neve). „És videókat is szoktam feltölteni. Mondjuk arról, ahogy a tükör előtt simogatom magam.”



Több, mint egy évtized szexmunka után Izabellát a koronavírus felkészületlenül érte, eleinte csak a törzsvendégeit fogadta, a szigorítások után már őket sem, és ekkor regisztrált az OnlyFansre. Felirakozói nagy részét a Twitterről csábította át, ahol több, mint 36 ezer követőnek posztol a mindennapjairól, gyakran ruhák nélkül. A magánéletét nem mutatja meg, főleg a most fél éves gyereke számít tabunak. Szerinte az OnlyFans nem sok mindenben különbözik a többi közösségi média oldaltól: „Itt egy álomvilágot látnak: hogy milyen tökéletes minden, milyen boldog vagyok. Ha rossz a kedvem, nem is posztolok.” Persze kisebb különbségek vannak: „Onlyfansen a puncim is szokott látszani, Twitteren annyira nem” – mondja.



Amikor először, 2021 nyarán beszéltünk, nyolc hónapos terhessége dudorodott a fekete csipkefelső alatt. „Az Onlyfans jó abból a szempontból, hogy lehet online pénzt keresni, nem kell találkozni senkivel.”



De mennyit? Izabella elmondása szerint átlagosan heti 120 dollárt (37 900 Ft) keres, míg a pandémia előtt, szexmunkával forintban számolva bevétele akár a havi egymilliót is elérte. De volt olyan időszak, amikor a koronavírus vagy a szülés miatt a személyes munka szóba se jöhetett, ilyenkor az OnlyFans valóban „életmentő” volt számára. „Rá vagyok szorulva a hosszú távú támogatókra” – mondja. Meg kell dolgozni az innen származó jövedelemért: „Ha reklámozok, töltök fel képeket, akkor jönnek. Ha csak nézem a tévét, kedvetlen vagyok, észre lehet venni (a feliratkozók számából), hogy elhanyagolom az oldalt.”



Hogyan látjuk a szexmunkát

„Azért ment el pornósnak az anya, hogy fizetni tudja a számlákat, ma már dollármilliomos”, „Ez a brit modell kameraszexszel 200 ezer forintot is megkeres óránként” vagy „Megtalálták kollégái a nővért az OnlyFansen, kilépett – ma havi 80 milliót keres videóival” – néhány példa, milyen címek jelentek meg a magyar híroldalakon az OnlyFansről. A megjelent cikkek nagy része arról szól, hogy milyen könnyű sok pénzt szerezni így, és illusztrációként néhány szexis kép, persze.



A valóság elég távol áll ettől. Veronika (szintén álnév): „Sokan azt gondolják hogy könnyű, de nem az. Nem akarja senki összehasonlítani azzal, ha valaki egy építkezésen dolgozik, ez egy más féle megerőltetés. De ez is egy munka.”



„Több ezer, tízezer ember között leszel, aki ugyanazt csinálja, csak jobban, több ezer képpel, kevesebb pénzért. És velük nehezen fogsz tudni versenyezni. Hónapokig nem fogja megérni.”



Azok a tartalomgyártók, akikről a fent említett cikkek szólnak, a top néhány ezrelékben vannak – minden „dollármilliomosra” jut több ezer olyan tartalomgyártó, aki a keresetéből nem hogy családi házat nem tud venni, de egy családot eltartani sem lenne képes.



Egy másik tévhit, amivel Veronika gyakran találkozik, hogy ez egy utolsó lehetőség azoknak, akiknek semmi nem jött be. „Nem azért csinálom, mert semmi mást nem tudok, hanem mert semmi más nem adna ekkora szabadságot és fizetést.” „Nem vagyok kihasználva, ez saját döntés, saját választás, amit nagyon sokan választanak, mert jó lehetőség.”



„A nők mindig is szexualizálva voltak. Az a különbség, hogy mi ebből most meg is gazdagszunk” – mondja Veronika. Ő gazdasági egyetem és hagyományos, 9-től 5-ig tartó állás mellett gyártja a tartalmat.



Közel hétszáz fizető feliratkozója van, ez már viszonylag komoly bevételt jelent, az OnlyFans a legfontosabb keresete. Ez már szinte teljes munkaidős állás: bár a tartalomgyártás maga nem sok idő, de emellett posztolni kell, tweetelni és retweetelni, üzenetekre válaszolni. „Egész nap, reggeltől estig, amíg le nem fekszem, mindig csekkolom az oldalamat.”



Pozitívum számára a szabadság, hogy a saját maga főnöke. Most havonta egy és másfél millió forint között keres. „Nem is ez az, ami miatt a szakmában maradok, bár ez sem rossz, hanem a potenciál. Vannak lányok, akik havonta 10 000-20 000 dollárt (3-6 millió forintot) keresnek, és nem gondolom, hogy ez elérhetetlen számomra.”



„Negatív az, hogy rengeteg gyűlölködő komment van” - mondja. „Kritizálni fogják a megjelenésedet, hogy mit csinálsz, hogy ilyen kurvás és olyan ribancos. A másik nehézség az, hogy látod a kollegáidat. Sokszor elfelejtjük – nem csak az OnlyFans-en – hogy olyan emberekkel hasonlítod össze magad, akik a legjobb oldalukat mutatják. Akiknek volt 2-3 botox. Ez mentálisan nehéz.”



“És negatívum az is, hogy nem is tudom, mikor volt utoljára szabadnapom, amikor nem is gondoltam a munkára” - mondja.



Amikor 2021 augusztusában az oldal bejelentette, hogy minden szexuális tartalmat tiltani fog, Veronika azok között volt, akiknek ez komoly gondot jelentett volna. Ő akkor elkezdte kiépíteni a profilját egy hasonló oldalon, a Fanslyn, amit még mindig üzemeltet, bár az OnlyFans feliratkozóknak csak töredékével, mellékes munkaként: „Csak építgetem, hogy ha megint bejönne egy ilyen hír, akkor ne úgy álljak ott, hogy sehonnan máshonnan nincs keresetem.”



És bár az OnlyFans augusztusban pár napon belül bejelentette, hogy minden marad a régiben, Veronika szerint a vásárlók mentalitására ez még hónapokig hatással volt: nem bíztak az oldalban, nem mertek tartalmat vásárolni, előfizetni. „És ha mi pénzt veszítünk, akkor az oldal is, mert a mi bevételünkből kapja a 20 százalékot.”



Nem mintha a céget félteni kéne: Tim Stokely-nek, az OnlyFans alapítójának nettó vagyonát jelenleg 120 és 150 millió dollár (37-47 milliárd forint) közé becsülik.

„Önmagában a közösségi média csak arra jó, hogy a tulajok gazdagodjanak meg, de a nagy egyenlőtlenségeket nem oldja meg. Ez csak egy máz rajta. Nem véletlen, hogy a (tartalomgyártók között) valószínűleg több a nő, és a felhasználók között több a férfi” – mondja Juhász Borbála, nőtörténész, genderszakértő, a Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség alelnöke.

Shona River

Juhász szerint az OnlyFans olyan világképet mutat, amiben a nők számára ez kiugrási lehetőség. De biztos szakma, nyugdíj és GYES helyett valójában csak kizsákmányolás, „főleg olyan kelet-európai országokban, ahol nem olyan izmos a szociális háló”. Juhász fontosnak tartotta hozzátenni, hogy a szexkamerás iparágban és a prostitúcióban dolgozó nőket a nőmozgalom nem nézi le, nem veti meg. „De társadalmi szinten gondolkodik a szexipar kérdéséről, s ezen a szinten tartja károsnak a jelenséget.” Az augusztusi, tiltásról szóló rövid híresztelés őt igazolta: bemutatta, hogy üzleti okokból az oldal milyen gyorsan és egyszerűen ki tudja rántani a talajt azok lába alól, akik a legnagyobb bevételt jelentik számára.



Miért az OnlyFans?

„Ameddig tudom, amíg van rám kereslet, amíg ilyen semmi munkáért fizetnek emberek, addig csinálom” – mondja Nara (nem az igazi neve). Egyetemistaként, név és arc nélkül posztol.

Nara

„Hogy miért kezdtem el? A pénz miatt.” 2020 márciusától a legtöbb egyetem online oktatásra állt át, ezzel párhuzamosan elapadtak az ösztöndíjak és a diákmunkák is. „Szóval gondoltam, ebből keresek pénzt, hiszen nincs jobb ötletem.”



2020 márciusában regisztrált, kevéssel azután, hogy Magyarországot lezárták. Mára OnlyFansen nagyjából havi 500 dollárt (160 000 Ft) keres. Átlagos diákmunkával több mint 200 órát kéne ezért az összegért dolgoznia havonta, de még így is bőven a 40 órás minimálbér alatt van.

Nara korábban soha nem dolgozott a szexiparban. Az elmúlt két évben kértek már tőle fogkefét, amit szexjátékként használ (visszautasította az ajánlatot), hogy öltözzön fel szobalányként (megtette), és hogy találkozzon az előfizetőkkel vagy hogy mutassa meg az arcát. Az utóbbi kettőt visszautasította. De az OnlyFans mellett Twitchen streameli, ahogy videójátékokkal játszik, és a használt fehérneműit is árulja.

Mióta elkezdte az OnlyFans-ipart, lefutott a járvány, az egyetemek és a diákmunkák is újraindultak, de az OnlyFans marad: saját válallakozást tervez a keresett pénzből.

„Nagyon szeretem csinálni! Most már” - mondja. Eleinte is inkább a külvilággal volt problémája: hogy mindenkinek megvolt a véleménye az OnlyFansről. Szerinte mára a társadalom elfogadóbb, de ettől függetlenül gyakran tapasztal ellenszenvet – elsősorban más nőktől. Miért? „Meztelen képet biztos, hogy majdnem minden fiatal küldött már valakinek ingyen, és ha valaki ezért pénzt kér, nekik nem fér bele.”



Az utóbbi időben még egy oldalról érez támadást: Gattyán György politikai megjelenése felborzolta a kedélyeket, a pornómilliárdos közéleti ambíciói mellett „pornós” múltja, azaz a LiveJasmin alapítása is gyakran megjelent a tudósításokban, negatívumként. Nara szerint ez azt mutatja, hogy ha valakinek a szexmunkából van pénze, mindig szálka lesz társadalom szemében. „Ha valaki pornózik, vagy abból él, felhasználják ellene” – mondja. Nem véletlen, hogy csak a párja és a legközelebbi barátai tudják, hogy honnan van bevétele, de a szülei és tágabb ismerősi köre nem, és sosem mutatja meg az arcát az interneten.



LiveJasmin és az előzmények

Az OnlyFans nem első a maga nemében: többek között az említett Gattyán György webcam site-ja, a LiveJasmin is előtte járt. A 2001-ben alapított LiveJasmin máig az egyik legnépszerűbb a sexcamoldalak között. Modelleket és nézőket köt össze ingyenes, virtuális szobákban, ahol a nézők borravaló fejében utasítást adhatnak a modellnek, vagy akár saját „szobát” is kivehetnek vele.

Ami közös a két oldalban, hogy sokan vélik gyors és könnyű pénzkeresetnek. Katona Noémi, a Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézetének munkatársa máshogy látja: „A szexkameraiparágnak és a LiveJasminnek a narrativájában is nagyon erős a hangsúly azon, hogy itt mindenki egyenlő, rajtad múlik, hogy mennyit tudsz keresni, csináld meg önmagad!” Katona szakterületei között van a prostitúció és az emberkereskedelem, 2020-ban A magyarországi szexkamera-iparág címen jelent meg Barna Emiliával közös tanulmánya. „Azt látjuk, hogy ez nagyon nincs így, nagyon sok szempontból épül egyenlőtlenségekre az, hogy ki hogy tud keresni egy ilyen platformon.”

Az OnlyFansszel ellentétben a LiveJasmin „a győztes mindent visz” algoritmus alapján működik, a legnépszerűbb modellek szolgáltatják be a keresetük legkisebb részét. Tehát minél többet dolgozik egy modell, annál többet tud megtartani. Katona szerint az oldal legnagyobb haszna azokból van, akik keveset keresnek, ezzel növelve az egyenlőtlenséget.

Az biztos, hogy Magyarországon a LiveJasmin tökéletes infrastrukturális hátteret teremtett az OnlyFans-hez: Katona szerint az első években az oldal főként magyar munkatársakkal dolgozott, több stúdiót is épített itthon, és elindította a magyar modelleket ezen az úton, meghonosítva a cam műfajt.

„Az egyik barátomnak van egy mondása, miszerint mindenkinek van egy barátja, aki ebben az iparágban dolgozik” – mondja Shona River, Magyarország egyik legismertebb pornószínésznője, escort, OnlyFans-tartalomgyártó, „művész, mindenes”.

Shona River

Shona műszaki egyetemen végzett, dolgozott legénybúcsú-szervezőként, a beer bike-nál, a Főtaxinál, hostessként, és 18 évesen kezdett webcamezni. „Az van kiszolgáltatott helyzetben, aki 160 ezret keres havonta. Én szabad vagyok, azt csinálom, amit akarok, amibe a pornó és az escort is beletartozik.”

Amikor először találkoztunk Londonban, Shona egy klienssel töltött éjszakáról jött, hamarosan indult tovább Párizsba, majd Budapestre, később Barcelonába. Luxus escortként kliensekkel hotelekben, éttermekben, rendezvényeken találkozik – soha nem az ő otthonukban, biztonsági okokból. Egy óra 250 ezer forintnál, egy éjszaka 3 milliónál kezdődik. Emellett ajándékokat is fogad: cipőből Louboutint, fehérneműből La Perlát, könyvből pszichológiai vagy önfejlesztés témájút.

Az életébe rendesen beleszólt a járvány. Utazás, hotelszobák, élő események, forgatások nélkül klienseit a Skype-ra irányította és az OnlyFans-oldalára fókuszált. Bár évek óta volt profilja, a lezárások idején kezdett el komolyabban foglalkozni vele. Most az OnlyFans a keresetének csupán 10-20 százalékát teszi ki.

„Felnőttfilmeseknek ez teljesen más: én a százhuszonötödik anál videót nem tudom 1000 dollárért eladni, csak 15-ért, mert már láttak, megnézhetik a PornHubon ingyen” – mondja. Szerinte azok keresnek igazán jól, akiket még nem láttak meztelenül: Bella Thorne, az egykori Disney tinisztár a regisztrációja napján rekordot döntött azzal, hogy 1 millió dollárt, 322 millió forintot keresett, anélkül, hogy meztelenre vetkőzött volna.

„Nem is a videóval keresem a pénzt, hanem azzal, hogy chatelek valakivel. Ebben benne van a személyes kapcsolat is” – mondja Shona. „És szerintem ez a kapcsolat is valódi.”

Shona éveken keresztül szerepelt pornófilmekben, és azt mondja, hogy a szakma kihasználja a színészeket, akik a felvétel előtt lemondanak minden jogukról. A film készítői ezután bárhol, bárhányszor eladhatják a felvételt – online oldalakon, más filmekben, több országban, vagy pont az OnlyFansen.

„Az, ami Onlyfansen van, az én kontentem, én kontrollálom” – mondja. Ez azonban nem mindenki esetében van így: Shona is megemlíti a stúdiókat, amelyek átvállalják a tartalomgyártó oldalának menedzselését. „Azokat csak pimpeknek hívom. A pornós ügynökök ide küldi a lányokat, és 50 százalékot levesznek azért, mert amit a csaj megcsinál, azt kiposztolják.”

Az OnlyFans szigorú szabályok szerint működik: csak 18 év felett lehet regisztrálni, mind tartalomgyártóként, mind fogyasztóként, és ezt fényképes igazolvánnyal, bankszámla adatokkal kell igazolni. Az oldalon tilos a menstruáció, a vér, a BDSM említése, de az élőben való találkozás felkínálása is tiltást von maga után. Elvileg.

2021 tavaszán a BBC egy cikke feltárta, hogy az elvileg szigorú szabályozás ellenére az oldalra több, 18 év alatti is feliratkozott, tartalmat osztott meg. Az újságíróknak ekkor a brit rendőrség beszámolt olyan esetekről, amikor a fiatalkorúak videóit a beleegyezésük nélkül vagy zsarolással tették ki az oldalra. „A cég nem tesz eleget annak érdekében, hogy olyan biztosítékokat vezessen be, amelyek megakadályozzák, hogy a gyerekek kihasználják a pénzszerzés lehetőségére, vagy azt, hogy a gyerekeket kizsákmányolják” - mondta a BBC-nek Simon Bailey, az Egyesült Királyság rendőrségének gyermekvédelmi vezetője.

A BBC egy másik cikkéből pedig kiderült az is, hogy az OnlyFans a tartalomgyártókat máshogy kezeli attól függően, hogy hány feliratkozójuk van, vagyis mennyi pénzt hoznak: a legsikeresebb tartalomgyártókkal türelmesebb, akár több figyelmeztetést is küld nekik, ha valami szabálytalanságot észlel, a legkisebb profilokat ellenben csípőből korlátozzák. A cikkben idézett szakértők, moderátorok elmondták, hogy találkoztak az oldalon prostitúciós szolgáltatások reklámjával, fegyverekkel, zoofil tartalmakkal és vérfertőzéssel is.

Az OnlyFans ezekre a vádakra azzal felelt, hogy 2021 júliusában kiadta az első, és egyben utolsó átláthatósági jelentését, amiből megtudtuk, hogy hány tartalomgyártót fogadott el vagy tiltott le a hónapban. Sem a korábbi, sem a későbbi adatokról nem készült jelentés.

Hogyha valamit, akkor azt megmutatta az augusztusi, tiltást kilátásba helyező bejelentés, hogy az OnlyFans hatása akkor sem fog elmúlni, ha az oldal teljesen megszűnne. Gombamódra szaporodnak a hozzá hasonló oldalak, de még az Instagram is tervezi olyan funkció bevezetését tervezi, ami fizetős profilokat engedélyez az alkalmazáson belül.

„Amíg van OnlyFans, addig ők lesznek a top. Ők csinálták meg azt a nevet maguknak, hogy mainstream énekesek énekelnek róluk, a hírekben vannak, te is róluk írsz cikket, nem a Fanslyről” – mondja Veronika.