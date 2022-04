„Állítsuk meg Oroszországot most!” című kampányt indít a lengyel kormány

A lengyel kormány „Állítsuk meg Oroszországot most!” címmel európai sajtókampányt indít annak érdekében, hogy felhívják a közvélemény figyelmét az Ukrajnában elkövetett orosz háborús bűnökre - jelentette be szombaton Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök az MTI tudósítása szerint.

Számos európai nagyvárosban kiragasztanak óriásplakátokat a fenti szlogennel, és a kampányt a közösségi médiában is népszerűsítik - mondta a lengyel kormányfő egy szombati sajtótájékoztatón a varsói nemzeti stadionban.

Mateusz Morawiecki szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök „különleges hadműveletet készített elő háborús bűnökkel és népirtással”, és Lengyelország azt szeretné, ha a plakátkampány „mindazok jajkiáltása lenne, akiket brutálisan meggyilkoltak az ukrajnai falvak és nagyvárosok utcáin”.

A varsói kormány vezetője szerint az ukrajnai atrocitások híre Európában túl rövid ideig gyakorolt hatást. „A nyugat- és dél-európai országokban élő partnereink túl gyorsan szeretnének visszatérni a normalitáshoz” - mondta Morawiecki, aki szerint most nem lehet helyreállítani a normális kapcsolatokat Moszkvával. „Magam is elutazom Németországba és más országokba is, hogy újra emlékeztessem az embereket az Ukrajnában zajló szörnyűségekre” - közölte.



Morawiecki azt is bejelentette, hogy az Ukrajnának eddig felajánlott lengyel katonai segély értéke elérte a 7 milliárd zlotyt (558 milliárd forint). „Az ukránok hősiesen és sikeresen szálltak szembe az orosz bűnözőkkel, de nem tudnának harcolni ellenük a hatalmas mennyiségű fegyverzet, lőszer, megfelelő föld-levegő rakéták és páncéltörők nélkül, beleértve a nehézfegyverzetet is, Mindezzel igyekszünk segíteni szomszédainkat” - mondta.

A lengyel kormányfő szerint azért küldtek ennyi fegyvert, hogy az ukránok „meg tudják magukat védeni értünk is, mivel most ott van a totalitárius orosz rezsimmel folytatott harc frontvonala”. Mateusz Morawiecki dicsérte az ukránokat, amiért sikerrel tartóztatták fel az orosz hadsereget, és kiemelte, hogy a Moszkva által 3-4 naposra tervezett háború már két hónapja tart. „Értünk is harcolnak, Európáért, a szabadságért, az európai békéért, és ennek folyamatosan tudatában kell lenni mindenkinek” - mondta a lengyel miniszterelnök.

A magyar-lengyel viszony alakulásáról részletes cikkben számoltunk be: Egymásra van utalva a lengyel és magyar kormány, de a barátság már sosem lesz a régi.

(MTI)