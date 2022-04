Putyin szerint a mariupoli helyzet bonyolult és tragikus

Tragikusnak és bonyolultnak nevezte a mariupoli helyzetet az orosz elnök, mikor Moszkvában fogadta Antonio Guterres-t, az ENSZ-főtitkárát. Azokra a hírekre reagálva, amik szerint kedden is lőtték az orosz katonák a humanitárius folyosót, Putyin kijelentette:

Putin meets UN secretary general António Guterres in the Kremlin. The long table is back! pic.twitter.com/zjVkHRFL5v