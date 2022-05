Íjgyártó István: Magyarország nem fogja megakadályozni Ukrajna NATO- és EU-csatlakozását

Íjgyártó István kijevi magyar nagykövet interjút adott a Espreso Tv-nek, és azt mondta, Magyarország sosem volt ellene Ukrajna NATO-csatlakozásának, és „nem lesz ellene”, ha Kijev továbbra is csatlakozni akar a Szövetséghez.

Íjgyártó István a lengyelországi Krynicában rendezett gazdasági fórumon 2016. szeptember 8-án. Fotó: OMAR MARQUES/Anadolu Agency via AFP

Azt mondta, Magyarország két dolgot blokkolt, a nyelvi kérdést és az oktatási kérdéseket, és nem volt más lehetőség jelezni Ukrajnának, hogy a NATO nem csak katonai szervezet, hanem egyéb kérdésekkel is foglalkozik, különösen az emberi jogokkal, a nemzeti kisebbségek jogaival. „Az ilyen jogok tiszteletben tartása a Szövetség filozófiájának középpontjában áll” – mondta a magyar diplomata.

„Ha arról beszélünk, hogy Ukrajna csatlakozni akar a NATO-hoz, soha nem voltunk ellene. Ezért, ha Ukrajna továbbra is csatlakozni akar a Szövetséghez, akkor nem leszünk ellene” – mondta Íjgyártó. Kérdésre elmondta azt is, hogy ennek továbbra is feltétele a nyelvi és kulturális törvény rendezése, de ez az ügy most mellékes, a legfontosabb a béke és Ukrajna területi integritásának helyreállítása, a nyelvtörvényről majd lehet utána beszélni.

A Jevropejszka Pravda emlékeztetett, hogy a nagykövet kijelentései ellenére Magyarország az oktatási törvény 2017-es elfogadása óta blokkolja az Ukrajna-NATO magas szintű találkozókat, Gulyás Gergely kancelláriaminiszter pedig a Magyarország és a Gazprom közötti tavalyi megállapodás aláírása után azt mondta, Magyarországnak továbbra is el kell állnia Ukrajna útját a NATO felé.

Magyarország megakadályozta azt is, hogy Ukrajna csatlakozzon a NATO Közös Kibervédelmi Kiválósági Központjához (CCDCOE), de a teljes körű orosz invázió megkezdése után meggondolta magát – írja a lap.

Íjgyártó arra a kérdésre, hogy mi a magyar kormány hivatalos álláspontja az ukrajnai orosz agresszióval kapcsolatban, azt mondta:

„Teljesen világos: Oroszország agresszor ország, katonai agresszor. És teljes mértékben támogatjuk Ukrajna területi integritását és szuverenitását. Teljes mértékben elítélünk minden, az ukrán állampolgárokkal szembeni emberi jogsértést. Felszólítjuk a nemzetközi közösséget és az ukrán felet, hogy vizsgálják ki ezeket a jogsértéseket. Kiállunk a béke mellett, és úgymond támogatjuk az Európai Unió lépéseit Ukrajnának a béke elérésében.”

Arra a kérdésre, hogy erről beszélt-e Orbán Putyinnak, azt válaszolta:

„Nem tudom. Őt kell megkérdezni erről. Mert utoljára a háború előtt találkoztak. De Orbán úr nagyon világosan beszélt ezekről az elvekről.”

Az interjú végén Íjgyártó azt is mondta:

„Végezetül szeretném biztosítani önöket, hogy amikor Ukrajna európai uniós tagságát mérlegelik, Magyarország támogatni fogja azt.”

Korábban Ihor Zsovkva, az ukrán elnök európai integrációért felelős diplomáciai tanácsadója a Jevropejszka Pravdának azt mondta: Kijev eddig nem kapott jelzést Budapestről arra vonatkozóan, hogy Orbánnak szándékában áll-e blokkolni Ukrajna uniós csatlakozását – írja az MTI.

A Flash Eurobarometer felmérésének a múlt héten közzétett eredménye szerint Magyarország kivételével minden EU-s tagállamban a lakosság több mint fele támogatja Ukrajna csatlakozását az EU-hoz. Az EU-ban átlagosan a lakosság 66 százaléka vélekedett úgy, hogy Ukrajna csatlakozik az unióhoz, ha készen áll rá. A 27 tagállamból 26-ban ez az arány meghaladja az 50 százalékot, egyedül Magyarország az, ahol csak 47 százalék osztja ezt a véleményt – emlékeztetett a Jevropejszka Pravda. (A Median legutóbbi felmérései is azt mutatják, hogy egyre oroszbarátabb a magyar társadalom.)