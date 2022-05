Bor, szerencsejáték, kábítószer: ki miért felel a kormányban?

Közzétették, milyen feladatokat kell ellátniuk az új kormány minisztereinek. A legfontosabb változásokról, például Rogán Antal titkosszolgálati kinevezéséről vagy Pintér Sándor oktatási feladatairól korábban beszámoltunk, ezekről most nem írunk részletesen.

Gulyás, Rogán

Megkurtítják a Miniszterelnökséget vezető Gulyás Gergely feladatait. Eddig hozzá tartozott Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztése, az építésügyi szabályozás, a településfejlesztés, a területrendezés. Ezeknek most már külön minisztériuma lesz Lázár János vezetésével. Az európai uniós pénzek felhasználását Navracsics Tibor új minisztériumához irányították.

Továbbra is Gulyás dolga összehangolni a kormánybiztosok munkáját, ő felel a közigazgatás fejlesztéséért, és felügyeli az önkormányzatokat. Nála maradt a Modern Városok Program és a Magyar Falu Program is. Gulyás új feladatként megkapta Rogán Kabinetirodájától a magyar bor kommunikációját.

A filmügy maradt Rogánnál, aki átvette a szerencsejáték szabályozását is, de új feladatai közül a már említett polgári hírszerzésnek van a legnagyobb jelentősége.

Újdonság, hogy Rogán felügyeli a Központi Statisztikai Hivatalt, ami eddig a Miniszterelnökségnél volt. Megkapta a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalt is, amit 2018-ban még közvetlenül Orbán Viktor alá rendeltek. Rogán felel többek közt a kormányzati kommunikációért, a turizmusért, az országmárkáért, a vendéglátásért és az informatikáért.

Gulyás Gergely és Rogán Antal Fotó: Németh Dániel/444

Pintér, Csák és Szalay-Bobrovniczky közt dobták szét az Emmit

Az új kormányban nem lesz már Emberi Erőforrások Minisztériuma, ahonnan a közoktatást és az egészségügyet a Belügyminisztériumhoz irányították. Így tettek a szociálpolitikával és a kábítószer-megelőzéssel is.

A szakképzés és a felsőoktatás viszont Csák János kultúráért és innovációért felelős miniszterhez került, akárcsak a tudomány- és a családpolitika. Ő felel a vállalkozásfejlesztésért is. A felnőttképzés viszont továbbra is Palkovics Lászlóhoz tartozik, aki most már technológiai és ipari miniszter lesz.

A régi emmis területek közül a sport valóban a Szalay-Bobrovniczky Kristóf vezette Honvédelmi Minisztériumhoz került, ahogy korábban írtunk róla. Itt felelnek majd a kiemelt sporteseményekért is, amik eddig a Miniszterelnökséghez tartoztak.

Pintér Sándor és Csák János Fotó: Németh Dániel/444

A környezetvédelem is az ipari miniszterhez került, eddig ez az agrártárcánál volt, ahol viszont megmaradt külön kategóriaként a természetvédelem.

Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter megkapta a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter feladatait, kivéve a nemzeti közműszolgáltatásokat, amik Palkovicshoz kerültek. A lakáspolitika szintén Nagy Mártoné, eddig ez a Pénzügyminisztériumhoz tartozott.

A miniszterek hatáskörei a Magyar Közlönyben böngészhetők tovább.