Biden: Putyin célja az ukrán kultúra megsemmisítése

Joe Biden szerint Vlagyimir Putyin Európa megosztására törekedett Ukrajna elleni háborújával, de kísérlete visszafelé sült el. Az amerikai elnök a haditengerészeti akadémia 1200 frissen végzett növendéke előtt azt mondta, ahelyett, hogy Putyin „finnországizálta” volna, végül „NATO-izálta” egész Európát, utalva arra, hogy a finnek és a svédek is csatlakoznának a NATO-hoz.

Biden szerint Oroszország „nemcsak elfoglalni próbálja Ukrajnát, hanem szó szerint eltörölné az ukrán nép kultúráját és identitását. Iskolákat, óvodákat, kórházakat, múzeumokat támad egyetlen céllal, egy kultúra megsemmisítésével”.

Joe Biden a haditengerészeti akadémia diplomaosztóján Fotó: CHIP SOMODEVILLA/Getty Images via AFP

Az oroszok egy hónap után, május utolsó hetében kezdtek érdemi eredményeket elérni keleti offenzívájukban, de már csak azután, hogy feladták kezdeti, túlzottan is ambiciózus tervüket a keleti arcvonalat védő ukrán erők széles átkarolására, és erőik javát a front egy kis szakaszára, Szeverodoneck széles környékére összpontosították.

Miután az orosz katonák be is hatoltak a városba, elképzelhető, hogy az ukrán katonáknak vissza kell vonulniuk onnan, mondta Szerhij Hajdaj, Luhanszk megye kormányzója. Ezzel elkerülhetnék, hogy az oroszok körbekerítsék őket. Szerinte a következő napokban tartani fogják Luhanszkot, az oroszok nem lesznek képesek elfoglalni az egész térséget. Most Luhanszk megye 95 százaléka van orosz kézen.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint „nagyon nehéz” helyzetben vannak a Donbászban, mivel az oroszok oda koncentrálták tüzérségi erejüket és tartalékosaikat is. Péntek éjszakai beszédében azt mondta, a rendelkezésükre álló eszközökkel igyekeznek védeni az országot, és minden erejükkel azon vannak, hogy növeljék a védekező kapacitásaikat. „Növelni is fogjuk.”

„Ha a megszállók azt hiszik, hogy Liman vagy Szeverodoneck az övék lesz, tévednek. A Donbász Ukrajnáé lesz.” Zelenszkij arra kérte az európai vezetőket, segítsenek az üzemanyaghiány enyhítésében, ami azért alakult ki, mert az oroszok lebombázták a kremencsuki finomítókat, és országszerte olajtározókat semmisítettek meg.

Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter szerint a kelet-ukrajnai helyzet valójában annál is rosszabb, amilyennek sokan mondják, és nehézfegyverekre van szükségük, hogy fel tudják venni a harcot az oroszokkal. (Reuters, Guardian)