Több száz nő tüntetett Isztambulban, ahol be akarnak tiltani egy nőgyilkosságok ellen kampányoló csoportot

Több száz török nő tüntetett Isztambulban a törvényszék épülete előtt, ahol tárgyalni fogják azt a beadványt, ami bezáratná az egyik legnagyobb és legismertebb helyi feminista szervezetet, a We Will Stop Femicide Platformot. Egy isztambuli ügyész áprilisban kezdeményezte a csoport betiltását, azzal az indokkal, hogy „törvényellenes és erkölcs ellen való tevékenységet folytatnak”.

Nőjogi aktivisták és áldozatok rokonai tüntetnek az isztambuli törvényszék előtt. Fotó: BULENT KILIC/AFP

A csoport a feminicídium, vagyis a nőgyilkosságok ellen, illetve a nők bántalmazása ellen kampányol. Erdogan elnököt is kritizálták, amiért tavaly felmondta a korábban aláírt isztambuli egyezményt a nők védelméről, sőt tüntetéseket is szerveztek emiatt. Nursen Insal szóvivő szerint a per politikailag motivált. „Ez a bírósági ügy támadás a nők jogaikért folytatott küzdelme ellen” - mondta az AFP hírügynökségnek.



A We Will Stop Femicide adatai szerint tavaly összesen 423 nőt öltek meg Törökországban, idén eddig 160-at. A gyilkosságok többségét az áldozat valamelyik családtagja követte el. „A kormány nyomást gyakorol ránk, mert nyilvánosságra hozzuk minden egyes nőgyilkosság áldozatának nevét. Ez ellentmond a kormány állításának, miszerint a nőgyilkosságok száma csökkenőben van” - mondta Inal. (France24)