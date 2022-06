"Elég! Elég" - közölte Joe Biden a legutóbbi amerikai lövöldözés után

Joe Biden a Fehér Ház az áldozatok emlékére gyújtott gyertyákkal díszített protokollszobájában intézett beszédet a nemzethez, a fegyvertartás korlátozását, a fegyvervásárlás szigorítását követelve. Fotó: KEVIN DIETSCH/Getty Images via AFP

Tegyenek valamit az amerikai közösségek "vérmezőkké" változtatása ellen, hozzanak fegyvertartást és a fegyverek beszerzését korlátozó törvényeket, szólította fel az amerikai törvényhozókat csütörtök esti tévéüzenetében Joe Biden, az Egyesült Államok elnöke. Az Egyesült Államokban ritka az ilyen elnöki tévébeszéd, Biden a formátummal is jelezte, mennyire súlyosnak tartja a helyzetet. Nem csoda, az országában az elmúlt hetekben három súlyos fegyveres incidens 34 emberéletet követelt. Május 14-én egy rasszista fehér fiatal tíz feketét lőtt agyon egy buffalói szupermarketban. május 24-én a texasi Uvalde Robb általános iskolájában egy szintén tizenéves ámokfutó 19 kisiskolást és két tanárt lőtt agyon. A héten pedig az oklahomai Tulsában végzett négy emberrel egy helyi egészségközpontban egy férfi, aki a jelentések szerint a mészárlásban használt egyik fegyverét aznap vásárolta.

Biden beszédében nem fogta vissza érzelmeit. "Uramisten" - kezdte egyik mondatát a fehér ház Cross Hall nevű, ceremoniális alkalmakkor használt, ezúttal az áldozatokra emlékező gyertyákkal dekorált helyiségében. "Egyszerűen felfoghatatlan, hogy a szenátusi republikánusok többsége még csak megvitatni se hajlandó ezeket a javaslatokat. Nem hagyhatjuk újra cserben az amerikai népet" - mondta.

Biden egyrészt a fegyvervásárlások rendszerének szigorítását, vagyis a fegyvert vásárlók általános átvilágítását követelte. A hatályos törvények szerint most csak a szövetségi kereskedelmi engedéllyel fegyvert árusító boltoknak kell ilyen átvilágítást végezniük, egy fegyverkiállitáson, vagy magánszemélytől akárki vehet fegyvert, ha már elmúlt 18 éves. Biden másrészt ún. "red flag" törvény megalkotását is követelte, mely alapján akár el is kobozhatnák a veszélyesnek ítélt személyektől a legálisan tartott lőfegyvereit, mielőtt még bármit elkövethetne. Harmadrészt pedig a szabadon tartható fegyverek korlátozását. Biden a "támadó fegyver" kifejezést használta, amely alatt a legtöbb állam szabályozásában a félautomata gépkarabélyokat, vagy a fegyver kapacitását, pusztító erejét növelő kiegészítőkkel felszerelt fegyvereket értik. Az olyasféléket, amiket hétköznapi értelemben inkább azonosítanánk katonai, mint önvédelmi eszközökkel.

"A Columbine, Sandy Hook, Charleston, Orlando, Las Vegas, Parkland után semmi se történt" - sorolta az elnök az elmúlt bő két évtized legmegrázóbb, az átlag amerikai által már csupán egy szó alapján azonosítható tömegmészárlásait az 1999-es columbine-i iskolai mészárlástól a 2018-as parklandi iskolai mészárlásig. "Elég! Elég. Ideje már, hogy mind tegyük a dolgunk. Elvesztett gyermekeinkért. Gyermekeinkért, akiket még megmenthetünk. A nemzetért, amit szeretünk. Halljuk meg végre a hívást, a segélykiáltást. Csináljunk végre valamit!" - mondta 17 perces üzenetében, amivel egyértelműen állást foglalt a valójában inkább csak az amerikai politikai életet, mintsem a közvéleményt megosztó kérdésben. A felmérések szerint az amerikaiak 90 százaléka támogatná például az általános átvilágítást. Ám a javaslat legutóbb 2012-ben, a newtoni iskolai mészárlás után bukott el pár szavazattal az amerikai szenátusban. Akkor egy ámokfutó 26 emberrel, köztük 20 kisiskolással végzett a Sandy Hook általános iskolában. (Via The New York Times)