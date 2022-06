Még egy gyanúsítottja lett a Völner-Schadl ügynek

A hvg.hu kérdésére a csaknem 900 millió forintos korrupciós ügy kapcsán a Központi Nyomozó Főügyészség azt közölte, hogy a jelenlegi állapot szerint „16 gyanúsított van, akik közül 2 személy – köztük a végrehajtói kar elnöke – van letartóztatásban 2022. augusztus 8-ig, a többi gyanúsított szabadlábon védekezik”. Az nem derül ki, hogy ki az újabb gyanúsított.

Legutóbb április végén kerültek képbe újabb szereplők az ügyben, miután kihallgattak két embert szintén gyanúsítottként. Továbbra is ketten vannak letartóztatva, közülük az egyik maga Schadl György, aki még most is elnöke a Magyar Bírósági Végrehajtói Karnak. Völner Pál továbbra is szabadlábon védekezik. Papp Gábor, az ügyvédje a hvg.hu-nak azt mondta, legutóbb márciusban tett 15 oldalas, írásbeli vallomást, védekezést, azóta az ügyben őt érintően érdemi változás tudomása szerint nem történt.

Schadl György Fotó: Miskolci Egyetem

A Schadl és Völner bukását hozó ügy nyomozati iratait a 444-ből ismerheti a nyilvánosság. Ezek voltak a fontosabb cikkeink a témában: