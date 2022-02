Kislexikon a Völner-iratokhoz: miniszterek, bírók, végrehajtók és a többiek

Titkos találkák milliós kenőpénzekkel a kézben, egyetemi vizsgák, egy bíró kicsinálására szőtt tervek, őrizetbe vett végrehajtók, helyettes államtitkárból lett végrehajtó, ebül szerzett kék villogó és egy siófoki nyaraló okosba. Sokszor szórakoztató, még többször nyomasztó történetek estek ki az 1700 oldalas nyomozati anyagból, amelyet két hete dolgozunk fel folyamatosan.

Nemrég megírtuk, mi az, ami hiányzik ezekből az iratokból és melyek a legnyugtalanítóbb felmerülő kérdések, illetve videóban is feldolgoztuk a történetet.

Lesznek még további cikkeink, és szorosan követjük a fejleményeket. Ez a lexikon arra szolgál, hogy a nyomozati anyagokban szereplő rengeteg név között segítsen eligazodni. Hangsúlyozzuk, hogy nincs még ítélet, illetve hogy az itt felsorolt emberek nagy részét nem vádolják bűncselekménnyel. A szócikkek alapvetően a 444 birtokába került anyagot rendszerezik.



Schadl emberei

R.

Egy nyolc osztályt végzett, szakképesítés nélküli férfi, akit egyszer már felfüggesztett börtönre ítéltek sikkasztásért. Későbbi vallomása szerint 16 éve ismeri Schadlt. Először R. telefonját kezdték el lehallgatni, rajta keresztül jutottak el Schadlhoz. Őrizetbe vették, az ügyészség szerint hivatali vesztegetés és befolyással üzérkedés bűntettével megalapozottan gyanúsítható.

Schadl György

2015-ben választották meg az újonnan alakult Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnökének. Korábban önálló bírósági végrehajtóként az oktatási ügyeket vitte, régóta egyetemi oktató. Az ügy kulcsfigurája, szinte mindenki, aki ebben a lexikonban szerepel, rajta keresztül keveredett bele. Letartóztatásban van, 5-től 10 évig, 2-től 8 évig, illetve 1-től 5 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmények megalapozott gyanúját közölte vele a Központi Nyomozó Főügyészség. Többek között vesztegetést állítva és üzletszerűen elkövetett befolyással üzérkedéssel, valamint 7 rendbeli, vezető beosztású hivatalos személy által üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásával vádolják.

Ékszerek és készpénz a végrehajtói iroda páncélszekrényéből

Schadl-Baranyai Helga

Nem gyanúsított, de a nyomozati iratokban sokszor szerepel, egyrészt a férjével folytatott, lehallgatott beszélgetésekben, másrészt különböző ügyintézések részeseként. Egy jól jövedelmező végrehajtói irodát vezet, tagja (volt) a Kar fegyelmi bizottságának is. Férjéhez hasonlóan volt diplomata útlevele, amit a külügy januárban visszavont. Amikor Schadlt őrizetbe vették Ferihegyen, ahonnan Dubajba szándékozott repülni jelentős mennyiségű készpénzzel, akkor Schadl-Baranyai Helga is vele volt.

7 végrehajtó

A hét meggyanúsított végrehajtó kinevezése előtt jogászként, ügyvédként, ügyészként dolgozott. Ketten beismerő vallomást tettek, öten viszont megpróbálták kimagyarázni, miért vittek rendszeresen készpénzt, összesen 884 milliót Schadlnak. Az őrizetbe vett végrehajtókkal szemben jellemzően 1-től 5 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény megalapozott gyanúját közölték, mivel cselekményeik – bizonyítottságuk esetén – hivatali vesztegetésnek minősülnek.

A sofőr

Schadl egyik alkalmazottja, úgymond sofőrje vagy testőre, szedte be a végrehajtóktól a pénzeket, sokszor még a bankfiókba is elkísérte a delikvenseket, illetve ő szállította ki a havi „fizetéseket”. Őrizetbe vették, az ügyészség szerint bűnsegédként, folytatólagosan elkövetett hivatali vesztegetéssel megalapozottan gyanúsítható.

Részlet az egyik gyanúsítottvégrehajtó vallomásából, a sofőr neve kitakarva

Kormányzati emberek

Völner Pál

2010 óta fideszes országgyűlési képviselő, 2015-től 2021-ig az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára, 2019-től Varga Judit miniszter helyettese. 2019 augusztusától miniszteri biztosként felelt a bírósági végrehajtás területéért. A botrány kirobbanásakor lemondott kormányzati posztjáról, de továbbra is tagja a Fidesz parlamenti frakciójának. Szabadlábon védekezhet.

Az ügyészség azzal gyanúsítja, hogy 2018-tól rendszeresen több milliós kenőpénzeket fogadott el Schadl Györgytől. Schadl több tíz- vagy akár százmilliós összegeket kért a majdani végrehajtóktól a kinevezésükért cserébe, amihez Völnerre is szükség volt, a pénzből pedig Völnernek is juthatott. Az iratok alapján Völner egyéb területeken, például egy oktatási projektben és egy energiatermelési pályázat ügyében is próbált intézkedni Schadl érdekében. Miniszterekkel, államtitkárokkal, minisztériumi emberekkel tárgyalt. Előfordult, hogy Schadl segített elintézni Völner egyik hozzátartozójának vizsgáját a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi karán. Cikkünk megjelenése után az egyetem vizsgálatot indított.

Varga Judit

2018-tól egy évig a Miniszterelnökség államtitkára, 2019 óta igazságügyi miniszter. Közvetlen beosztottja, Völner Pál miniszterhelyettes a gyanú szerint éveken át fogadott el kenőpénzeket Schadl Györgytől. Nincs bizonyíték, hogy Varga tudott volna erről, de egy szűkszavú közleményt leszámítva érdemben nem válaszolt az ügyben felmerülő kérdésekre.

A nyomozati iratok szerint Schadlnak sikerült Varga Judithoz is bejutnia Völneren keresztül. Egy végrehajtónak Schadl „jó miniszter asszonynak” nevezte Vargát, egy másik lehallgatott beszélgetés szerint viszont „nem nagy a szerelem Schadl és a néni között”.

Nagy Ádám

Rogán Antal kabinetfőnöke, egyben legkisebb fiának keresztapja. Családja ingatlanokon keresztül is kötődik a miniszterhez.

Schadl György kapcsolatai segítségével sikeres egyetemi vizsgákat intézett neki Pécsen. Cége 2020-ban megvásárolta a Schadl vezette Végrehajtói Kar 1800 négyzetméteres, becslések szerint több százmillió forintot érő irodaházát.

Jelenleg is tagja a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. felügyelőbizottságának és az Antenna Hungária igazgatóságának, 2016-tól 2019-ig pedig a Hungaroring Zrt. igazgatóságának.

Rogán Antal, akkori felesége, Rogán-Gaál Cecília, és Nagy Ádám, a politikus jobbkeze a Gundel étterem előtt 2014 májusában. Fotó: 444

Nagy Ádámmal kapcsolatos kérdéseinkre nem reagált a Kabinetiroda.

Rogán Antal

2015-től a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter. Kabinetfőnöke, egyben legkisebb fiának keresztapja, Nagy Ádám több esetben Schadl György közbenjárásával vizsgázott le a pécsi jogi karon. Rogán és Nagy családja ingatlanokon keresztül is kötődik egymáshoz.

A lehallgatások alapján Schadl György egyszer egy körvonalazódó, nagyobb üzletről beszélgetett egy orvossal. Az üzletről egy bizonyos Ádámmal egyeztettek, de szóba került Tóni és Barbara is. Az iratokból nem derül ki pontosan, kik ők, de Rogán beceneve Tóni, feleségét pedig Barbarának hívják.

Szijjártó Péter

Az általa vezetett külügyminisztérium adott diplomata útlevelet Schadl Györgynek és feleségének. Ezeket a botrány kipattanása után, 2022 januárjában vonták vissza. A minisztérium nem árulta el, mikor és milyen indokkal adtak nekik útleveleket. Schadl egy telefonbeszélgetésben miniszteri megbízotti kinevezésre is utalt, de ennek nem találtuk nyomát.

Süli János

A Paksi Atomerőmű bővítéséért felelős tárca nélküli miniszter. Az ügyészség szerint vele is egyeztetett Völner Pál, amikor Schadl György pályázati forrást keresett „a Paksi Atomerőmű mérnökeivel közösen tervezett, újfajta energiatermelésről szóló szabadalomhoz”. A lehallgatások alapján Völnernek az volt a szándéka, hogy Sülin keresztül Palkovics László innovációs és technológiai miniszter is segítsen az ügyben. A megálmodott egymilliárdos pályázatot végül nem adták be.

Steiner Attila

A körforgásos gazdaság fejlesztéséért, energia- és klímapolitikáért felelős államtitkár. A gyanú szerint vele is tárgyalt Völner Pál, amikor egymilliárd forintos pályázatot próbált elintézni Schadl György és körei számára „csökkentett széndioxid kibocsátásával járó építőanyag gyártására". Az ügyészség szerint Steinernek tetszett az ötlet, és kérte, hogy írják meg, mit szeretnének pontosan. Végül nem írtak ki pályázatot a témában.

Kovács Pál

A Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkár. Schadl György vallomásában azt mondta, Kovács Pálnak is megmutatták a vízüzemű motor terveit, amivel pályázati pénzt próbáltak szerezni. Állítása szerint nem a befolyásolás volt a céljuk. A pályázat kiírását nem sikerült elérni.

Rétvári Bence

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára. A lehallgatások alapján Völner Pál megígérte Schadl Györgynek, hogy Rétvárinál is intézkedni fog egy oktatási bizniszben érdekelt vállalkozó ügyében.

Ügyintéző

a Somogy Megyei Kormányhivatalnál, akinek Schadl félmilliós kenőpénzt ajánlott, hogy szemet hunyjon siófoki nyaralója szabálytalan átépítése felett. „A kormányhivatal az építésügyi eljárással kapcsolatos szabálytalanságot megállapította, emiatt az érintett ügyintéző kormányzati szolgálati jogviszonyát megszüntette” - írták a 444-nek.

Martonovics Bernadett

Az igazságügyi minisztérium Civilisztikai és Igazságügyi Kodifikációs Főosztályának vezető kormány-főtanácsosa. Pozíciója miatt rendszeres kapcsolatban volt Schadl Györggyel, aki arról is beszélt neki, hogy ki akar rúgatni egy bírót az állásából. Kérdésünkre Martonovics azt mondta, nem emlékszik ilyenre, de ha megtörtént, akkor maximum sztorizás volt.

Martonovics végrehajtójelölteket is vizsgáztatott. Ő volt az elnöke annak a bizottságnak, amely átengedte Schadl pártfogoltját, majd az iratok alapján telefonon méltatlankodott, hogy „minden rendben van, de ez egy katasztrófa volt”. Amikor erről kérdeztük, nem reagált.

Jeney Orsolya

A Fidesz jogi kabinetirodáján dolgozott, aztán a 2010-es kormányváltás után helyettes államtitkár lett a régi-új igazságügyi államtitkár, Répássy Róbert mellett, vele együtt távozott 2015-ben. A minisztériumban dolgozott a végrehajtási törvényen is, majd 2017-ben az IM főtanácsadói székéből ült át egy végrehajtói irodába. Ezt történetesen Schadltól bérli, és egy lehallgatott beszélgetésük szerint egyeztettek az egyik végrehajtó-jelöltről is. Jeney jelenleg is a Végrehajtói Kar elnökségében ül.

Egyetemi emberek

Mészáros Pál Emil

A Pécsi Tudományegyetem jogi karának tanársegédje. Közreműködött abban, hogy Rogán Antal kabinetfőnöke vizsga nélkül kapjon érdemjegyet, a nyomozók szerint egyszer egy doktoris hallgatót is beszervezett a helyére. Minderről Schadl Györggyel egyeztetett. Kérdésünkre először tagadott, majd az egyetem vizsgálata során elismerte, hogy „baráti szívességet tett”, amit nagyon megbánt. Eltiltották a vizsgáztatástól.

Kovács Béla

Dékáni hivatalvezető a Pécsi Tudományegyetem jogi karán. Rogán Antal kabinetfőnöke, illetve egy végrehajtó lányának vizsgájáról is egyeztetett Schadl Györggyel. Kérdéseinkre nem válaszolt, cikkünk után az egyetem vizsgálatot indított.

Szabó Imre

A Szegedi Tudományegyetem polgári jogi tanszékének vezetője, korábbi miniszteri biztos. Az iratok alapján segített Schadl Györgynek előkészíteni a terepet, hogy minimális jogi tudású bírósági végrehajtók levizsgázhassanak. Kérdésünkre azt mondta, „gőze sincs”, miről van szó. Cikkünk után az egyetem vizsgálatot indított, és egy nap alatt megállapította, hogy nem történt szabályszegés.

Schadl akkor is megkereste őt, amikor megpróbálta elérni, hogy egy bíró többé ne vizsgáztathasson végrehajtókat. Szabó kérdésünkre először tagadta, hogy valaha beszéltek volna erről, majd azt mondta, biztosan nem ígért meg semmit Schadlnek, és nem is teljesítette a kérését.

Bírósági emberek

Senyei György Barna

Az Országos Bírói Hivatal (OBH) elnöke. Találkozót szervezett Schadl György számára Tatár-Kis Péterrel, a Fővárosi Törvényszék elnökével. A nyomozók szerint Schadl egy bírót próbált kirúgatni az állásából. Senyei elismerte, hogy segített Schadlnek kapcsolatba lépni Tatár-Kissel, de tagadta, hogy Schadl segítséget kért volna egy bíró kirúgatásához.

Tatár-Kis Péter

A Fővárosi Törvényszék elnöke. Személyesen találkozott Schadl Györggyel, aki a nyomozók szerint egy bíró kirúgását próbálta elérni. Kettejük beszélgetését nem hallgatták le, de Schadl utólag arról számolt be a feleségének, hogy Tatár-Kis azt mondta neki: a bírót nem lehet kirúgni, „de diszkomfortossá tenni az életét és a csoportvezetői megbízását visszavonni, azt lehet, ha indokolt”. Tatár-Kis utólag elismerte a Törvényszék belső hálózatán, hogy találkozott Schadllel, de tagadta, hogy ilyet mondott volna neki. Szerinte Schadl nem is kérte, hogy mentse fel a bírót.