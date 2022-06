Még rendkívülibb lett a benzinhelyzet a MOL finomítójának részleges leállásával

Ha valamikor rosszkor jött, hogy kedden hajnalban tűz volt a MOL százhalombattai finomítójában, akkor az a mostani üzemanyaghiányos időszak. Magát a tüzet ugyan sikerült hamar eloltani, de az olajtársaságnál még tart az eset kivizsgálása, így még nem tudni, hogy pontosan mekkora anyagi kár keletkezett. "Az első vizsgálat szerint egy szivattyú meghibásodása miatt egy kátrányszerű anyag, úgynevezett gudron folyt ki, ami a levegővel érintkezve lángra lobbant" - közölte lapunkkal az olajtársaság.

Nem túl gyakran van olyan tűz a Dunai Finomítóban, amiről a nyilvánosságot is tájékoztatják. Amióta internet létezik Magyarországon, azóta valószínűleg ez az első ilyen eset, mert korábbi tűzről szóló hírnek nincs nyoma a világhálón. A Tiszaújvárosi Kőolaj-finomítóban azonban 2000-ben volt egy hasonló eset: a gudron nevű anyagot szállító vezeték megrepedt és az anyag belobbant, amikor a szakemberek hozzáláttak a desztillációs üzem egy részének tervezett leállításához. A Dunai Finomítóban az atmoszférikus és vákuumdesztillációs-2 (AV-2) üzem most teljesen leállt két hétre (az első szakértői vélemények szerint az AV2-t kevesebb mint két héten belül újra lehet indítani), így pedig napi 21 ezer tonna helyett várhatóan csak napi 13 ezer tonna kőolajat tudnak feldolgozni a finomítóban, ami 40 százalékos csökkenést jelent.

Ennek következményei még bizonytalanok, de sok jót aligha jelent. A Dunai Finomító területén három ilyen olajdesztillációs torony üzemel, ebből esett most ki a második legnagyobb (a másik kettő továbbra is teljes kapacitáson működik). Ezekbe a tornyokba fut be a Barátság vezetéken érkező orosz import kőolaj, a lepárlás során pedig gáz, benzin, kerozin, gázolaj, kenőolaj és bitumen is készül. Tehát a 40 százalékos kiesés nem azt jelenti, hogy benzinből most 40 százalékkal kevesebbet tud előállítani a MOL, hanem az összes végtermékéből együttesen lesz átmenetileg ennyivel kevesebb.

Ez a lehető legrosszabbkor történt. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) vezetője május végén beszélt arról, hogy Oroszország Ukrajna ellen indított háborúja miatt minden korábbinál mélyebb és hosszabb energiaválság alakulhat ki, amelynek következő, nyári szakaszában üzemanyaghiány sújthatja Európát. Fatih Birol szerint a nyár az utazás, autózás legfőbb szezonja Európában és az Egyesült Államokban, így emelkedik az üzemanyag iránti kereslet, ami a válságos környezetben ellátási zavarokhoz vezethet.

Véletlen és nagyon peches egybeesés, hogy június elején az osztrák OMV schwechati finomítóját nem tudták újraindítani a tervezett karbantartás után, a többhetes csúszás pedig szintén benzinhiányt okozhat. Az OMV a hazai benzinpiac 17-19 százalékát, a dízel esetében a 13-15 százalékát látja el. Az osztrák társaság persze cáfolta, hogy ellátási gondokat okozna a schwechati finomító elhúzódó felújítása. Ugyanakkor a hazai üzemanyagellátás biztosítása érdekében Magyarország is felszabadította az ország stratégiai benzin- és dízeltartalékainak egy részét, ezzel segítve a schwechati olajfinomító tervezettnél hosszabb leállása miatt kialakult helyzetet. A 18 millió liter 95-ös benzin és 29 millió liter gázolaj felszabadítására azért volt szükség, mert az osztrák olajcég nem tudott elegendő üzemanyagot küldeni a magyarországi kútjaira, és a MOL sem tudna pótolni a rendelkezésére álló mennyiségből. "A schwechati olajfinomító tervezettnél hosszabb leállása ellenére biztosított hazánk üzemanyagellátása" – jelentette is be nyugtatólag Palkovics László technológiai és ipari miniszter.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Magyarországon pedig már a schwechati teljes leállás és a százhalombattai részleges leállás előtt is benzinhiány alakult ki a 480 forintos hatósági ár miatt. A Független Benzinkutak Szövetsége (FBSZ) például márciusban már a MOL székháza előtt tartott demonstrációt, ahol több benzint követeltek a benzinkutasok. Fő követelésük az volt, hogy mivel a Mol maradt az országban az egyetlen nagykereskedő, ami el tudja látni a töltőállomásokat, folyamatos és állandó kiszolgálást és gyorsabb szerződéskötést kérnek az olajtársaságtól. A kormány előbb csak a kiskereskedelmi, majd februárban már a nagykereskedelmi árra is 480 forintos hatósági árat írt elő. A világpiacról vásárló importőrök, nagykereskedők pedig emiatt kivonultak, hiszen Magyarországon csak jelentős veszteséggel, hatósági áron tudnák eladni a drágábban vett benzint. Így gyakorlatilag csak a Mol maradt versenyben.

A cég persze folyamatosan azt kommunikálta, hogy stabil a kőolajellátás Magyarországon, teljes kapacitással üzemelnek a Mol finomítói, ezért mindenkit annyi üzemanyaggal látnak el, amennyi biztosítja az ország normál működését. Ez persze még a keddi tűzeset előtti állapot volt. Az áprilisi választások után pedig Hernádi Zsolt Mol-vezér is egyre gyakrabban kezdett el célozgatni arra, hogy ideje lenne lassan kivezetni a hatósági árat.

Például interjút adott a Mandinernek, a lapnak pedig elmondta: júliustól ha nem is egy lépésben, de fokozatosan ki kellene vezetni az árkorlátozást. "Ráadásul egy ilyen hatósági intézkedés egyáltalán nem gondol a rendkívüli helyzetekre, mint amilyen most történik az osztrák finomítóban, hogy késik a karbantartás utáni újraindulás. Az importpiacon eddig egyedül az OMV maradt talpon, most ő is elesett, nem lesz képes ellátni a kútjait. Nemcsak azért, mert ársapka van, hanem mert nem rendelkezik elegendő mennyiségű áruval. Képtelenség 10-15 százaléknyi árukiesést egyik napról a másikra pótolni" - fogalmazott Hernádi Zsolt. Szerinte most azért is vannak magas árak, mert túlkereslet van, ezért úgy látja, muszáj lenne csökkenteni a fogyasztást is.

Egyre nehezebb a helyzet

Tehát már a százhalombattai finomító részleges leállása előtt is arról beszélt a Mol-vezér, hogy ellátásbiztonsági szempontból indokolt lenne kivezetni a hatósági árat, csökkenteni kellene a fogyasztást, és az osztrákok leállása miatti 10 százalékos árukiesés pótlását is képtelenségnek tartotta. Az biztos, hogy magát az olajtársaságot milliárdos veszteség éri. A kormányközeli Világgazdaság a közvetve részben magyar állami tulajdonban lévő Erste Befektetési Zrt. becslésére hivatkozva azt írta: a visszaeső termelés a mostani nagyon kedvező környezetben 30 millió dollár – mintegy 11,4 milliárd forint – kiesést jelenthet a Molnak. A befektetési cég szerint pedig azzal, hogy a százhalombattai finomító ideiglenesen csökkentett kapacitással üzemel, a Kárpát-medence üzemanyagellátása tovább nehezedik, mivel az OMV schwechati finomítója nem indult újra június elején egy robbanás miatt, a pozsonyi finomító karbantartása július közepéig tart. Az elmúlt két hétben Magyarország és Ausztria is a stratégiai tartalékokhoz nyúlt a régiós benzin- és dízelellátás biztosítása érdekében.