Trump nem csupán átverte híveit a választási csalásról szóló hazugságaival, de valószínűleg meg is lopta őket

Donald Trump az amerikai elnökválasztás elcsalásáról szóló "Nagy Hazugsága" mellett egy, a demokrácia egészsége szempontjából kisebb súlyú, de léptékében így is hatalmas csalást is elkövethetett a 2020-as bukott elnökválasztás után. A 2021. január 6-i zendülés körülményeit és okait vizsgáló képviselőházi bizottság ülésén elhangzottak szerint az elnökválasztás után Trump 250 millió dollárt gyűjtött be híveitől egy bizonyos "választásvédelmi alap" számára. Ám ez az alap a valóságban nem létezik, így joggal merülhet fel Trumppal szemben a csalás gyanúja.

A bizottság Zoe Lofgren képviselő vezette meghallgatásán elhangzottak szerint Trump és stábja a begyűjtött pénzt Trump cégbirodalmához, illetve Trump saját politikai adománygyűjtő szervezetéhez, a Save America PAC-hoz csatornázta át. Ezzel valójában becsapta támogatóit, akik a pénzt a választási csalás leleplezésére küldték, de szövetségi törvényeket is megsérthetett.

Az alap, amely számára még a Capitolium ostroma előtt fél órával küldött utolsó levélben is adományokat gyűjtöttek, Trump két kampánytanácsadója, Hannah Allred és Gary Coby szerint se létezett. (Via The Guardian)