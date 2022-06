A Fidesz a vármegyékről: Senki se magyarázzon bele többet, mint ami valóban le van írva

Erősítené a nemzeti identitást és az összetartozás-érzést, ha visszahoznák a vármegye és a főispán elnevezéseket, mondta a fideszes Pósán László a parlamentben.

Az Alaptörvény-módosítás egyik előterjesztőjeként hosszan sorolta, milyen fontos szerepet töltöttek be a vármegyék a magyar történelemben, de azt mondta, „szó sincs száz évvel ezelőtti állapotok iránti nosztalgiáról”.

Pósán szerint „ha a múltidézés lenne a szándék”, akkor a főpolgármesteri tisztséget a kormány alá rendelnék, ahogy valaha tették. „Senki se magyarázzon bele többet, mint ami valóban le van írva.” Pósán után Répássy Róbert államtitkár is nemzetközi példákkal próbálta igazolni, miért nem kirívó visszahozni hasonló történelmi elnevezéseket. Hazai példaként előkerült a Kúria, az Ítélőtábla és a Törvényszék is.

Lázár régen se szerette, most se szereti, Kósa igen

A vármegyés ötlet nem új, már 2011-ben, az Alaptörvény első tervezetébe is beleírták, de olyan vitákat váltott ki, hogy inkább kivették a végleges változatból. Lázár János, a Fidesz akkori frakcióvezetője azért ellenezte, mert szerinte „nem jó történeti aspektusai vannak”.

„(...) Sokkal inkább azt gondolom, amit nekem egy hódmezővásárhelyi választó mondott, hogy annak, akinek cseléd vagy napszámos volt a nagyapja vagy dédnagyapja, annak mást jelent a vármegye, mint aki a XII. kerületből szemléli a világot" - mondta tizenegy éve. Lázár most sem támogatja a javaslatot, és korábbi kérdésünkre azt mondta, nem is fogja megszavazni.

Kósa Lajos Fotó: Németh Dániel/444

Lázár nem volt ott kedden az ülésteremben, de talán neki üzent Kósa Lajos, a Fidesz vezérszónoka, amikor azt mondta: elfogadja, ha valaki ízlésbeli okokból nem ért egyet az ötlettel.

Kósa szerint mindenki meg fog békélni a vármegyével és a főispánnal, ahogy korábban a járásokkal is megbékélt. Hollik István (KDNP) szerint a köznyelvbe is be fognak épülni az új elnevezések, ahogy az egykori Moszkva teret is Széll Kálmán térnek hívják már a fiatalok.

A Jobbiknak tetszenének a vármegyék

A DK-s Arató Gergely szerint nincs nagy gyakorlati jelentősége az átnevezésnek, „arra szolgál csak, hogy beszélgessünk róla”. Szerinte a történelmi hagyományok ápolásához inkább az örökségvédelmet kellene helyreállítani, vagy visszaadhatnák a megyék megnyirbált jogköreit.

Bár a javaslat nem változtatná meg a főispánná keresztelt kormánymegbízottak hatásköreit, Arató szerint elképzelhető, hogy a szavazás előtt még előkerül egy-egy fideszes módosító, ami mégis nagyobb hatalmat adna nekik.

Arató Gergely Fotó: Németh Dániel/444

A jobbikos Lukács László György azt mondta, ha önállóan szavazhatnának a vármegyékről, támogatnák a módosítást. A fideszesek viszont ebbe a módosítóba tették bele a 2024-es önkormányzati választások átütemezését is.

A Mi Hazánk csendőrséget is szeretne a vármegyékbe.