Tüntetnek a kata módosítása ellen

Fotó: Kaufmann Balázs

Kézről kézre adják a megafont a tüntetők, hogy elmondhassák saját történetüket, kit hogyan érint a törvénymódosítás. "Én is katás vagyok, de ez most mindegy. A lényeg, hogy nemcsak most kell kijönni, hanem minden alkalommal ki kellett volna jönni, amikor jogsértést követett el a Fidesz a különböző társadalmi csoportok ellen" - mondta egyikük. "Amit most itt csinálunk, az az igazi politika" - mondta egy másik tüntető. Egy fiatal lány pedig arról beszélt, hogy ő egy nincstelen családból jött, futárként a katával eddig meg tudott élni.

Fotó: Kaufmann Balázs

Közben a Margit hídon is bejelentették, hogy lezárják az Erzsébet hidat is - valójában ott csak forgalmat lassítanak.