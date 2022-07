24.hu: Schadl György felesége is gyanúsított lett

Újabb négy személyt hallgatott ki gyanúsítottként a Központi Nyomozó Főügyészség a Völner-Schadl ügyben, így már 19-re nőtt a gyanúsítottak száma - értesült a 24.hu. A lapot a nyomozóhatóság arról is tájékoztatta, hogy négyük közül az egyik egy végrehajtó.



A 24.hu információi szerint ő nem más, mint Schadl György felesége, Schadl-Baranyai Helga, aki Gödöllőn önálló bírósági végrehajtó.

Több végrehajtó is beszámolt erről az értesülésről, de sem Schadlék, sem a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar nem erősítette meg hivatalosan az információt. A végrehajtói névjegyzékben szereplő változások is arra utalnak, hogy Schadl-Baranyai már nem látja el a munkáját, egy másik végrehajtó vette át az állandó helyettesítését. De a feleség helyettesítette Schadl Györgyöt is Budaörsön, ám azt a pozíciót is egy újabb helyettes vette át a közelmúltban. Letartóztatásban továbbra is két személy van az ügy kapcsán, akik közül az egyik maga Schadl.



Idén még a Schadl-házaspár által tulajdonolt végrehajtói irodának 258 milliós rekordnyeresége lett. A többek között tartozásbehajtások és kilakoltatások végrehajtását végző Schadl-Baranyai és Társa Végrehajtói Iroda a 2017-es alapítása óta 2,5-szeresére növelte a bevételét és a nyereségét is.

Schadl Györgyöt novemberben tartóztatták le abban a bűnügyben, amibe belebukott a szintén gyanúsított igazságügyi államtitkár, Völner Pál is. A hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsított volt államtitkár a gyanú szerint 3 éven át kaphatott rendszeresen kenőpénzt (összesen 83 millió forintot) a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnökétől.

Az ügyészség szerint Schadl több mint 880 millió forint illegális jövedelemre tett szert a kapcsolatnak hála. A korrupciós ügynek 15 terheltje van (köztük több végrehajtó), akik közül többen beismerő vallomást tettek. Schadl november óta börtönben van, de azóta is ő az elnöke a köztestületnek.

Az elmúlt években Schadl György – részben feleségével együtt – 19 ingatlant szerzett, vett lakást a budai Várban, Erzsébetvárosban és a XII. kerületben is, illetve nyaralót Siófokon. Schadl és Völner ügyeiben Rogán Antal kabinetfőnöke is érintett volt, ennek ellenére maradhatott a miniszter kabinetfőnöke.

A Völner–Schadl-ügy nyomozati anyagának feldolgozásáért a Magyar Újságírók Országos Szövetsége Magyar Sajtódíjat adott a 444-nek. (24)