Nyáron kéne nagyon sokat félretenni télire a rezsikvótából a hétszer drágább gázár megúszásához

Nem egyszerű választani, de két járható út mutatkozik azoknak, akik szeretnék megúszni a kormány által augusztustól megemelt rezsidíjakat. Az egyik a havi diktálás esetében nagyon precíz haditervet igényel. Az MVM ígérete szerint ugyanis a kedvezmény nem veszik el, tehát ha nyári időszakban bőven a kvóta alatt marad a fogyasztás, akkor a téli hónapokban akár a havi kvóta felett is lehet. Például a földgáz esetében 144 köbméter/hó fogyasztásig marad a kedvezményes ár, de júniusban csak 50 köbméter fogyott, akkor megmaradt 94 köbméter, így januárban akár 230 köbmétert is lehet fogyasztani, a különbözetet levonják a megspórolt mennyiségből. Csak akkor lép be az újonnan bevezetett lakossági piaci ár, ha a spórolt mennyiség elfogyott.

Mindez az MVM példájával:

Például ha valaki diktálás alapján kérte az elszámolását, nyáron nyaralás miatt nem fogyaszt energiát és így a diktálás alapján kiállított számlájában nem jelenik meg fogyasztás, akkor az erre az időszakra eső kedvezmény mértéket nem veszíti el, azt később ki tudja használni az éves időszakon belül



– olvasható az MVM tájékoztató oldalán.

Ez a megoldás tehát tényleges odafigyeléssel és spórolással működhet. Ennél veszélyesebb az éves átalány. Ennek lényege ugye az, hogy minden hónapban ugyanannyit kell fizetni a tavalyi fogyasztás alapján készített becslés alapján, az elszámolási időszak végén pedig a felhasználó vagy befizeti vagy visszakapja a különbözetet. A gáz esetében most 1729 köbméteres éves fogyasztásig marad a rezsicsökkentés. Akkor van probléma, ha ez végül kevésnek bizonyul, mert akkor az éves leolvasás után előbb-utóbb érkezni fog egy számla, ami alapján egy összegben kell majd fizetni nagyon sokat.

Az biztos, hogy a gáz esetében nagyon könnyű megugrani a limitet. A rezsicsökkentett ár 102 forint, az átlagfogyasztás feletti, lakossági piaci ár 747 forint lesz. Például egy 130 négyzetméteres pomázi házban két szülő és a gyerekük havi átlagban 195 köbméter gázt használnak, ami éves szinten 2300 köbmétert jelent, tehát 500 köbméterrel meghaladják a limitet, ami nagyságrendileg havi 30 ezer forint vagy évi 360 ezer forint többletet jelenthet a családnak.

Már a 2014-es választások tétje is az volt, hogy a kormány meg tudja védeni a rezsicsökkentést Brüsszeltől

Gázáremelés legutóbb 2011-ben volt. Akkor Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter jelentette be a blokkos tarifákat: 1200 köbméteres fogyasztásig nem volt emelés, ezt követően sávos rendszerben emelkedtek az árak. Most viszont a lakossági piaci ár bevezetésével egy teljesen új fogalmat alkotott meg az Orbán-kormány.

A vonatkozó kormányrendelet szerint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnöke negyedévente határozza meg, milyen árat kell fizetni a határérték átlépése után. Tehát januártól még drágább lehet. „A versenypiaci költségeket tükröző ár nem minősül hatósági árnak” – olvasható a kormányrendeletben, amelyben tehát a kormány által kommunikált „lakossági piaci ár” igazából „versenypiaci költségeket tükröző ár” néven szerepel. Ugyanakkor jelenleg éppen a kormányzati megszólalásokból derül ki, hogy ez az ár semennyire nem tükrözi a versenypiaci költséget, hiszen például a gáz esetében 1020 forint lenne a piaci ár, nem a meghatározott 747 forint.

„A lakossági piaci ár az fából vaskarika. Vagy lakossági ár valami, vagy piaci. A rezsicsökkentés előtt tömbösített árak voltak, az azt jelenti, hogy a lakosságnál a különböző fogyasztási szintekhez különböző árakat rendeltek. Ettől ez még nem volt lakossági piaci ár. Ez az amit én hiányolok most, miért nem csináltak több kategóriát az egészen pici fogyasztóktól a nagyfogyasztókig, mert az lett volna egy sokkal igazságosabb átmenet” – mondta lapunknak Holoda Attila energetikai szakértő.

Hatósági és kicsit hatósági

Szerinte egyértelműen az a kormányzati cél, hogy a költségvetés hiányát pótolják valamilyen szinten, mert már nem győzte az állam fizetni azt a kiesést, amit a rezsicsökkentés okozott. A kormány által sokat hangoztatott piaci ár pedig szerinte igazából nem is létezik, mert egészen más a napi, a havi és az éves piaci ár. A szolgáltatók is hónapokkal, évekkel korábban leszerződött mennyiségekkel dolgoznak, „nem naponta rohangálnak ki a piacra”.

Tehát a jövőben lesz egy hatósági rezsidíj, és egy hivatalosan nem hatóságinak mondott lakossági piaci ár, ami alacsonyabb a piaci árnál. Ez azt jelenti, mintha lenne a 480 forintos benzin 10 literig, afölött pedig lenne 520 forint, de még az sem érné el a 720 (780) forintos piaci árat, amit most gyakorlatilag csak a külföldiek és a cégek fizetnek.