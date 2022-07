Orbán tavaly ősszel: Megegyeztünk az oroszokkal a gázról tizenöt évre, alacsonyabb áron, mint az előző szerződés volt

Orbán Viktor tavaly ősz óta nagyon sokat beszélt az energiaárakról a közrádiós interjúiban.

Ezekből az derült ki, hogy Nyugat-Európa bajban van, de mi megvédjük magunkat a brüsszeli bolondériáktól.

Azt ígérte, hogy potyoghatnak bármilyen gyerekek az égből, a rezsicsökkentés marad, mert hosszú távú megállapodást kötöttünk az oroszokkal.

Csak az édesanyák iránti tiszteletből nem mondta ki, hogy mit gondol arról, hogy kevesebb energiát kellene fogyasztani.

„Én nagy tisztelettel arra kérem a magyarokat, illetve a családokat, hogy aki átlag felett fogyaszt, lássa be, hogy most kénytelenek vagyunk az átlag fölötti fogyasztására kivetni a valódi árat; ha ezt nem így tennénk, akkor egyébként a teljes rezsicsökkentési politikát meg kellene szüntetni”

– mondta még múlt pénteken a Kossuth Rádióban Orbán Viktor.

Akik úgy élik az életüket, hogy történhet bármi, azért mégiscsak arra hagyatkoznak, amit a miniszterelnök a közrádióban kinyilatkoztat, azok meghökkenhettek ezen a fordulaton. (Számukra rossz hír, hogy most pénteken elmaradt az Orbán-interjú, a miniszterelnök már tegnap elutazott Erdélybe, ahol focimeccsen járt.)

Az elmúlt bő fél évben Orbán nagyon sokat beszélt az energiaárakról a rádióban, leginkább arról, hogy bár Nyugat-Európa energiaválságtól szenved, ő meg fogja védeni ettől és ennek következményeitől a magyarokat. Hogy ez nem lesz egyszerű, arról is sok szót ejtett, arról viszont a múlt hétig egy szót sem, hogy rezsinövelés lesz Magyarországon is.

Elmúlt 102 év

Orbán nyilatkozatainak visszatérő eleme, hogy a trianoni békeszerződésben elvették Magyarországtól az energia- és nyersanyagforrásait. Egy példa, de sok hasonló akad:

„Itt az I. világháború után elvették tőlünk azokat a lehetőségeket, területeket és erőforrásokat, ahol egyébként ásványi kincsek, tengerpart, épületfa, tehát egyáltalán olyan erőforrások voltak találhatók, amelyeket úgy hívnak, hogy természeti adottság. A mostani Magyarország is fantasztikus, mezőgazdaságra kiválóan alkalmas, vizeink is vannak, de azok az energiaforrások és nyersanyagforrások, amelyek számos országnak rendelkezésére állnak, mert ők például nem vesztették el, vagy mindig is volt nekik, az nekünk nincs.” (2021. szeptember 17.)



Elmúlt 8 év

Orbán tavaly szeptembertől kezdett beszélni arról, hogy Nyugat-Európában baj van az energiaellátással, de ez annyira távol van tőlünk, mint a Gyurcsány-Bajnai kormány. Hosszabb idézet jön, de legyünk túl ezen is egyszer, hogy a baloldal a választási ígéreteit megszegve hogyan emelte a gáz és az áram árát:

„A tározók Nyugat-Európában nincsenek föltöltve, a gáz ára az egekben van, és óriási pénzügyi tehernövekedés történt Nyugat-Európában a családok költségvetésében. Ilyenkor jó egy kicsit megállni és visszagondolni arra, hogy mi is közöttük voltunk.

Tehát 2002 és 2010 között én mindig ezért ostoroztam a Gyurcsány–Bajnai-kormányt, többszörösére emelték a gáznak is meg az áramnak is az árát. Az áramét körülbelül kétszeresére, a gázét meg körülbelül háromszorosára úgy, hogy a 2002-es választási kampányban, amikor én mondtam, hogy ez fog történni, akkor Lendvai Ildikó a saját szájával azt mondta, hogy lassan mondja, hogy mindenki, még én is értsem, nem lesz gázáremelés, aztán háromszorosára emelték, az áramot meg kétszeresre.

Tehát Magyarországnak van egy rossz története. Itt az embereket átverték ebben az ügyben, és a baloldali kormányok azt csinálták, hogy a nagy multinacionális cégek profitját növelték, meg az emberek terhét is növelték. A nagy nemzetközi cégek jól jártak, a családok meg rosszul jártak. 2010-ben ezzel is szakítani kellett.

Hatalmas csata volt, nem tudom, a hallgatók emlékeznek-e még erre, nemzetközi cégekkel kellett vívni egy csatát meg Brüsszellel, hiszen mi azt mondtuk, hogy akkor a rezsiárakat most befagyasztjuk, rögzítjük, ezért a piaci mozgások nem fogják érinteni a rezsi árát. Van egy ár, ezzel mindenki hosszú távon számolhat. Így jutottunk el oda, hogy ma Magyarországon a háztartások számára a gáz a legolcsóbb Európában, és az áram a második legolcsóbb. És azt is tessék figyelembe venni, hogy ezt úgy éri el Magyarország, hogy nekünk nincs saját energiaforrásunk. Tehát könnyű úgy olcsó árat csinálni, bár ez se nagyon sikerül Nyugaton, hogy jön ki a földből a gáz meg az olaj, vagy vízi erőműveket lehet működtetni. Magyarországnak erre nincsenek lehetőségei.

Tehát mi vesszük az energiát, a gázt is, és utána továbbadjuk az embereknek. És úgy, hogy a piaci áron kell vennünk, és piaci ár alatt tudjuk továbbadni az embereknek, ehhez kell némi közgazdasági tudás.”

Orbán nem győzte hangsúlyozni, hogy míg Nyugat-Európában baj van, addig itthon erről szó sem lehet:

„Tehát ez a múlt. A jelen pedig az, hogy nincs elég gáz Európában. Ennek számos oka van, de akárhogy is, egy következménnyel: mindenhol agyonnyomja a családok költségvetését a megnövekedett energiaár. Olyan áremelések vannak Nyugat-Európában, amit mi el sem tudunk képzelni, mert mi elszoktunk attól, hogy Lendvai Ildikó fölemelje az ígérete ellenére a gázárakat, de Nyugaton ez történik, úgyhogy örüljünk annak, hogy ebből ki tudtunk maradni.

Nagy nyomás van persze rajtunk, hogy mi is alkalmazkodjunk a mindig változó árakhoz, de nekünk van egy jó tapasztalatunk, egy jó gyakorlatunk, ehhez fogunk ragaszkodni.”

Brüsszel

Gyurcsány-Bajnai nem elég, ott van még Brüsszel is, szokás szerint csetlő-botló önsorsrontó idiótaként.

„Hogy jön ide Brüsszel, ugye? Brüsszel úgy jön ide, hogy ezek a derék bürokraták kitalálták azt, hogy a klímaváltozás ellen úgy kell harcolni, hogy folyamatosan emelik az energia árát. Annak az energiának az árát, amely egyébként szénből vagy gázból keletkezik, a kettő húzza is egymást egyébként, és miután a gáz ára most a világpiacon fölment, bekövetkezett egy magas áremelés. Ők szándékosan emelik az árakat, tehát ők pont az ellenkezőjét gondolják, mint mi, magyarok.

Mi azt mondjuk, hogy a rezsit csökkenteni kell, meg kell védeni a családok szociális helyzetét, ők pedig azt gondolják, hogy akkor lehet rákényszeríteni a gazdaságokat arra, hogy átálljanak egy kevésbé szennyező energiarendszerre, hogyha jól fölemeljük az árat, mert ha magas lesz a gázból származó áramnak az ára, akkor majd valami más fajtát fognak venni az emberek. Ha van, mondom én. De ha nincs, akkor nem tudnak mást venni szegények, akkor fölmegy a gázár, és ki kell fizetnünk mindannyiunknak a magasabb gázárat.

Nos, ezért mondom én azt, hogy a brüsszeli döntés döntő szerepet játszott abban, hogy a világban rezsiválság alakult ki. Spanyolországban 400 százalékkal nőttek az árak. És van még jó néhány ország, nálunk erősebb és gazdagabb ország, amely igencsak szenved. Tehát vissza kell vonni ezeket a döntéseket, meg kell ezt változtatni. Egy Timmermans nevű biztos fenyeget bennünket leginkább, ő fenyegeti az európai embereket a magas energiaárakkal. Csináltak egy kalkulációt arra, hogy hogyan alakul majd az ár a következő időszakban egészen 2050-ig, és ahol most vannak a gázárak meg az energiaárak, ott valamikor majd 2035-ben kellene lennünk.” (2021. október 8.)



Ezzel a levezetéssel több baj is van. Mert az igaz ugyan, hogy – ahogy erről korábban részletesen írtunk – a zöld átállás kikényszerítésére kirótt, a gázt is érintő szén-dioxid-kvóta ára gyorsan emelkedett. De ez csak az egyik eleme volt a tavaly őszi drágulásnak. Fontosabb volt, hogy a covid miatti leállások után az ipari termelés magához tért, újra nagy lett a kereslet az energiára. A gáz a többi kontinensen is drágulni kezdett. Azt Varga Mihály pénzügyminiszter is elismerte a mostani tusványosi előadásában, hogy „globálisan azonos időszakban indultak újra a gazdaságok, és amikor minden egyszerre indul újra egy lezárás után, az óhatatlanul az energia- és a nyersanyagárak ugrásszerű változásával jár.”

És fontos oka volt a gáz drágulásának tavaly ősszel, hogy miközben télre kezdtek volna raktározni Európában, az oroszok csökkenteni kezdték a gázszállításokat. Ezekről persze a közrádió hallgatói nem értesülhettek, csak arról, hogy Brüsszel megint elbaltázott valamit.

Később aztán Orbán korrigált, hogy Timmermans nem az addigi, hanem majd csak a további áremelkedésekért lenne felelős, de ezt egyébként megakadályozzuk.

„Na, most azt lehetett tudni már fél évvel ezelőtt, hogy a világpiacon az árak fölfelé indulnak el. Volt fél éve Brüsszelnek arra, hogy fölkészüljön erre. Nem csináltak semmit. És most ahelyett egyébként, hogy beismernék, egy Timmermans nevű biztos vezeti ezt a részét az uniónak, tehát ahelyett, hogy beismernék a hibájukat, és azt mondanák, hogy itt van például a jó magyar példa, védjük meg a polgárainkat, az állampolgárainkat a magas áraktól, még megfejelik a dolgot. Tehát ők most arra készülnek Brüsszelben, hogy nem elég a mostani baj, ők még további árat akarnak emelni az áram és a villany esetében meg az üzemanyag esetében is – azzal az indoklással, hogy klímavédelmet kell folytatni. Mi, magyarok ezzel egyetértünk, tehát a klímavédelem jó dolog, azt a harcot folytatni kell, de azt úgy kell csinálni, hogy a klímaromboló, nagy, nemzetközi cégekkel kell megfizetni ennek az árát és költségét és nem a lakossággal. Most meg akarják adóztatni egy bonyolult rendszer bevezetésével azokat az embereket és családokat, akiknek saját autójuk van, és saját lakásuk van. Most mi ennek ellenállunk. Most a V4-ekkel vagyunk éppen összeesküvésben, itt voltak Budapesten, és megbeszéltük, hogy semmiképpen nem járulunk hozzá a jövő héten esedékes európai csúcstalálkozón olyan döntésekhez, amelyek tovább emelnék a villany meg a gáz árát.” (2021. október 15.)

Puhány nyugati vezetők, bezzeg itthon

Az energiatéma, kibővítve a migrációval, pedig lehetőséget adott arra, hogy Orbán kifejtse, miért van válságban a nyugat-európai politika, ahol puhák a politikusok, szemben Magyarországgal, ahol erős kézben van a kormány.

Riporter: Éppen hallom, hogy a holland Rutte-kormány már tudja előre, hogy majd télen baj lesz, meg nincs elég gáz, és akkor a legjobb javaslata, hogy tessék egy plusz pulóvert fölvenni esténként otthon, a lakásban. Mondjuk, ez nekem is eszembe jutott volna.



Orbán: A feleségem is ezt mondja, hogy nem a kazánt kell föltekerni, hanem vegyünk föl eggyel több pulóvert, de azért ez nem várható, hogy általános megoldássá váljon.



Riporter: Azért ez nem egy stratégia, nem?



Igen, meg nem vagyunk egyformák, és ezt is figyelembe kell vennünk. Tehát, nézze, én azt tudom mondani, hogy ma egy olyan kultúra alakult ki a nyugat-európai országokban, ahol a megválasztott politikustól, akinek egyébként a felelőssége fennáll az ország állapotáért és sorsáért, nem azt várják el, hogy irányt mutasson, hogy javaslatot tegyen, hogy vezessen, hanem azt várják el, hogy az intézményeket, mint amilyen a parlament, a bizottság, mindenfajta testületek meg szervezetek, hogy ezeket vezesse, ezeknek a munkáját úgy menedzselgesse. És ez egy kedves gondolat. Mert Nyugat-Európában abból indulnak ki, hogy az erős vezetőből akár baj is lehet, és arrafelé volt is baj már éppen elég, tehát jobb a gyenge vezető. És ebben is van valamennyi igazság. Nem tűnik túl szimpatikus gondolatnak, de megértem, mert van ebben némi igazság általában és akkor, amikor a dolgok jól mennek.

De amikor a dolgok rosszul mennek, meg új jelenség ütötte fel a fejét, például Magyarországon háromszorosára nőtt a szerb határon ránk nehezedő migrációs nyomás, akkor nem lehet a hagyományos mókuskereket taposva megoldást találni, akkor kell egy döntés, egy parlamenti, egy kormányzati vagy egy miniszterelnöki döntés, amely azt mondja, hogy ez így, így és így lesz. Virágcsokrokkal, plüssmacikkal például, bizottsági fogadóbizottságokkal nem lehet megvédeni a migránsok ellen határt, mert éppen – napi jelentéseket látok – rátámadnak a rendőrökre meg a katonákra, akiknek köszönettel tartozunk, hogy megvédik a határt. (…)

Tehát a mostani világ, amiben élünk, ezt a lágy, puhány, uniszex megközelítést a politikai világban sajnos használhatatlanná tette, járványok és migráció korát éljük. A vezetőknek felhatalmazás kell, a parlamenteknek meg kell vitatni a kérdéseket, az embereknek kell megválasztani a vezetőiket, de utána, ha baj van, akkor dönteni kell.

Ha a rezsiár nő, meg kell fékezni, nem elég elmagyarázni az embereknek, hogy mitől nő az ár, azt meg kell fékezni, meg kell védeni a családokat.

A migráció okait nem elég elmagyarázni, meg kell akadályozni, hogy bejussanak. A járványt nem megérteni kell, hanem a járványt meg kell fékezni az oltásokkal. Itt, Közép-Európában – tegnapelőtt találkoztam a V4-ekkel – ez az elvárás az emberek részéről a politikusok felé, a parlamentek felé, a képviselőik felé egyértelmű és világos, Nyugaton bizonytalanság van, ez adja a különbséget ma a politika természetrajzát illetően Nyugat-Európa és Közép-Európa között.”



Nemzeti kormányrúd

A kampányra készülve aztán állandó téma lett a rezsi, Orbán pedig arra egyszerűsítette le az energiakérdést, hogy ha ők maradnak, nem emelkedik a rezsi.

„A nemzeti kormány – attól nemzeti egy kormány, hogy megvédi az embereket – erre az álláspontra helyezkedett, és mi rögzítettük az árakat a háztartások számára; a gazdaságban meg a piacon egy másik történet, de a háztartások számára a családok védelme érdekében, nyugdíjasok védelme érdekében az árakat rögzítettük. Hiába mozgott az ár, mi azon nem változtattunk. És most hiába megy fel kétszeresére, háromszorosára Európában, Magyarországon a háztartásoknál nem megy föl. A gazdaság szenved, tehát azért a vállalkozóknak, az iparban dolgozóknak ki kell fizetni egy magasabb árat, de a lakásoknak, a családoknak nem kell kifizetniük.



Riporter: De meddig lehet ezt fönntartani?



Amíg a mi kormányunk van a kormányrúd mögött, addig ez így lesz.” (2021. november 5.)

Szerencsére az oroszokkal mindenben megállapodtunk

Miközben Orbán tavaly ősztől azt sulykolta, hogy Brüsszel miatt fagyoskodni fognak Nyugat-Európában, nem győzte saját magukat dicsérni, hogy milyen bravúros előrelátással oldották meg, hogy a magyarok ebből az égvilágon semmit sem fognak érzékelni. Mégpedig azért, mert a kormány megegyezett az oroszokkal egy újabb, 15 éve szóló gázszállításról, ami garantálja az alacsony energiaárakat.

„Ahogy Szijjártó Pétertől is hallhattuk: ideológiai frázisokkal nem lehet begyújtani a kályhába meg kifűteni a lakást. Tehát gáz kell, ez a realitás. Az oroszokkal meg kell egyezni, és mi megegyeztünk megint tizenöt évre. Valamivel alacsonyabb áron állapodtunk meg tizenöt évre, mint az előző, hosszú távú szerződés ára volt úgy, hogy közben az egész világon felfele mennek az árak. Ez megint egy bravúr, ez a külügyminisztériumot, illetve a tárgyalódelegációt dicséri, és az oroszok is korrektek voltak, és sikerült egy megbízható partnerekhez méltó, kölcsönös szempontokat is tiszteletben tartó megállapodást kötni.” (2021. október 1.)

Más kérdés, hogy Orbán közölte azt is még februárban, hogy az eddigi 4,5 milliárd köbméter gázon felül tovább 1 milliárd köbméter gázt veszünk az oroszoktól.

„Riporter: De még az is megéri nekik, hogy akár egymilliárd köbméterrel többet fogunk kapni?

Most az a helyzet, hogy…

Azt is olcsóbban adják?

…még ősszel Szijjártó miniszter úr egy tanítani való taktikai vonalvezetéssel 15 évre megállapodott az oroszokkal 4,5 milliárd köbméter gáz évenkénti szállításáról, ráadásul most már olyan útvonalon, ami elkerüli Ukrajnát. Tehát akármi is történik Ukrajnában, Magyarországon akkor is van gáz, és most azt javasoltuk, hogy ezt egymilliárd köbméterrel emeljük meg. Majdnem eljutottunk a megállapodásig, még a külügyminiszter úrnak kell futni egy-két kört.”

Az a plusz egymilliárd mégsem jött össze. Szijjártó pedig most volt kénytelen elzarándokolni Moszkvába, hogy 700 millió köbméter gázért esedezzen. Arról pedig, hogy utólag derült ki igazán, mekkorát hazudott Putyin a magyaroknak adott gáz áráról, Magyari Péter cikkét elolvasni.

Valahogy rosszul öregedett ez a magabiztos februári kijelentés is:

„Tehát Nyugat- Európa attól szenved, hogy miután nincs hosszú távú szerződése az oroszokkal, nem tud elég gázt vásárolni, és fut ki a készleteiből. Lehet, hogy ezt a telet még megússza, de a következő már szoros lesz. Magyarországon ezzel szemben 4,5-5,5 milliárd köbméternyi gáz garantáltan jön, akármilyen gyerekek is potyogjanak az égből, az itt lesz, azt lehet használni, ezért lehet továbbra is számítani a rezsicsökkentésre, tehát ezzel tudjuk megvédeni. Azért tudom azt mondani a választópolgároknak, hogy a rezsicsökkentést fönn tudjuk tartani, bár a baloldal ellenzi, de mi fönn tudjuk tartani, mert ennek megvan a gazdasági alapja, ami a hosszú távú orosz gázszállítás. Ha van orosz gáz, van rezsicsökkentés.”



Baloldal: rezsiárnövelés

Az oroszokkal való bravúros megállapodás mellett Orbán párhuzamosan riogatott azzal, hogy ha a 2022-es választáson a baloldal visszatér, visszajönnek a magas rezsiárak is, de benne megbízhatnak az emberek:

„ki kell tartanunk a mostani helyzet mellett, meg kell védenünk a rezsicsökkentést, és világossá kell tenni, hogy Magyarországon van egy fix ár, ez nem változik, és a családok ezzel biztosan számolhatnak. Milyen jó, hogy így van!” (2021. október. 8.)

Népszerű, maradhat

Orbán egyébként elárulta azt is, amit azért sejteni lehetett: minden intézkedés hatását mérik. Amikor bevezették a hatósági áras benzint, ezt mondta:

„Ilyenkor mérünk is, tehát nem hiszem, hogy nagy titkot árulnék el ezzel, hogy egy-egy rizikósabb döntés után azonnal megpróbáljuk begyűjteni az emberek véleményét. Ezt most is megtettük, messze 80 százalék fölött van azoknak a véleménye, akik támogatják ezt az intézkedésünket, a baloldaliak meg nem támogatják, de bár minden kérdésben 80 százalékos nemzeti egységet tudnánk fölmutatni.”



Ezt pedig tovább is vita alákérdezésben a közrádió riportere:

„No, de hogyha ez ennyire nyilvánvaló, és ez a mérés, amit Ön is említett, hogy az emberek 80 százaléka vagy afölött helyesnek tartja például a benzinár-stopot, akkor a baloldal mégis miért áll mindig a multik oldalára? Miért mondja azt, hogy néphülyítés vagy fönntarthatatlan a rezsicsökkentés?



Erre két magyarázat van: egyfelől lekötelezettek, másfelől meg az ember próbálkozik. Az ember intellektuális lény is. Abban reménykednek, hogy hátha most nekik lesz igazuk. Én figyelem, megmondom őszintén, régóta vagyok a szakmában, tehát én tudom, hogy melyik mondat az, ami megöli a gazdáját, tehát jobb lett volna, ha az életben a száján ki nem ejti.

»Hazudtunk reggel, délben, meg este« – hogy csak egyet idézek a klasszikusokból –, de például azt mondani, amit most hallok a baloldaltól, hogy a rezsit úgy kell csökkenteni, hogy kevesebb vizet kell használni, kevesebb áramot kell használni, meg kevesebb gázt kell használni, ilyenkor van egy szó, amit az ember mond, csak az édesanyák iránti tiszteletből nem mondja hangosan.

Meg amikor azt mondja, hogy magas a benzinár, akkor használjuk kevesebbet az autót, üljünk többen egy autóban. Remek! Erről is van az embereknek egy véleménye. Tehát szerintem ezek nem jó dolgok. És én értem, hogy a politikához hozzátartozik a küzdelem, meg a kormányt kritizálni kell, de szerintem vannak pontok, ahol ez nem szükségszerűen kellene, hogy így legyen, itt egyet is érthetnénk akár.” (2021. november 19.)



Nyugalom, meg lesz védve

„Én azért is beszélek erről talán kicsit hevesebben a szokásosnál, mert föl akarom ébreszteni az emberek veszélyérzetét, mert itt két oldalról vannak megtámadva a magyar családok. Megtámadja őket a baloldal, aki sosem támogatta a rezsicsökkentést, ma is minden héten megtámadja, szinte minden nap. A másik oldalon pedig a multik Brüsszelen keresztül támadnak, és most újra rezsiemelést akarnak elérni. Most az a tervük, hogy az Ön házát meg az Ön autóját meg akarják adóztatni. Tehát a mindennapi élet fönntartásához szükséges energiakiadásokra egy extraadót akarnak kivetni. Ön fizetni fog, ha a magyar kormány nem védi meg Önt, ha Brüsszelen múlik, Ön fizetni fog plusz pénzt azért, mert autót tart, és plusz pénzt azért, mert fűti a lakását. Ez ellen föl kell lépnünk, a baloldallal szemben is és Brüsszellel szemben is.” (2021. november 26.)



Ráadásul nemcsak rezsit kellett védeni

Miközben Orbán világában itthon a baloldal, külföldön pedig Brüsszel támadta a rezsicsökkentést, voltak más fontos ügyek is, amikre fel kellett hívni a különböző frontokat már követi képtelenel hallgatók figyelmét.



„Valószínűleg most, hogy itt küszködünk a járvánnyal meg az energiaválsággal, meg rezsiharcot vívunk, ez leköti az embereknek a politikai figyelmét, de valahol azért ezek mögött a kérdések mögött zajlik, és talán jó, hogyha ezt mindenki tudja Magyarországon, zajlik egy másik, a jövőnkről, a hosszabb távú jövőnkről szóló, elkeseredett küzdelem a gyermekeink lelkéért, gondolkodásmódjáért, vagyis a jövőért. És nem tudja a kormány, bármit is teszünk, nem tudja a kormány megvédeni egyedül a magyarok érdekét, csak akkor, hogyha a magyarok fölsorakoznak, és együtt védjük meg Magyarország érdekét. Ezért van szükség népszavazásra.”

Orbán nyilatkozatai tele voltak ilyen megjegyezésekkel:

„Magyarországon nem tudják, én járok a miniszterelnökök közé, amikor tanácskozunk, de Magyarországon nem tudják, hogy milyen hatalmas szociális feszültséget okoz Nyugat-Európában, hogy az árak hirtelen a családokat terhelő számlákon is megmutatják a hatásukat. Tehát ott egy-egy családnak a rezsiköltsége két-három hónap alatt, a mögöttünk hagyott év során föl tudott emelkedni másfél-kétszeresére. Most képzelje el mindenki, hogyha itthon az a rezsi, amit ő fizet – gáz, villany, víz –, hirtelen megduplázódna, hogy az hány családot hozna szinte reménytelen helyzetbe, és még az erősebb középosztályban élő családokat is, tehát nemcsak a kispénzűeket, hanem a középosztályhoz tartozókat is bizony nehéz kihívás elé állítaná.”



Azzal a gondosan, bár nem feltétlenül tényekkel megalapozottan felépített magyarázattal, hogy Brüsszel elhibázott klímapolitikája okozza az energiaáremelést, - amit egyébként sikerült megakadályoznunk -, Orbán még azután sem szívesen szakított Orbán, hogy az oroszok kirobbantották a háborút.

„Most ami az energiát illeti. Ugye, az energia ára a háború előtt kezdett növekedni. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy a háború miatt nő az energia ára, az csak rátett még egy lapáttal. Valójában az energia ára azért nő Európában, mert az Európai Unió emeli az árakat.

Ezt nem a piac emeli, az unió maga, és ez egy program. Az Európai Bizottság azt mondja, hogy úgy kell megvédeni a klímát, hogy rá kell szorítani az embereket arra, hogy minél kevesebb energiát fogyasszanak, és ezért előre bejelentett módon, minden évben, központilag emelik az energia árát.” (2022. március 27., egy hónappal a háború kirobbanása után)

Végül aztán áthangolta Orbán a mondanivalóját. Mégis bejött a képbe a háború, de nem engedte el Brüsszel gyalázását sem. A megoldás: az oroszok elleni elhibázott EU-s szankciók miatt nő az energia ára. Fenn állt a veszély, hogy az EU szankciót vet ki az orosz olajra és az orosz gázra, ami a rezsicsökkentés végét jelentette volna itthon. De sikerült ezt megakadályozni:

„Riporter: A rezsicsökkentés ezzel nyilván veszélybe kerülne, hogyha ezt elfogadná az unió.

A rezsicsökkentésnek vége van. Tehát ha most ezt elfogadtuk volna, tehát ha nem küldtem volna ezt vissza tegnap, akkor hétfőtől itt a rezsicsökkentésnek, lehet, hogy túlzok, az év végétől a rezsicsökkentésnek vége van, mert a rezsicsökkentés egy nagyon nehéz pénzügyi konstrukció, az patikamérlegen lett kialakítva, hogy hogyan tudjuk védeni a családokat, hogyan tudunk segítséget nyújtani nekik, e mögött pénzügyi számítások vannak, és ez teljesen fölborult volna. Tehát azt biztosan mondhatom a tisztelt hallgatóknak, hogyha nem oldják meg a magyar kérdést, és anélkül vezetnek be akár olajembargót, akár később gázembargót, mert persze majd kiugrik a nyúl a bokorból, mert a végén ide akarnak eljutni, tehát ha bevezetik ezeket az embargókat, akkor a rezsicsökkentésnek vége van. Az a harc, amit én most folytatok, az a magyar rezsicsökkentés megvédéséért folytatott harc.” (2022. május 6.)

Júniusban is megnyugodhattak a hallgatók, hogy a jövő évi költségvetés lehetővé teszi, hogy ne kelljen hozzányúlni a rezsicsökkentéshez, mert a nyerészkedőkre kivetett extraprofitadóból rezsivédelmi alapot hoznak létre.

„Nekünk a rezsi egy nagy gond, azt kezelni kell. Nem véletlen, hogy a 2010-es évek eleje óta a rezsicsökkentés a családvédelem szinonimája, és a középpontban áll. Megvédjük azt, amit a kormányalakításkor vállaltunk, a nyugdíjakat meg fogjuk védeni, a teljes foglalkoztatást meg fogja védeni ez a költségvetés. Ez a költségvetés meg fogja védeni a családtámogatási rendszert és a rezsicsökkentést is.” (2022. június 10.)



Ez a bolygó nincsen

Orbán tavaly decemberben a TV2 kérdésére egy sajtótájékoztatón még így beszélt arról, hogy vissza kellene fogni a fogyasztást:

„TV2: Az lenne az első kérdésem, hogy mi a véleménye a baloldal miniszterelnök-jelöltjének arról a korábbi kijelentéséről, ahol azt mondta, hogy micsoda ostobaság volt annak idején így rezsit csökkenteni? Lehet rezsit csökkenteni: kevesebb vizet kell használni, kevesebb áramot kell használni, kevesebb gázt kell használni. Mi a véleménye erről a kijelentéséről?

Hát…



Tegyünk így? Tegyünk így?



Próbálom magam távol helyezni ettől a néhány mondattól. Én már sok mindent láttam ebben a szakmában, de ilyet még nem, ezt tudom mondani. Tehát egyelőre, mint egy új égitest, körülbelül ez a viszonyom ahhoz, amit látok. Tehát én azt gondoltam, hogy a kormányzás arról szól, hogy jót tegyünk az emberekkel, de az, hogy elvegyük a minimálbért, meg üljenek kisebb autóba, meg mosakodjanak kevesebbet, ezeket, én nem tudom – hogy mondjam? – az én koordináta-rendszeremben ez nincs, tehát ez a bolygó nincsen, tehát nem értem, mi történik, megmondom őszintén.”