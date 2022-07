Most látszik igazán, hogy mekkorát hazudott Putyin a gáz áráról

Február 1-jén, három héttel a háború kitörése előtt Orbán Viktor Moszkvába utazott, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnökkel találkozzon.

A találkozó eleje nyilvános volt, egy óriási asztal két oldalán ülve beszélgetett egymással a két politikus. Az ekkor elhangzott beszélgetés szó szerinti leirata megjelent a Kreml honlapján is. Putyin többek között ezt mondta akkor Orbánnak a Gazprom és az MVM között kötött hosszú távú gázszerződésről:

„Azt kell mondjam, hogy a tavaly aláírt, 2036-ig érvényes megállapodás elsősorban az ön munkájának köszönhető. Nem csupán a stabil ellátás 2036-ig tartó biztosítása miatt fontos ez, hanem amiatt is, hogy Magyarország most az európai piaci árnál ötször olcsóbban vásárolja a földgázt.”

Majd rögtön utána hozzátette, hogy Orbán Viktornak drukkol a választáson:

„Amikor a partnereinknél választást tartanak, mindig azt mondjuk, hogy bármelyik megválasztott vezetővel együtt fogunk működni. De szeretném jelezni, hogy ön nagyon sokat tett az orosz kapcsolatok fejlesztéséért, Magyarország és Oroszország érdekében egyaránt. Remélem, hogy az együttműködésünk folytatódni fog.”

Orbán Viktor ezután többször is elmondta, a Facebookra is kiírta, hogy ha van orosz gáz, akkor van rezsicsökkentés. Moszkvában a sajtótájékoztatón így fogalmazott:

„Ha van orosz gáz, akkor van olcsó ellátás a magyar családoknak, és van rezsicsökkentés. Ha nincs orosz gáz, nincs rezsicsökkentés.”

Orbán Viktor február 1-jén járt Putyinnál Fotó: MIKHAIL KLIMENTYEV/Sputnik via AFP

Azóta Oroszország háborút indított Ukrajna ellen, de Magyarországra továbbra is érkezik orosz gáz, elsősorban Szerbia felől, a tavaly átadott Török Áramlat vezetéken keresztül. Miközben az orosz ellátás számos EU-s piacon bizonytalan, a magyar kormány azt állítja, hogy nálunk nincs nagy baj ezzel.

Júniusban, amikor az oroszok több EU-ba tartó vezetéken csökkentették a küldött gáz mennyiségét, Szijjártó Péter azt nyilatkozta, hogy a magyarországi szállítások csak 11-12 százalékkal csökkentek, mert a Török Áramlatot nem érintette a korlátozás (az MVM évi 3,5 milliárd köbmétert vesz dél és 1 milliárdot Ausztria felől, az utóbbi irányból volt érezhető csökkenés).

Szijjártó a biztonság kedvéért felhívta Szergej Lavrov orosz külügyminisztert, aki másnapra elintézte, hogy Alekszandr Novak energiaügyi miniszter felvegye neki a telefont. Novak június 21-én azt ígérte Szijjártónak, hogy az Ausztria felől kiesett mennyiséget pótolják majd, Magyarországra nem érkezik kevesebb gáz, mint amennyire az MVM leszerződött a Gazprommal. „Alekszandr Novak biztosított afelől, hogy a mostani hiányos szállításokat a Gazprom orosz energetikai vállalat a szerződéseknek megfelelően teljesíteni fogja. Ezzel kapcsolatban pedig a magyar kormány azt kérte, hogy a kieső mennyiséget a déli szállítási útvonalon keresztül pótolják majd, amiről technikai szintű egyeztetések kezdődnek. Nagy biztonságot ad nekünk a déli szállítási útvonal, ahonnan teljes egészében megérkezik a földgáz” – nyilatkozta a külügyminiszter.

Június 28-án Szijjártó arról számolt be, hogy Ausztria felől a szerződött mennyiségnek már csak a fele érkezik meg, de továbbra is optimista maradt: „A magyar ellátásbiztonság szempontjából nem kell semmifajta veszélytől tartani” – mondta, és emlékeztetett rá, hogy továbbra is zajlanak a tárgyalások arról, hogy a Gazprom a déli szállítási útvonalra terelje át az Ausztria felől hiányzó mennyiséget.

Tehát eddig arról volt szó, hogy:

az orosz gáz ötször olcsóbb, mint az európai ár,

és az oroszok annyit szállítanak, amennyi a korábbi szerződésben szerepelt, és ami mennyiségében körülbelül megfelel a (rezsicsökkentett) lakossági gázigénynek.

Ha van olcsó és elegendő orosz gáz, akkor miért nem hagyják békén a rezsicsökkentést?

Ha a fenti két állítás igaz, akkor miért kell augusztustól emelni a lakossági gáz árát? Miért hatalmazta fel a kormány Szijjártót, hogy a szabad piacról vegyen még földgázt, ha az ötször drágább, mint az orosz? Pláne, ha „a magyar ellátásbiztonság szempontjából nem kell semmifajta veszélytől tartani”? Miért sürgeti a kormány a MOL-t, hogy több gázt termeljen ki Magyarországon, amikor eddig nem érte meg, mert drágább volt a kutakat üzemeltetni, mint külföldről vásárolni?

Az oroszok árat emeltek volna? Vagy szóltak, hogy csökkentik a Magyarországra szánt mennyiséget? Ha ilyesmi történt, akkor arról miért nem számolt be sem a magyar, sem az orosz fél?

Nem volt igaz, amit az orosz gáz áráról mondtak

A megoldás az, hogy valójában az MVM által a Gazpromtól vásárolt gáz nemhogy ötször, de szinte semmivel sem olcsóbb, mint az EU-ban a szabadpiacon vásárolható gáz. Erre már február 2-ai cikkünkben figyelmeztettünk, jelezve, hogy Putyin minden bizonnyal hazudott a moszkvai találkozón. Orbán nyilván tudta, hogy nem lehet igaz az ötszörös kedvezmény, de nem szólt erről egy szót sem, inkább így örvendezett a Facebookon: „Ha van orosz gáz, van rezsicsökkentés!”

Az orosz–magyar hosszú távú gázszerződésben szereplő ár üzleti titok, hivatalosan nem tudni, mennyiért jön az orosz gáz. Ám az utóbbi időben több egymástól független, az iparágban dolgozó forrásunk a 444 érdeklődésére megerősítette, hogy lényegében annyiért veszi az MVM a gázt a Gazpromtól, mintha a TTF-en, azaz a holland gáztőzsdén venné. Vagyis a rezsicsökkentés és az orosz gáz ára között valójában nincs összefüggés.

Orbán moszkvai látogatása idején a holland gáztőzsdén 72 euró/mWh volt az előjegyezhető gáz ára, most július 15-én 171 euró. Ráadásul február 1-jén 355 forintba került 1 euró, most pedig 405 forintba.

A rezsicsökkentett gázár 27,9 euró/mWh.

Amikor tavaly őssszel az MVM és a Gazprom aláírta a szerződést, akkor a TTF-ár 67 euró volt, vagyis már akkor több mint kétszerese a rezsicsökkentett árnak. Már a szerződés megkötésekor fenntarthatatlan volt a rezsicsökkentett orosz gázár, de a kormány ennek az ellenkezőjét kommunikálta mostanáig.

Orbán Viktor péntek reggel a Kossuth Rádióban ezt mondta: „A háború miatt az áram ára az ötszörösére, a gázé pedig hatszorosára emelkedett.” Azt nem fejtette ki, hogy ez a magyar–orosz szerződésre vagy mire igaz pontosan. Február óta a TTF-ár ugyanis „csak” 2,5-szeresére emelkedett. A hatszoros emelkedés a magyar rezsicsökkentett árra igaz, de azt a 2013-as ár szintjén fagyasztották be.

A rezsicsökkentés miatti veszteség az MVM-nél jelentkezett, a céget már tavaly decemberben 200 milliárd forinttal kellett a tulajdonosának, azaz a magyar államnak kisegítenie, míg az idén kivetett különadók jelentős része a vállalat további, egyre duzzadó veszteségeit hivatott pótolni.

Mostanra annyira fenntarthatatlanná vált a helyzet, hogy a lakosságnak is be kell szállnia, mert a kormány már nem tudja tovább garantálni a rezsicsökkentett árat. Hogy pontosan kinek és milyen számítás alapján kell augusztustól többet fizetnie a gázért, még nem világos.

Hogy miért állította azt Vlagyimir Putyin és Orbán Viktor is, hogy az orosz gáz a rezsicsökkentés záloga, az sem.