A battai finomító leállása miatt fenntarthatatlan a hatósági benzinár a Mol illetékese szerint

A hét végén leáll a Mol százhalombattai finomítója. A Dunai Finomítóban tervezett karbantartás kezdődik, amit tavaszról halasztottak el, nem kis részben azért, hogy ki tudják szolgálni a hatósági benzinár bevezetése miatt is megugrott üzemanyagigényeket, mondta ez az Indexnek adott interjújában Ratatics Péter, a Mol hazai operatív működésért felelős ügyvezető igazgatója. Az interjúban emellett szó esett az üzemenyagellátás biztonságáról is. Ennek a fenntartásához Ratatics szerint felül kéne vizsgálni a hatósági árszabást is.. Szóba került a pozsonyi finomító, a dízel helyzete és az orosz keveréken kívüli, más típusú kőolajak feldolgozása is.

Az interjúból kiderült, hogy



A munkálatok két hónapig tartanak majd, leghamarabb szeptemberben indulhat újra a termelés a finomítóban és még akkor sem az eredeti mértékben. Teljes kapacitásra leghamarabb október végén lehet számítani.

A leállást eredetileg a tavaszra tervezték, de a hatósági ár által is generált kiemelkedő üzemanyagigény miatt elhalasztották a munkálatokat.

További halasztásra azonban nincs lehetőség: a biztonságos üzemeltetés miatt halaszthatatlan a finomító leállítása és karbantartása.

A mostani lesz a Dunai Finomító történetének eddigi legnagyobb ilyen munkálata. Másfél éve kezdték el előkészíteni. A halasztás miatt egyszerre a mintegy ötven üzemből tizenegyet le kell állítani, és elvégezni a feladatokat.



A karbantartás költségvetése mintegy nyolcmilliárd forintot tesz ki.



A leállással járó kiesést a karbantartás előtt felhalmozott saját készletekből pótolják, viszont háború kitörése miatti ellátáslánc-akadozás, valamint az árszabályozás miatti kiugró kereslet és importhiány ennek a készletnek a jelentős részét felemésztette.



„A Mol mindent megtesz annak érdekében, hogy a leállással járó jelentős termékkiesést pótolja. A hiányzó mennyiség egy részét a pozsonyi finomítóból irányítjuk át, míg egy másik részét a megmaradt tartalékaink felhasználásával pótoljuk. Ezek a mennyiségek azonban nem tudják teljes mértékben fedezni a hiányt, és piaci pótlásukra is korlátozottak a lehetőségek.” Hogy a hiány pótlása érdekében mit lehet tenni, Ratatics azt mondta:

„Felül kell vizsgálni az árszabályozást, hogy esélyünk legyen megnövelni a szükséges import mennyiségét. Továbbá elkerülhetetlennel látszik, hogy a kormány átmenetileg hozzáférést biztosítson Magyarország stratégiai készletéhez a piaci szereplőknek.” Ratatics szerint folyamatosan elemezik a piaci körülményeket, és hetente finomhangolják az ellátási stratégiájukat: minél inkább közelít a kereslet a normális szinthez, annál több üzemanyagot tudnak adni a vásárlóiknak. Szerinte a Mol-töltőállomásokon alkalmazott ötvenliteres tankolási korlát azt a célt szolgálja, hogy mindenki hozzájusson üzemanyaghoz.