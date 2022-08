Tihany fideszes polgármestere is lefújta az augusztus 20-i tűzijátékot

„Hosszas mérlegelés, a különféle érvek latolgatása után és az önkormányzati képviselőkkel folytatott megbeszélés során azt a döntést hoztuk, hogy az augusztus 20-i tűzijátékot az idén nem tartjuk meg” – közölte Tósoki Imre, Tihany fideszes polgármestere, aki szerint az így felszabaduló pénzt az új bölcsőde és óvoda berendezésére fordítják.

A Tihanyi Bencés Apátság és a Balaton látképe napfelkeltekor 2020. május 16-án. Fotó: Mohai Balázs/MTI/MTVA

Tósoki azt írta, sokan elmondták neki, hogy a tűzijátékot azért sem támogatják, mert az környezetszennyező, és a jelenlegi klímaváltozásos, aszályos időben veszélyes is. „Mezők, erdők, tarlók égnek le, és egyelőre nincs remény az elmaradt csapadék megérkezésére, ami érdemben meg tudná akadályozni az újabb tüzek fellobbanását. Az állatok is rosszul tűrik, ezért a kutyatulajdonosok is külön kérték a tűzijátékok beszüntetését” – írta, megértést kérve a döntésért.

Korábban több (nem fideszes) polgármester is lefújta már a tűzijátékot, de a központi állami ünnepségeket és így a nagy tűzijátékot is megtartják.