Érkeznek a vármegyei hírlapok

Megyei lapok a 2019-es önkormányzati kampány hajrájában Fotó: botost/444.hu

A Mediaworks megkezdte a felkészülést a megyei hírlapok átnevezésére - adta hírül csütörtök délután a hvg.hu.

A Közép-európai Sajtó és Média Alapítvány, a KESMA központi kiadóvállalata megkezdte az új címek - Heves, a Fejér és a Békés Vármegyei Hírlap nevek - levédetését.

A Mediaworks jelentős átalakuláson megy keresztül, és a választások óta elbocsátásokra is sor került. Majdnem minden megyei lapnál megváltak munkatársaktól. A Borsnál és a Metropolnál is voltak felmondások, és felmerült, hogy a Ripost bulvármagazin kiadását fel is függesztik.

A védjegyoltalmak kérvényezésére az Alaptörvény 11. módosítása miatt van szükség, amiről július 19-én döntött az országgyűlés kétharmados kormánypárti többsége.

A vármegyés ötletet már 2011-ben, az Alaptörvény első tervezetébe is beleírták, de akkor végül a heves viták miatt inkább kivették a végleges változatból.

Az alkotmánymódosítás miatt országos táblacsere-programra is szükség lesz. (hvg.hu)