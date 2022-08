Kele János: Fel kell számolni a centrális erőteret

Az új generációs focibloggerek egyikeként ismerte meg az ország, de már gyerekkora óta a politikába készült.

2021 januárjáig különböző minisztériumokban dolgozott, uniós források felhasználásáért felelős helyettes államtitkárságokon.

Néhány hete elnökségi taggá választották a Momentumban.

Szerinte teljesen újszerű és sokkal bátrabb kommunikációra van szükség az ellenzéki oldalon.

Interjú Kele Jánossal.

444: Régóta politizál nyilvánosan, de csak nemrég lépett a pártpolitika területére, és májusban a Momentum elnökségébe is beválasztották. Honnan az ambíció?

Kele János: Amióta az eszemet tudom, politizálok. Már kisiskolás koromban a Kereszttüzet meg a Kinn, padont néztem reggelente a nagyszüleimnél. Alig voltam hatéves, de már tudtam, mit jelent, hogy valaki frakcióvezető, pártelnök. Ez utóbbi talán egészségtelen is, de valamiért a politika engem mindig rettenetesen érdekelt, és ez végigkísér az életemen. Nem is tudom elképzelni nélküle a mindennapjaimat.

444: Családi hagyomány?

KJ: Ellenkezőleg. Klasszikus középosztálybeli, apolitikus, vidéki családba születtem bele 1991-ben. Távolságtartás jellemezte a szüleimet mindig is: jobb nem belekeveredni, fiam, csak baja származhat belőle az embernek. Általánosságban is inkább a konfliktuskerülés volt a minta – erre biztattak az iskolában és általában minden autoritással szemben is. Alighanem mindenki ismeri ezt a magyar néplélekre alapvetően jellemző szocializációs sémát. Talán épp ez ellen lázadtam a politikai érdeklődésemmel.

A 2008-as világválság idején értettem meg, hogy a nagypolitikát is alapvetően a pénzügyek mozgatják. Így aztán a debreceni közgáz után olyan pályát kerestem, ahol közgazdászként közpolitikai témákkal foglalkozhatok. Végzős egyetemistaként megnyertem egy uniós tárgyalási szimulációs versenyt, és az pályára állított. 2016 elején állást kaptam a Miniszterelnökségen: az európai uniós források felhasználásáért felelős helyettes államtitkárságon lettem egyszerű referens.

444: Addigra bizonyára kialakult a viszonya a politikai rendszerrel szemben. Hogy fért ez össze azzal, hogy Lázár János keze alatt dolgozik?



KJ: Egyrészt nem kellett Lázár keze alá dolgozzak, másrészt megvolt a véleményem a rendszerről, még ha nem is olyan sarkos, mint ma. De meghatároztak a szakmai ambícióim. Bíztam benne, hogy tudok szakpolitikailag hasznos munkát végezni az államigazgatásban, és abban is, hogy léteznek közpolitikai értelemben szakmai szigetei a politikának – szerencsére így is volt. Soha nem kellett olyan közvetlen morális dilemmával szembenéznem, ami a meghasonulást jelenthette volna. Az utolsó két évemben ráadásul elemzőként részt vettem a kohéziós források magyar tagállami borítékjának nagyságáról szóló tárgyalódelegáció munkájában is. Pártpolitikától független tény, hogy ezekre a forrásokra Magyarországnak égető szüksége volt és van. Nélkülük a gazdaságunk egyszerűen nem versenyképes.

444: Mégis a foci révén lett ismert ember, főleg azután, hogy a Spíler TV elbocsátotta egy-két mészárosozós 2Rule-posztja miatt.

KJ: Nem akartam nagyívű közigazgatási karriert befutni, vezetői ambícióim pedig kifejezetten nem voltak, épp a politikai irányvonallal szemben növekvő ellenérzéseim miatt. Így viszont akadt időm másra, és a brit focis blogposztjaim kezdtek összeállni valami nagyobbá. A spíleres ügyig ezt lehetett párhuzamosan csinálni. Az viszont sajnos megmutatta, hogy ez nem az az ország, ahol te kielemzed nyilvánosan az Arsenal taktikáját egy kormányközeli tévé stúdiójában, majd hazamész, és közben gondolsz is valamit a világról.

Kele János, a Momentum Mozgalom elnökségi tagja Fotó: Németh Dániel/444

444: Nem érintette az eset az állását?

KJ: Természetesen megvolt annak a veszélye, hogy az állásomat is elveszítem, de ez nem történt meg, a közvetlen feletteseim nem csináltak ebből ügyet. Ez akkor számomra valamelyest megerősítette, hogy az én szintemen a munka, amelyet végzek, tud független lenni a pártpolitika indulataitól.

444: A spíleres kirúgás mögötti politikai szándékról meg tudott bizonyosodni?

KJ: Felhívtak emberek, hogy ki telefonált és hova, és több helyről is eljutott hozzám ugyanaz. Árulkodó, hogy bár az esetnek volt némi sajtóvisszhangja, a TV2 részéről sosem tagadta senki, hogy a 2Rule-os posztjaim miatt távolítottak el a Spílertől.

444: Miért hagyta ott a Miniszterelnökséget?

KJ: Az utolsó két évben az osztályunk már nem a Miniszterelnökségen, hanem az Innovációs és Technológiai Minisztériumon belül működött. 2020-ban véget ért a hétéves uniós pénzügyi ciklus tárgyalása, leütötték a megállapodást. Akkor le kellett ülnünk, hogy megbeszéljük a továbbiakat.

444: Lázárral és Palkoviccsal kellett jattolni?

KJ: Sosem volt köztünk közvetlen munkakapcsolat, és nem is ők döntöttek a sorsomról, hanem a közvetlen főnökeim. Leültünk, hogy mi lenne a legjobb feladat számomra. Felmerült, hogy Brüsszelbe delegálnak, de végül inkább megpályáztam egy igazgatói állást a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítványnál.

444: Amit a Fővárosi Önkormányzat hozott létre.

KJ: Igen, onnan kap működési támogatást, de alapítványként operatíve függetlenül működik, közvetlen befolyása az alapítónak nincsen. Ez egy harminc éve működő intézmény, amit eredetileg a PHARE-pénzek – ezek voltak az uniós források elődei – becsatornázásának és szakmai alapú szétosztásának céljával hoztak létre. Azóta a szerepe sokat változott, a 2019-es önkormányzati választás után pedig a személyi állománya is megújult. Jelenleg mikrovállalkozások nonprofit hitelezésével és mentorációjával foglalkozunk, illetve már az én igazgatói szerepvállalásom ideje alatt elindult egy átfogó Smart City-program is ötletversennyel, kiemelt projektek gondozásával. Hidat próbálunk építeni a városvezetés és -üzemeltetés, valamint a budapesti innovatív kis-közepes vállalkozások világa között.

444: Hol lépett be a képbe a Momentum?

KJ: Igazából már 2017-től része voltam annak a „szakkollégiumi szubkultúrának”, amiből a Momentum részben gyökerezik. Budapesten rajkosok tartoztak ide főleg, én Debrecenben a közgazdász szakkollégiumnak – a DEX Műhelynek – voltam elnöke is. Inkább baráti kapcsolatok voltak ezek, bár néha besegítettem javaslatokkal, tanácsokkal, de épp a munkám miatt igyekeztem egyfajta távolságot is tartani. Köztisztviselőként szerintem nyilvánvalóak a határok. Amikor a kormányzati kapcsolat megszűnt, ez a határvonal is kitolódott.

444: Az előválasztási kampányban már 100 százalékos Momentum-tagként vett részt?

KJ: A 2021 nyarán lezajlott tisztújítás idején már tagja voltam a küldöttgyűlésnek.

444: Utólag jó döntésnek bizonyult lefejezni a szervezetet választás előtti évben?

KJ: Egy olyan meritokratikusan szerveződő pártban, mint a Momentum, a miniszterelnök-jelölti kampány bukása és az azt követő bizalmi szavazás után ez elkerülhetetlen volt. A kampányműködésben egyébként ez érdemi változásokat nem hozott, inkább üzenetértékkel bírt. Ha engem kérdez, egy 3 százalékos eredmény után nem maradhat valaki párt feje.

444: Kiértékelték a kampányt?

KJ: Egy hétpárti kampány komplex értékelése nehéz, főleg mert annak megtervezésében a Momentum csak korlátoltan vett részt; a kivitelezésben inkább. A mi megélésünk az, hogy minden humán és pénzügyi erőforrást, IT-kompetenciát és energiát beletettünk az előválasztásba és a kampányba, amink csak volt. Azokra a stratégiai és kommunikációs döntésekre viszont, amik kisiklatták a kampányt, jóval kevesebb közvetlen ráhatásunk volt. Erős legitimitással rendelkező jelölt vezette a kampányt, akinek a kulcskérdésekről rendre markáns véleménye volt, és ezekért vállalta a felelősséget.

444: Akkor minden rendben volt?

KJ: Egyáltalán nem, és a küldöttgyűlés határozott véleményt is mondott a stratégiáról: egy teljesen új elnökség vette át a párt irányítását. De ez az ítélet nem a közös listás indulásról szólt. Annak a társadalmi elvárások és a politikai kényszerek nyomán nem volt érdemi alternatívája. Inkább tartalmi kritika fogalmazódott meg. Például, hogy elszürkültek a Momentum üzenetei és az identitása. Nem vállaltunk elég szakpolitikai konfliktust az ellenzéken belül vagy akár a Fővárosban. Ez hiba volt és talán gyengeség. Most új korszak kezdődött a Momentumban.

444: Van ilyen téma, ami aktuális?

KJ: Például az MSZP gyorsan lekevert uniós népszavazási kezdeményezése. Volt, aki kritikával illetett, hogy miért kell felemelnünk a szocialistákat azzal, hogy foglalkozunk a kezdeményezésükkel. Szerintem fontos felvállalnunk a véleményünket és akár a konfliktusokat is. Ha egy ötlet rossz, merjük ezt elmondani, fölvállalni.

444: Ennél tovább ment, és a Twitteren azt sugallta, hogy az MSZP Rogán Antal kottáját valósítja meg: „Tóni telefonált?”

KJ: Ez egy geg akart lenni, arra utalva, hogy korábban jelent meg ezzel kapcsolatos – nem is föltétlenül jóindulatú – sugalmazás a sajtóban. Nem állítom, hogy letelefonáltak, és nagyon remélem, hogy szó sincs erről.

444: Milyen most a viszony ezekkel a pártokkal?

KJ: Nálunk teljes sorcsere volt, és akik eddig ezeket a kapcsolatokat ápolták, kikerültek az első vonalból. Egyelőre korlátozottan kezdődött meg ezeknek a kapcsolatoknak az újjáépítése. Most mindenki inkább magával foglalkozik.

Kele János, a Momentum Mozgalom elnökségi tagja Fotó: Németh Dániel/444

444: Lehet ilyen töredezett ellenzéki pártstruktúrában reálisan választást nyerni?

KJ: Nekem meggyőződésem, hogy a nulladik lépésnek a politikai dualizmus visszaállításának kell lennie. Orbán 2009-ben ennek a végét hirdette ki a centrális erőtér megteremtésének igényével. Nekünk ezt a politikai váltógazdaságot kell visszaállítanunk – azt a kettős struktúrát, aminek a kialakításán egyébként Orbán maga is sokat dolgozott a Horn-korszaktól kezdve.

A feladatunk identitást adni az ellenzéki politikai tömbnek. Erre nem alkalmas ma már sem a bal-jobb, sem a konzervatív-liberális felosztás. Újra kell fogalmaznunk magunkat nyelvpolitikailag is. A NER egy szélsőségesen populista, retrográd rendszer, ami a világ mozgásával ellentétes irányba igyekszik mozogni. Orbán egyszer véletlenül jól megfogalmazta: ők a bot a küllők között ott, ahol a világpolitika maga a kerék.

Nekünk a haladás és a jövő pártjának, illetve koalíciójának kell lennünk. A magyar történelmen átvonuló fő sorskérdések mindig azon dőltek el – elvégre ez egy kis ország kevés emberrel –, hogy melyik politikai szereplő és döntéshozó választotta a történelem jó, győztes és melyik a rossz, vesztes oldalát. Most ráadásul megint egy olyan geopolitikai helyzet formálódik, ahol ez a választás nem megkerülhető.

444: Akkor kik a „ti” és kik az „ők”?

KJ: Mi nem szövetségesei vagyunk a nyugati civilizációnak, ahogy Orbán mondja olykor, hanem a részei vagyunk annak. Ez elég nagy különbség.

444: Ekkora erőforráshátrányban milyen esélyei vannak az üzenetek célba juttatásában az ellenzéki pártoknak? Kívülről sokszor elég reménytelennek látszik.

KJ: Az eddig folytatott kommunikációnk sem volt elég erős és letisztult, javítani kell rajta. Szinteket. Csak utána érdemes azon gondolkodni, hogy milyen alternatív csatornákat kell vagy lehet létesíteni. A kampány tapasztalatai, ideértve a Fidesz megoldásait is, azt mutatják, hogy a hagyományos médiumokkal szemben a közösségi felületek és a választókkal való közvetlen kommunikáció jelentősége folyamatosan nő, ezeken a területeken sokkal könnyebb dolgozni a lemaradáson, mint a hagyományos nyilvánosság világában. A sajtóval korrekt viszonyt kell ápolni, de a választókkal való direkt kommunikációnak ne az legyen az elsődleges terepe.

444: Hadházy Ákos a Momentum támogatásával indult a választáson, de láthatóan nagyon mást gondol a parlamenti munkáról, mint a párt. Van támogatottsága az ő álláspontjának? Hogy ti. nem lenne szabad legitimálni a parlament működését a falakon belül zajló munkával?

KJ: Ezt a vitát a választásokat követően a Momentum közössége lefolytatta, így alakult ki a végleges, egyébként kompromisszumos álláspont: a mandátumokat a képviselőink fölvették, az esküt letették, de nem vállaltak bizottsági elnöki, alelnöki és egyéb díszpozíciókat. A fő különbség, hogy míg Hadházy Ákos független képviselő, addig a mi frakciótagjainknak egy teljes párt, egy egész szervezet elvárásainak, választói közösségének kell megfelelniük. Ezzel együtt azt gondoljuk, az érdemi politizálásnak szükségképpen az Országgyűlés falain kívül kell zajlania, ebben tehát nagyon is hasonlatos a véleményünk Hadházyéval, akinek felháborító módon azóta sem engedik, hogy letegye az esküt, és éljen a mandátuma adta jogaival. Ez tűrhetetlen.



444: Nem mondtak igazat a kormánypártok a kampányban, és hozzányúltak az energiaárak szabályzásához. Ezenfelül mi a baj a rezsicsökkentés csökkentésével?

KJ: Először is az, hogy ez nem a rezsicsökkentés csökkentése, hanem radikális gáz- és áramáremelés. Nevén kell neveznünk a dolgokat, hogy esélyünk legyen dominálni a politikai nyilvánosságban. A másik gond az, hogy ebben a formában ezek az intézkedések mélyen igazságtalanok. Bizonyos fogyasztói csoportokat teljesen felment a teherviselés alól, mindenki másra pedig az összes terhet rátolja. A benzinár esetében ez látványos: a hatósági ár emelése helyett újabb és újabb csoportokat zár el a kedvezményes hozzáférés lehetőségétől, másoknak pedig – lásd: taxisok – külön kedvezményeket is biztosít. Az ilyen intézkedések tudatosan erodálják a társadalmi csoportok közti szolidaritást, és ez egy válság közepén különösen veszélyes.

444: Emelni kéne a benzinárat?

KJ: Az első felelős lépés ilyen helyzetben az őszinte beszéd. Szembenézni azzal, és elmondani az állampolgároknak, hogy ez nem fenntartható, mert hiány van, és nincs elegendő devizatartalékunk, hogy tovább finanszírozzuk a rendszert, amit megalkottunk – ezért mindenkinek egy kicsit többet kell beleadni a közösbe. Ez persze politikailag nem jönne jól a kormánynak, de épp ettől beteg a rendszer: a Fidesznél a válságkezelés sem a válság kezeléséről szól, hanem arról, hogy a felelősség elkenésével és kommunikációs panelekkel megóvja szimpátiáját saját közönsége előtt.

A mi rezsimentő csomagunk célzottan nyújt megoldást a gáz és áram áfájának szezonális csökkentésével, mert az energiaárak több mint negyedét még mindig az államnak fizetik a fogyasztók. Csökkenteni lehet a rendszerhasználati díjakat is, ösztönözni rezsitámogatással a lakóingatlanok energetikai korszerűsítését. Ne a luxusfogyasztókat finanszírozzuk, hanem azokat, akik leginkább rászorulnak, és akiknek legnagyobb arányban nőnek meg a terheik. A felelősségvállalás politikáját kell megvalósítani. Felnőttnek kell tekinteni az állampolgárokat, és reális alternatívákat kínálni. Nem, nem lenne Kánaán akkor sem, ha a Momentum vezetné az országot, mert súlyos gazdasági és politikai válság van az egész kontinensen, de a kockázatokat igazságos és szolidáris módon kell kivédekezni.