Eddig nagyon elégedettek voltak az Országos Meteorológiai Szolgálat működésével, amelynek vezetőjét azonnali hatállyal rúgta ki Palkovics László

Hétfőn délután jelent meg a Technológiai és Ipari Minisztérium közleménye arról, hogy Palkovics László azonnali hatállyal menesztette az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) elnökét, Radics Kornéliát és a szervezet szakmai elnökhelyettesét, Horváth Gyulát.

Indoklás ugyan nem volt a közleményben, de egyértelmű, hogy a kormány az OMSZ első számú vezetőit tette felelőssé azért, hogy viharveszély miatt lefújták Európa legnagyobb tűzijátékát, bár aztán egy csepp eső sem esett szombat este a fővárosban.

Eddig nem úgy tűnt, hogy a kormánynak bármi baja lenne az Országos Meteorológiai Szolgálattal, sőt. 2020 szeptemberében Orbán Viktor meleg szavakkal üdvözölte a 150 éves, nemzetközi összehasolításban is kiemelkedő színvonaulú OMSZ-t,

és minden magyar nevében megköszönte, hogy „figyelmeztető előrejelzésekkel védik életünket, biztonságunkat és lehetővé teszik a felkészülést arra, hogy az egyre szélsőségesebbé váló időjárási jelenségek minél kisebb kárt okozzanak az országban”.

Az OMSZ-t 2013 novembere óta vezette Radics Kornélia. Még Fazekas Sándor akkori vidékfejlesztési miniszter nevezte ki Illés Zoltán egykori államtitkár javaslatára. Előtte katonameteorológusként dolgozott, és tanított az ELTE Meteorológiai Tanszékén is. A honvédségnél több kitüntetést is kapott, és 2013-ban az agrárminisztertől megkapta a Pro Meteorologia Emlékplakettet is. Életútja bemutatásánál az OMSZ feltüntet egy elnyert Soros Alapítvány Ösztöndíjat is, még 1995-ből, amivel az International Conference of Physics Students rendezvényén vett részt Koppenhágában. Aligha ez ütött most vissza.

Radics Kornélia és Nagy István a 150 éves OMSZ-t ünnepli 2020-ban. Fotó: kormany.hu/Fekete István

Radics Kornéliát egyébként tavaly novemberben választotta meg a Meteorológiai Világszervezet öt évre Európa, Közel-Kelet és Kaukázus régió elnökének.



Szakmai helyettese, Horváth Gyula 2016 óta töltötte be ezt a posztot, előtte végigjárta a ranglétrát a szervezetben. Áder János akkori köztársasági elnök 2020-ban tüntette ki a Magyar Arany Érdemkereszttel. Az indoklás szerint az Országos Meteorológiai Szolgálat élet- és vagyonvédelmet szolgáló meteorológiai mérőhálózatának és megfigyelési tevékenységének modernizálásáért, kiemelkedő innovációs tevékenységéért, valamint szakmai elnökhelyettesként végzett példaértékű munkájáért vehette át kitüntetését.

Horváth Gyula, Tölgyesi László és Buda István a Magyar Érdemkereszt kitüntetés átvétele után 2020-ban Fotó: OMSZ

Nagy István agrárminiszter még tavasszal is büszke volt az Országos Meteorológiai Szolgálat munkájára, azt mondta, hogy „a hiteles, pontos és gyors meteorológiai riasztás életeket ment és milliárdos károkat segíthet elkerülni”. Az agrárminiszter - akitől az OMSZ az új kormányban átkerült Palkovics Lászlóhoz - márciusban azt mondta, hogy büszkék lehetünk a magyar meteorológia sok évszázados történetére és az Országos Meteorológiai Szolgálat több mint 150 éves tevékenységére, amely idő során annyi tapasztalatot és korszerű tudást halmoztak fel, amelyből bátran meríthetünk a jövőben is.

Nagy István, Radics Kornélia és a díjazott meteorológusok 2022 márciusában a Meteorológia Világnapon Fotó: AM/OMSZ

Nagy még 2021-ben beszélt arról, hogy új alapokra helyezte a kormány a magyarországi meteorológiai tevékenységet. Az új szabályozás szerint - a Meteorológiai Világszervezet (WMO) ajánlásával összhangban - az Országos Meteorológiai Szolgálat számára monopóliumot biztosítanak a meteorológiai veszélyjelzés kiadására. A rendelet rögzíti azt is, hogy meteorológiai tevékenység végzéséhez okleves meteorológiai végzettség szükséges - tette hozzá.

A döntést ugyanakkor a tűzijáték elhalasztásáról nem az OMSZ, hanem az augusztus 20-i rendezvényekre felállított operatív törzs mondta ki a szolgálat előrejelzése alapján. A Mandiner információi szerint „az Operatív Törzs még a tisztavatás után is azt az információt kapta, hogy az OMSZ úgy látja: 75-80 százalék az esély rá, hogy 21 óra körül eső/csapadék/felhőszakadás lehet.”

Az Országos Meteorológiai Szolgálatot vasárnap vette össztűz alá a kormánysajtó, mert nem jött be a jóslatuk a tűzijáték estéjére. Az OMSZ vasárnap a Facebookon próbálta elmagyarázni, hogy mi történt. Ezzel zárták a posztot: „A tegnap esti események a tegnap délelőttig rendelkezésre álló modelleredmények, illetve az ezekből alkotott forgatókönyvek nem valósultak meg. Az akkori eredmények közül a legkevésbé valószínű történt meg. Ez a bizonytalansági faktor sajnos benne van a szakmánkban, ezt igyekeztünk kommunikálni is. Elnézést kérünk a kellemetlenségekért!”

Palkovics aztán már hétfőn leváltotta az intézmény két vezetőjét.

2020-ban az Inforádiónak nyilatkozva Radics Kornélia azt mondta, bár kevesen tudják, az időjárás-előrejelzések úgynevezett szuperszámítógépeken készülnek, de olyan matematikai alapjuk van, amelyek nem teszik lehetővé azt, hogy a jövőben valaha is százszázalékos pontossággal meg lehessen mondani, milyen lesz az időjárás.

Hiszen egy olyan egyenletrendszernek a megoldásáról van szó, aminek nincsen egzakt megoldása – fogalmazott. Csak közelítő számításokat tudnak tenni.

A meteorológia fejlődése pedig pont ebben a közelítésben áll, tehát, hogy egyre közelebb kerülnek a valósághoz, hiszen húsz évvel ezelőtt még három napra tudtak olyan pontosságú előrejelzést készíteni, mint manapság hét napra. „Folyamatosan közeledünk úgymond a száz százalékhoz, de elérni sosem fogjuk tudni” – fogalmazott az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke.

És hogy mi kell ahhoz, hogy egyre közelebb kerüljenek mindehhez? A megfelelő mérő- és informatikai hálózat. Valamint a számítógépek fejlődőse, hogy a számítási kapacitás gyorsabb legyen; úgy lesz a meteorológiának esélye egyre jobban és pontosabban esélye kiszámítani, hogy milyen is lesz az időjárás – tette hozzá az elnök, megjegyezve, sajnos a jelenlegi matematikai tudások szerint nincs arra mód, hogy valós idejű előrejelzést adjanak.