Munkaidőben Finnország miniszterelnöke, hétvégén bulikirálynő

Egy hete hangos a finn média a 36 éves miniszterelnök, Sanna Marin bulizási szokásaitól – amelyeket egyébként eddig sem titkolt.

Most azonban folyamatosan szivárognak ki újabb videók és képek különböző partikról, miközben a konzervatív sajtó és a szociáldemokrata Marin politikai ellenfelei minden erejüket megfeszítve igyekeznek a pozíciójára alkalmatlannak beállítani a fiatal nőt. Szerintük túl sokat fesztiválozik, ahelyett, hogy a kormányzással foglalkozna. Latolgatják, hogy a bulizás vajon milyen hatással van az ítélőképességére, elképzelni is borzalmas, ha egy nagy ereszdelahajam közepén hívnák fel, hogy mit tudom én, ki kell vezényelni a hadsereget – és különben is, az ilyesmi egyszerűen nem miniszterelnökhöz való. Az a fajta érvelés, amit általában bevetnek Sanna Marin ellen, klasszikus szexista toposzokon alapul, és ezer sebből vérzik. Kérdés, hogy a finn szavazók ingerküszöbét megüti-e ez az egész. Egyelőre nem úgy tűnik, ráadásul a miniszterelnök is kitart amellett, hogy semmi rosszat nem csinált.

Sanna Marin az első kiszivárgott videón

Szenvedélyes szociáldemokrata

Mielőtt rátérnénk a bulibotrányra, lássuk, honnan jött Sanna Marin. A húszas évei elején kezdett politizálni a Szociáldemokrata Fiatalok nevű szervezetben, ennek később volt az alelnöke is. 2008-ban még nem, de 2012-ben bejutott lakóhelye, Tampere városi tanácsába, amelynek egy évvel később már elnöke lett. Az ülésein készült videók gyorsan ismertté tették a nevét, ugyanis korát meghazudtolóan karakán volt a fellépése. Ezen a videón a helyi villamoshálózat építése a téma, ahol a villamosellenes felszólalók komolytalanabbnál komolytalanabb indokokkal próbálják késleltetni a döntést. Marin többször keményen rájuk szól, hogy ne rabolják az idejét.

Közben belépett az országos politikába is: 2014-ben a Szociáldemokrata Párt egyik alelnöke lett, 2015-től parlamenti képviselő. 2019-ben közlekedési és információs miniszteri posztot kapott, majd nem sokkal később, decemberben, 34 évesen a világ legfiatalabb miniszterelnöke lett.

Sokak szerint a hagyományosan idősebb szavazókat megszólító pártnak Sanna Marin az utolsó esélye a megújulásra, nélküle mehet a süllyesztőbe.

Elődje, Antti Rinne és kabinetje ugyanis alig egy év után lemondásra kényszerült amiatt, ahogy a postai dolgozók sztrájkját kezelték. Akkor Rinnétől már a Centrumpárt, a szociáldemokraták legnagyobb koalíciós partnere is megvonta a bizalmat. Amíg azonban az egy országos horderejű, konkrét adófizetőket érintő botrány volt, addig most Marin bulizása az állampolgárok életére nincs hatással.

Partygate Marin, season 1