A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség főigazgatója szerint a zaporizzsjai atomerőmű láthatóan többször is megsérült

Az orosz megszállás alá került zaporizzsjai atomerőmű láthatóan többször is megsérült – mondta a Reuters szerint Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) főigazgatója.

Az Ukrajinszka Pravda idézete szerint a nemzetközi szervezet vezetője – aki a küldöttség élén csütörtökön látogatott el a nukleáris létesítménybe – azt mondta, „ez tarthatatlan”, és amíg az atomerőműben volt, „kényelmetlenül közelről” hallatszott a harc zaja. „Voltak pillanatok, úgy kétszer-háromszor, amikor nyilvánvaló volt, hogy nehézfegyverekkel, aknavetőkkel tüzelnek. Tényleg nagyon zavaró volt, mondhatom, mindannyiunk számára” – mondta Grossi.

A NAÜ-igazgató megerősítette, hogy a csapata továbbra is ott lesz a zaporizzsjai atomerőműben. „Épp most fejeztem be az első áttekintést azokról a kulcsfontosságú területekről, amiket a létesítmény első megközelítése során látni akartunk. Természetesen itt még sok a tennivaló. A csapatom marad. És ami a legfontosabb, gondoskodunk a hosszú távú jelenlétről” – mondta Grossi.

A NAÜ-ellenőrök többsége (köztük Grossi) a látogatása után elhagyta az atomerőművet. A szervezet öt szakértője maradt a létesítményben.

Rafael Grossi csütörtöki sajtótájékoztatója Zaporizzsjában. Fotó: Genya Szavilov/AFP

Ukrajna: Az oroszok hazudnak

Az ukrajnai atomerőműveket üzemeltető Enerhoatom vállalat a Telegramon azt írta, hogy az oroszok „hazudnak, manipulálják és elferdítik a zaporizzsjai atomerőmű valós helyzetét, és csak a nekik kedvező információkat terjesztik a NAÜ-misszió látogatásáról”. „Az orosz megszállók mindent megtesznek, hogy a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség missziója ne ismerkedhessen meg a zaporizzsjai atomerőmű valós helyzetével” – közölte a cég.

Az erőműben túlnyomó többségben csak az orosz propaganda-média képviselői lehettek jelen a NAÜ-küldöttség látogatásakor, az oroszok nem engedték be az ukrán és külföldi újságírókkal érkező buszokat.

„Ezenkívül a megszállók hazudnak az atomerőmű infrastruktúráját ért ágyúzásokról, a keletkezett károkról, és előre láthatóan az ukrán fegyveres erőket hibáztatják mindezért” – figyelmeztetett az Enerhoatom, ami szerint az orosz katonai teherautókat, amik minden tűzbiztonsági előírást megsértve vannak az erőműben, az oroszok „vegyvédelmi csapatok” felszereléseként mutatták be a NAÜ szakértőinek.

„Ráadásul a megszállók nem engedték be a missziót az erőmű krízisközpontjába, és elrejtették az ott tartózkodó orosz katonákat a NAÜ-misszió szeme elől” – írta a cég, ami szerint az oroszok a NAÜ-missziónak előre megrendezett „műsort” mutattak be, amiben „Enerhodar lakói panaszkodnak az ukrán fegyveres erők állítólagos ágyúzása miatt”, miközben „elhallgattatták a mobilkommunikációt és az internetet Enerhodarban, hogy megakadályozzák az atomerőműről és a városról készült fényképek, videó- és műholdas felvételek nyilvánosságra kerülését”.

Veszteségek

Az orosz és az ukrán fél hetek óta egymást vádolja a nukleáris létesítmény és az annak helyet ad Enerhodar város lövetésével:

Pavlo Kirilenko Donyeck megyei kormányzó a Telegramon arról adott hírt, hogy az elmúlt napban négy polgári lakos vesztette életét és tíz sérült meg a régiót ért orosz tüzérségi támadásokban.

Oleh Szinyehubov Harkiv megyei kormányzó közölte, hogy az orosz erők éjszaka Sz-300-as típusú rakéták csapásaival tönkretették a Lokomotiv nevű sportkomplexum épületét Harkivban. „Ez az sportaréna, ahol »aranyhalaink«, a szinkronúszás bajnokai edzettek. Különböző sportágak világsztárjai, olimpiai játékok győztesei léptek fel e falak között”, megsemmisült az uszoda és a modern bokszklub, ami ünnepélyesen csak ez év februárjában nyílt meg – írta.

Az ukrán ellentámadás

Az ukrán déli parancsnokság arról számolt be, hogy az ukrán erők délen megsemmisítettek öt orosz lőszerraktárt a herszoni és a mikolajivi régiókban, az előbbi megyében eltaláltak egy drónirányító központot és egy kompátkelőt is.

A hadifoglyokkal való bánásmódot koordináló ukrán parancsnokság közölte, hogy újabb 14 ukrán katonát szabadítottak ki orosz fogságból egy Donyeck megyében végrehajtott fogolycserével. Azt nem hozták nyilvánosságra, hogy cserébe hány orosz foglyot adtak át.

Az ukrán vezérkar legfrissebb összesítése alapján eddig 48 700 orosz katona halt meg Ukrajnában, az ukrán erők megsemmisítettek egyebek mellett 2009 harckocsit és 1126 tüzérségi fegyvert. Arról, mit lehet tudni az ukrán ellenoffenzíváról, itt írtunk. (MTI)