L. Simon László gyerekként még pulóverben nézte a televíziót, az a baj, hogy a mai fiatalok megszokták a nagy jólétet

L. Simon László szerint elkényelmesedtek a fiatalok, az ő idejében ugyanis még pulóverben nézték a televíziót.

„Kicsit elkényelmesedtünk, én a gyerekeimnek is mondtam odahaza, amikor én annyi idős voltam, mint ők, akkor hazamentünk a hideg lakásba, be kellett fűtenünk, mire a szüleink hazaértek, addigra fölmelegedett valamennyire a lakás, és egyébként este a televíziót pulóverben néztük, és nem rövidnadrágban meg pólóban, ahogyan a mai fiatalok megszokták a nagy jólétben. Tehát szerintem normális keretek között szükséges is, hogy takarékoskodjunk, hogy átállítsuk a gondolkodásunkat” – mondta a Hír Tv-ben hétfőn L. Simon László az energiaköltségek megugrásával kapcsolatban.

L. Simon László kockás ingben és ujjatlan dzsekiben Fotó: Németh Dániel/444

A Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója szerint korántsem tragédia, ha néhány, a múzeum alá tartozó épületet be kell zárni. Szerinte amúgy is egy olyan rendszert kellene bevezetni, hogy ahol az évi látogatószám nem éri el az ötezret, és aminek a téli hónapokban nincs látogatója, azt a kulturális intézményt érdemes bezárni, karbantartani, restaurálni, „egy kicsit rendbe tenni a dolgokat”.

L. Simon hozzátette, az ilyen időszakok arra is lehetőséget adnak, hogy a szakmai munkára nagyobb figyelmet fordítsanak.