Nagyon meglátszik az orosz költségvetésen, hogy kevesebb gázt és olajat adnak el

Bár az orosz költségvetés 500 milliárd rubeles plusszal zárta az év első hét hónapját, mostanra ennek töredéke, 137 milliárd rubel maradt meg, ami jelentős augusztusi deficitre utal.

Szakértők szerint ez a csökkenő olaj- és gázexportnak tudható be, írja a Financial Times. Az európai gázszállítás ötödére esett vissza a háború előtti időszakhoz képest, az olajból és gázból származó bevételek pedig 18 százalékkal maradnak el a tavalyiaktól, ha a januártól augusztusig tartó időszakot nézzük. Márpedig ez kulcsfontosságú pénzforrás Oroszország számára, hiszen az idei bevételek felét továbbra is olaj és gáz eladásából szerezték. Közben 37 százalékkal csökkent a többi bevétel is.

Vlagyimir Putyin orosz elnök Fotó: SERGEI BOBYLYOV/AFP

A lap cikke szerint Oroszország kezdetben ellenállónak bizonyult a nyugati szankciókkal szemben, mostanra viszont a Gazprom is 15 százalékos csökkenésről számolt be a gázkitermelésben. Az export összességében harmadával csökkent. Rontja az orosz kilátásokat az Északi Áramlat 1 leállítása, ami a Balti-tengeren keresztül szállított gázt Németországba

Az orosz kormány szerint júliusban 4,3 százalékkal zsugorodott a gazdaság a tavalyi évhez képest, és a központi bank is az export további csökkenésére figylemeztet. Az Európai Unió korábban embargót vezetett be az orosz szénre, és decemberben az olajembargó is életbe lép.

Júliusban Rácz András, a 444-en is publikáló Oroszország-szakértő gyűjtötte össze, miért fájnak jobban a szankciók Oroszországnak, mint az EU-nak.

Miközben az orosz gazdaság szénája egyre rosszabbul áll, az utóbbi napokban a fronton is nagyon jelentős veszteségeket szenvedtek, az ukrán hadsereg több ezer négyzetkilométeren szorította vissza őket.