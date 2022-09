Fidesz: Felháborító, diktátum, zsarolás, boszorkányüldözés

Mint az várható volt, csütörtök délután az Európai Parlament - jelentős többséggel, 433 igen és 123 nem mellett - megszavazta a magyar jogállamiságról készült legújabb jelentést, amiről egy nappal korábban vitatkoztak a frakciók.

Az eddigi legkritikusabb állásfoglalás ez a magyar demokráciával kapcsolatban, ami a jelentés szerint az alapvető jogok és általában a jogállamiság tekintetében is leépült, és egy választási autokrácia hibrid rezsimjének tekinthető - nem hagyományos értelemben vett demokráciának.

A magyar kormánypárt jelenlévő képviselői természetesen azonnal reagáltak az eredményre.



Gál Kinga arról beszélt, hogy lassan egy évtizede boszorkányüldözés zajlik Magyarország ellen. Ő már akkor is itt állt, amikor a portugál zöld képviselő, Rui Tavares megírta jelentését, és harcolt Brüsszelnél a Sargentini-seregek ellen is, és jól tudja, hogy csak az otthon mindig elbukó ellenzék ármánykodásáról van szó.

Láthatóan megviselte a szavazás: el-elcsukló hangon „kártyavárként épülő kampányról” és „7-es cikkes” eljárásról beszélt:



Szerinte az ellenzék a magyar pedagógusok és orvosok érdekét semmibe véve azon dolgozik, hogy ne juthasson forráshoz az ország, és felháborítónak találja a magyar kormány ellen folytatott koncepciós eljárást az EP-ben - miközben a Bizottság és a kormány között konstruktív kommunikáció zajlik.

Hidvéghi Balázs sem variálta túl: ő azt hangsúlyozta, mennyire szégyenletes, hogy a válsághelyzetben a magyar ellenzék és a nemzetközi baloldal is arra pocsékolja a drága időt és energiát, hogy a magyar kormányt rágalmazza. Szerinte a háború és a hibás szankciós döntések miatt kialakult válsággal kéne foglalkozni ehelyett.

A fideszes politikus szerint a frakciók nem is akartak megállapodni a magyarokkal, mert nem is ez a céljuk: csak zsarolni akarnak, nem megállapodni, mert nem bírják elfogadni, hogy a magyarok negyedszerre is igent mondtak a Fideszre, és nemet a brüsszeli kioktatásra: