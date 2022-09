Már száz oroszt tartóztattak le, mert tiltakozott a mozgósítás ellen

Egyre több orosz városból érkeznek hírek megmozdulásokról, melyeken jellemzően pár tucatnyian tiltakoznak a szerda reggel bejelentett mozgósítás ellen. Hogy ilyen kevesen merik felvállalni a véleményüket, abban nagyon nagy szerepe van annak, hogy a karhatalom azonnal fellép minnden tiltakozó ellen, akiket a háború kezdete óta bevezetett szabályok szerint akár 15 év szabadságvesztésre is ítélhetnek.

Krasznojarszkban például ez a pár tóüntetőt, akik telefonjuk lámpájával világítva vonultak a belvárosban:

perceken belül előállították az éber karhatalmisták:

Az OVD Info emberjogi szervezet összesítése szerint szerdán eddig már száznál is több tiltakozót vettek őrizetbe. (Via The Guardian)