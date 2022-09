A főváros szerint semmi értelme színházakat, idősklubokat bezárni a rezsi miatt

Budapest vezetése nem gondolkodik intézménybezásárokban: szerintük túl sokat buknának ahhoz képest, amennyit nyernének.

Nem fogadják el a csillagászati árajánlatokat, se áramra, se gázra. A 4-es-6-os szerintük ettől még működni fog.

Más módon azért próbálnak spórolni, miközben megmentenék a civil fenntartású szociális intézményeket.

Bár kisebb települések egymás után zárják be az intézményeket a magas rezsi miatt, a fővárosi vezetés nem készül ilyesmire. Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes szerint ezzel nem lehetne annyit spórolni, amiért megérné megválni a szolgáltatásoktól.

Egy sajtóbeszélgetésen azt mondta, nem teljesen érti, más önkormányzatok mit várnak ezektől a lépésektől, hiszen az alapproblémát nem képesek megoldani, legfeljebb annak látszatát kelthetik. Legutóbb a XII. kerületben döntöttek úgy, hogy januártól több kulturális intézményt bezárnak három hónapra.

Kiss azt mondta, ha pár hónapra lekapcsolják valahol a fűtést, azzal megtakaríthatnak pár tízmillió forintot, miközben a mostani árajánlatok alapján jövőre 240 milliárd forintba kerülne az áram a fővárosi cégek és intézmények számára. (A város iparűzésiadó-bevétele alacsonyabb ennél.)

„Ne okozzunk kárt, ha közben nem tudjuk megoldani a problémát.” Szerinte felesleges megválni például az idősek klubjától vagy a színháztól válság idején, amikor különösen fontos lesz az emberek számára, hogy közösségben legyenek. A sportlétesítményeket ő is más kategóriába sorolja, és gondolkodnak is rajta, hogy az egyetlen fővárosi fenntartású tanuszodát bezárják egy időre.

A Vígszínház is fővárosi fenntartásban van Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

A főváros inkább azzal spórol, hogy a téli időszakban legfeljebb 20 fok lesz a Főpolgármesteri Hivatalban, és az épület egy részét próbálják teljesen lekapcsolni a fűtésről, amihez dolgozókat kell átköltöztetni.

20 fok alá nem mennének, ellentétben a kormánnyal, ami már 18 fokos korlátozásról döntött az államigazgatásban. Kiss szerint ez papíron jól nézhet ki, de „nem biztos, hogy ennek így van értelme”, ráadásul a munkaegészségügyi szabályokat sem tartja tiszteletben. „Az életszerűség fontos.”

Gondolkodnak viszont azon, hogy a Főpolgármesteri Hivatalban home office-t vezessenek be péntekre a fűtési időszakban, illetve az igazgatási szünetet is meghosszabbíthatják január elején. Karácsony Gergely felkérte a fővárosi cégeket és intézményeket, hogy a hivatalhoz hasonlóan egyeztessenek a szakszervezetekkel ilyen lépésekről.

Ezen kívül a főváros szeptember elején két órával lerövidítette a díszkivilágítást a spórolás jegyében.

Ha túl drága az energia, nem kell most megvenni

Az önkormányzatok többsége azzal küzd, hogy iszonyatosan magas árajánlatok érkeznek a jövő évi gázra és áramra. Balassagyarmat például tucatnyi másik településsel közös közbeszerzésen próbált gázt szerezni októbertől egy évre a nagyobb intézmények számára, de a korábbinál 16,6-szor magasabb árajánlatot kaptak, amit több önkormányzat visszautasított. Ezért bizonytalan, milyen áron fűthetnek jövőre.

A főváros is olyan irreális összegekkel szembesül, amiket soha sem tudna kifizetni, ezért arra jutottak, nincs mit tenni, mint várni. „Sok válságot láttunk már 2019 óta, és tudjuk, hogy ilyen helyzetben tudni kell várni” – mondta Kiss.

Azért várnak, mert „az energiapiac így fenntarthatatlan”, Kiss szerint előbb-utóbb az Európai Uniónak vagy a nemzetállamoknak muszáj lesz beavatkozniuk. Addig viszont meggondolatlan lépésnek tartanák, ha csillagászati árban egyeznének meg a következő évre.

„Aki most egész évre szerez be energiát, az elidegeskedi a dolgokat. Akkor szabad hosszú távú beszerzésekbe beszállni, ha megnyugszik a piac.” Addig is a fővárosi intézményeket arra biztatják, kérjenek árajánlatot rövidebb, negyedéves időszakokra, hátha úgy jobban megéri.

Kiss szerint simán elképzelhető, hogy lesz olyan időszak, amikor a fővárosban napi áron vásárolt árammal működnek majd a dolgok, amiről persze képtelenség megmondani, hogy olcsóbb vagy még drágább lesz-e a mostani ajánlatoknál.

Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

„Ha nincs érvényes közbeszerzés áramra, az nem jelenti azt, hogy nincs áram a vezetékekben”, mondta, vagyis ebből nem következik, hogy leállna a város. Ahhoz le kéne vágni a vezetékeket.

„Ha valaki bevállalja, hogy miatta nincs 4-es-6-os, akkor vállalja.” „Magabiztosnak és nyugodtnak kell maradni, hogy legyen mozgástér változtatni. Aki most leszerződik, az elveszíti ezt a lehetőséget.”

Karácsony közben levelet írt Orbán Viktornak, amiért a Paksi Atomerőmű által megtermelt áramot az állami MVM több mint 38-szoros profittal adja el az önkormányzatoknak. Szeretné elérni, hogy ha nem is lakossági áron, de ennél olcsóbban kapják az áramot. Orbán nem válaszolt.

Szociális válság jön

A fővárosnak is van saját operatív törzse, ami most arra is próbál felkészülni, hogy „a szociális ellátórendszeri válság ránk fog robbanni”.

Budapesten a hajléktalanellátó vagy a családoknak átmeneti otthont nyújtó intézmények jelentős részét civil szervezetek működtetik, és félő, hogy az energiaárak miatt „férőhelyek tucatjai zárhatnak be”.

Ezért egyeztetést kezdeményeznek, hogyan segíthetne a főváros. „Ha az állam nem tesz semmit, ez meg fog jelenni az utcán és az állami gondozott gyerekek számában.”