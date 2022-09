Iskolában lövöldözött egy férfi Oroszországban, hat ember meghalt

Legalább hat ember meghalt és húsz megsérült, amikor egy férfi lövöldözni kezdett egy iskolában Izsevszk városában, Oroszország középső részén. A támadó öngyilkos lett, így egyelőre azt sem tudni, mi motiválta a mészárlásra.

Az eset Izsevszk 88. számú iskolájában történt, ahol közel 1000 diák és 88 tanár dolgozik. Az első beszámolók szerint az áldozatok között diákok is vannak, és egy biztonsági őr is meghalt a lövöldözésben. Az interneten több videó is megjelent az esetről, amelyen látható, ahogy a riadt iskolások bujkálnak a támadó elől.

Scary scenes of children hiding in a school in Izhevsk, where a gunman opened fire this morning. Six dead and 20 wounded. https://t.co/TmlKZTxqpQ