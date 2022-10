A tavaly tényleg coming outoló ausztrál focista csalódott Casillasban és Puyolban

Josh Cavallo, a melegségét nyíltan felvállaló ausztrál focista csalódott példaképeiben. Fotó: TREVOR COLLENS/AFP

Egyre nagyobb a felháborodás a közösségi médiában Iker Casillas és Carles Puyol, a spanyol válogatott két legendájának mai teljesítménye láttán. Ha valaki lemaradt volna a részletekről:

Az egész Iker Casillas tweetjével kezdődött, amiben azt írta, meleg.

Erre válaszolt Puyol poénkodással, miszerint "ideje elmesélnünk a történetünket, Iker ❤😘 ".

Előbb Casillas törölte a posztját, majd magyarázkodott azzal, hogy "meghekkelték".

Bocsánatot kért követőitől és az LGBT közösségtől is.

Ezután Puyol is törölte a posztját. Ő egyelőre nem kommentálta a történteket.

A köztes időben vadabbnál vadabb elmétek születtek.

Akármi is volt, nagyon olybá tűnik, hogy legalább Puyol poénkodott. Ez azonban nem mindenkinek esett jól. Josh Cavallo, az ausztrál focista, aki tavaly valóban coming outolt, a szívére vette, hogy példaképei coming outolással poénkodnak. "Az, hogy Iker Casillas és Carles Puyol a futballisták coming outjával poénkodnak, kiábrándító" - írta.

Cavallo szerint a coming outolás minden LGBTQ+ ember számára bonyolult döntés. "Azt látnom, hogy példaképeim, a játék legendái gúnyt űznek a coming outból és a közösségemből, az több, mint tiszteletlenség" - írta.

Cavallo nincs egyedül a véleményével. Ben Jacobs, a CBS sportriportere szerint is szégyelhetné magát Casillas és Puyol. "A coming outból gúnyt űzni nem csupán szánalmas és gyomorforgató, de a homofóbiát is szítja" - írta. "Ha valaki kérdezné, hogy hogyan szítaná a homofóbiát? Hát normalizálja a melegségen való viccelődést" - írta, megjegyezvén, hogy a két legenda posztjára szörnyűséges homofőbb válaszok is érkeztek, amelyek aztán kedvét szeghetik bármely meleg játékosnak a coming outtól. "Szörnyű és szükségtelen viccek, amiket szerencsére már töröltek" - írta Jacobs, aki azt is megjegyezte, hogy már nem tiszteli többé Casillast és Puyolt.

Hogy a profi futball világa mennyire homofób, azt amúgy tökéletesen illusztrálja, hogy Cavallón kívül a profi futballban csak egy játékos vállalta fel nyíltan, hogy meleg..