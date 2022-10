A közmédiának bőven van miből kifizetnie az 1,3 milliárd forintos gázszámlát

Míg számos önkormányzat egyelőre nem tudott földgázt vásárolni a következő fűtési szezonra, mert vagy egyetlen ajánlat sem érkezik be a kiírt közbeszerzésre, vagy az MVM ára megfizethetetlen, addig ilyen probléma már nem lesz a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alapnak (MTVA) hívott közmédiánál. A Közbeszerzési Értesítőből ugyanis kiderült, hogy az MTVA „Földgáz energia beszerzés 2022/2023. gázévre” elnevezésű közbeszerzése eredményes lett: bár eredetileg a szerződés becsült értéke egymilliárd forint volt, az MVM végül 1,3 milliárd forintos ajánlatot adott, de ezt is elfogadta.

Pénz tehát van bőven a közmédiánál, ami az idei második negyedéves eredménykimutatásból is látszik.

Januártól márciusig 2,4 milliárd forint volt a többlet, miközben 28,4 milliárd forintot kaptak az államtól, és 1,2 milliárd forint származott a reklámokból. Júniusig 3 milliárd forintra hízott a „nyereség”, amit 56,8 milliárd forint költségvetési pénz segített, és 2,3 milliárd forint csorgott be reklámbevételekből. Tehát ebből is látszik, hogy továbbra is annyi pénze van a közmédiának, hogy igazából reklámbevételek nélkül is prímán tudna működni.

Ennek ellenére a hvg.hu még februárban írta meg, hogy közbeszerzést írt ki az MTVA a reklámfelületeinek értékesítésére. A közmédia üzemeltetője 3 évre kötne szerződést, és évi legalább 2,3 milliárd forint bevételt várnak el. Ezt a feladatot az elmúlt öt évben a Mészáros Lőrinc-közeli Atmedia végezte. Nos, a jövőben is az Atmedia értékesítőházhoz tartozó Media Services Company Kft. végezheti ezt a munkát, hiszen a tenderen csak ők indultak, így az 1,3 milliárd forintos ajánlatukkal győztek. Vagyis a közmédia milliárdokat fizet ki azért egy Mészáros Lőrinc-közeli cégnek, hogy a reklámfelületeit értékesítse, pedig reklámbevételekre igazából nincs is szüksége.

Mindenesetre egyre nagyobb talány, hogy idén mire fogja elkölteni a 130 milliárd forintot a közmédia, ha már a 110 milliárd forint körüli büdzsé is bőven elég. Idén ugyanis 130 milliárd forintból gazdálkodhatnak, ami új rekordnak számít.

Az biztos, hogy a korábbi leépítések után megint egyre többen dolgoznak a közmédiának. Még népszabis infó volt 2014-ben, hogy száznál több, de kétszáznál kevesebb munkavállaló elbocsátására készül az MTVA. 2011 nyarán és őszén hozzávetőleg 900 embert bocsátottak el, 2013 elején további 200 munkavállalótól váltak meg, így 2000-re csökkent a médiaszolgáltatási alap dolgozóinak létszáma.

Az elérhető kimutatások szerint idén június végén 2183 embert foglalkoztattak munkaviszonyban. Ez közel 100 emberrel több, mint egy évvel ezelőtt, amikor ez a szám 2085 fő volt. Persze ebben az adatban még nincs benne, hogy Németh Balázs bruttó 8 millió forintot kapott pluszban, amikor „közös megegyezéssel” otthagyta a közmédiát.