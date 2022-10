Azariah nyerte a legjobb sztiló, a Carson Coma a legnagyobb dili díját a Klipszemlén

Hatodik alkalommal rendezték meg csütörtökön a Magyar Klipszemlét az Akvárium Klubban, idén az egy éves születésnapját ünneplő Hajógyárral közösen. Összesen 16 kategóriában díjazták az elmúlt év legjobb videóklipjeit.

A beérkezett alkotásokat Lábas Viki énekesnő, Szombat Éva fotográfus, Anger Zsolt színész-rendező, M. Deák Kristóf operatőr, Stámusz Dániel rendező-operatőr, Szentgyörgyi Bálint rendező-forgatókönyvíró, Varga Ferenc újságíró, Turai Barna digitális tartalomkészítő zsűrizte.

Egész délután vetítették a jelölt klipeket, de voltak szakmai beszélgetések és fellépett többek között a Ricsárdgír, Hundred Sins, AKC Misi és a Slow Village is. A díjátadót Till Attila és Hajós András vezették.

Díjazottak:

Legjobb klip: Slow Village – Sztoritell

Közönségdíj: Hundred Sins, Azahriah – Mindent megbocsájt

Legjobb rendezés:

arany: Anima Sound System – Öltöztessél fehérbe /// Diplo & Miguel – Don’t Forget My Love, ezüst: Elefánt – KÖSZ, bronz: ODESZA feat. Ólafur Arnalds – Light of Day

Legjobb operatőri munka:

arany: DESH – DRILL, ezüst: franciskadalma – Howlin’, bronz: Analog Balaton – Könnyű

Legjobb koncepció: Krúbi – Szív

Legjobb vágás: Blahalouisiana – Sokat bír

Legjobb látvány: Beatrick x Co Lee – Iceberg

Legjobb performansz: Sisi – Kezeket fel

Legjobb alakítás: Esti Kornél – Most kéne kezdenünk

Legjobb sztori: bongor – Oxigénhiány

Legnagyobb dili: Carson Coma – Immunissá válunk

Legjobb styling / jelmez: Carson Coma – Osztálytalálkozó

Legjobb animáció: ROB ZOMBIE – Shake Your Ass-Smoke Your Grass /// Subotage – Children of Metroid

Legjobb image klip: Horváth Tamás x Majka – Nekem te ne

Legjobb sztiló: Azahriah – Four Moods

Legjobb mood videó: Slow Village – Nem megyek

Legjobb ötlet: Bozo – Annyi szép lány van

Zsűri különdíj: ODESZA feat. Ólafur Arnalds – Light of Day

Zene X Látvány Hajógyár különdíj: franciskadalma – Howlin’

Szervezők különdíj: Gentry Sultan feat. Antal Géza – Aranyláncos Józsi

Absolut különdíj: kristoaf, Lil Frakk, Hundred Sins – Melodráma